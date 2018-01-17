Минздрав: атака хакеров “убила” систему Национальной службы здравоохранения(4)

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Виталий Вавилкин
15:50 16.01.2018
Техно

Сегодня в 13.14 совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения (СЭЗ), сообщает Минздрав в твиттере.

Министерство информирует, что в сотрудничестве с предприятием «Lattelecom» предпринимаются меры для возобновления работы систем.

 

Ранее сообщалось, что сегодня во второй половине дня работа сайта СЭЗ нарушена. Сайт «eveseliba.gov.lv» не открывается — появляется сообщение о том, что он недоступен.

 

По телефону поддержки СЭЗ автоответчик сообщает: «В СЭЗ осуществляются технические улучшения, поэтому в ее работе возможны перебои. Мы планируем возобновить работу СЭЗ в ближайшее время».

 

Во второй половине дня недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.

 

Как сообщалось, с 1 января использование СЭЗ является обязательным.

 

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники. Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицает. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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ин-на 15:54 16:01:2018

дебилы!

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Ты суслика видишь? 16:06 16:01:2018

Опять панику сеют? Всё открывается, только что проверял! И взлома никакого не было, просто криворуким левым прогерам разработку сайта заказали, с целью побольше украсть выделенных средств, вот и результат такой!
А Путин - априори виноват, конечно, это трэнд теперь такой всё на него валить! :)

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Банально, но 16:30 16:01:2018

Кто в Латвии живет, тот в цирке не смеется.

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Pidarasi 16:43 16:01:2018

im esce i PREMII DATUT...URODI

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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