Спустя четыре года после начала конфликта на востоке Украины ситуация в регионе всё ещё остаётся напряжённой. Как пишет датский политик и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье для Die Welt, приблизить мир в Донбассе может Германия, если Берлин сможет убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию.

Большинство телекамер давно уже обратились к другим темам, поэтому война на востоке Украины уже не новость, однако ситуация в регионе по-прежнему серьёзная. Но, как пишет датский политик и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, существует оптимистический вариант развития событий, и этому может поспособствовать Германия.

В статье для Die Welt Расмуссен пишет, что в долгосрочной перспективе потребуется сильное дипломатическое давление, чтобы изменить позицию России. Здесь Германия со своим новым правительством должна найти новые возможности и воспользоваться ими. Для преодоления застоя в выполнении Минских соглашений нужен механизм их реализации в форме миротворческих сил Организации Объединённых Наций (ООН). Но такое намерение можно будет реализовать только в том случае, если Берлин в сотрудничестве с Вашингтоном и Парижем будет уделять первоочередное внимание этому проекту.

Введение миротворческих сил в Донбасс — идея не новая. Президент Украины Порошенко предлагал это ещё в 2015 году, но его предложение было отклонено Россией. В сентябре прошлого года президент Путин сам внёс предложение о введении войск для ограниченной защиты наблюдателей ОБСЕ в регионе. Условия, которые выдвинул Путин, не получили положительного отклика, потому что эти войска создали бы фактическую границу внутри Украины и конфликт был бы вновь заморожен, но только уже под мандатом ООН.

«Однако Украина, США и их европейские союзники не должны отказываться от идеи Путина — им стоит попытаться проверить её потенциал и воплотить её. Масштабная миссия, которая позволит добиться перемирия и создать безопасную обстановку для проведения выборов — лучшая формула для полной реализации Минских соглашений, которая представляет собой первый шаг на пути к налаживанию отношений с Россией, чего хотят многие люди в Германии», — пишет Расмуссен.

В отчёте, сделанном по заказу консалтинговой компании «Рассмусен Глобал», эксперт по ООН Ричард Гоуэн представил некоторые ключевые элементы и условия для введения сил ООН. После окончания военных действий, вывода тяжёлого вооружения и стабилизации ситуации специальный представитель ООН мог бы контролировать свободные и честные выборы на востоке Украины, а также процесс реинтеграции Донбасса.

Такая группировка должна включать в себя приблизительно 20 тыс. военнослужащих, рассредоточенных по всему региону, и иметь мандат на контроль всей международной российско-украинской границы для того, чтобы предотвратить возможные нарушения границ. В силу достаточно веских причин российские, украинские и войска большинства стран НАТО должны быть исключены из участия в этой программе, но такие европейские страны, как Австрия, Финляндия и Швеция, а также такие дружественные России государства, как Белоруссия и Казахстан, могли бы принять в этом участие.

Германия обязана взять на себя ключевую роль, потому что Великобритания и Франция в настоящий момент ставят во внешней политике другие приоритеты. Однако Берлин может рассчитывать на значительную поддержку США и превосходного американского спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

«Если Германия хочет поспособствовать восстановлению территориальной целостности Украины и установлению безопасности в Европе, она должна убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию. Если Берлин проявит необходимую для преодоления нынешней патовой ситуации настойчивость, то он достигнет большого дипломатического и исторического прорыва, способствующего укреплению будущей коалиции, и наконец обретёт свободу для того, чтобы вновь укрепить свои отношения с Россией», — заключает датский политик.