Сегодня в 13.14 совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения (СЭЗ), сообщает Минздрав в твиттере.

Министерство информирует, что в сотрудничестве с предприятием «Lattelecom» предпринимаются меры для возобновления работы систем.

Ранее сообщалось, что сегодня во второй половине дня работа сайта СЭЗ нарушена. Сайт «eveseliba.gov.lv» не открывается — появляется сообщение о том, что он недоступен.

По телефону поддержки СЭЗ автоответчик сообщает: «В СЭЗ осуществляются технические улучшения, поэтому в ее работе возможны перебои. Мы планируем возобновить работу СЭЗ в ближайшее время».

Во второй половине дня недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.

Как сообщалось, с 1 января использование СЭЗ является обязательным.

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники. Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицает. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.