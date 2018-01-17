Министерство информирует, что в сотрудничестве с предприятием «Lattelecom» предпринимаются меры для возобновления работы систем.
Ранее сообщалось, что сегодня во второй половине дня работа сайта СЭЗ нарушена. Сайт «eveseliba.gov.lv» не открывается — появляется сообщение о том, что он недоступен.
По телефону поддержки СЭЗ автоответчик сообщает: «В СЭЗ осуществляются технические улучшения, поэтому в ее работе возможны перебои. Мы планируем возобновить работу СЭЗ в ближайшее время».
Во второй половине дня недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.
Как сообщалось, с 1 января использование СЭЗ является обязательным.
Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники. Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицает. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.
дебилы!« ответить
Опять панику сеют? Всё открывается, только что проверял! И взлома никакого не было, просто криворуким левым прогерам разработку сайта заказали, с целью побольше украсть выделенных средств, вот и результат такой!« ответить
А Путин - априори виноват, конечно, это трэнд теперь такой всё на него валить! :)
Кто в Латвии живет, тот в цирке не смеется.« ответить
im esce i PREMII DATUT...URODI« ответить