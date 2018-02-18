Мир Донбасса в руках Меркель и Путина(15)

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Анатолий Тарасов
20:15 17.02.2018
В мире / Украинская война

Спустя четыре года после начала конфликта на востоке Украины ситуация в регионе всё ещё остаётся напряжённой. Как пишет датский политик и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье для Die Welt, приблизить мир в Донбассе может Германия, если Берлин сможет убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию.

Большинство телекамер давно уже обратились к другим темам, поэтому война на востоке Украины уже не новость, однако ситуация в регионе по-прежнему серьёзная. Но, как пишет датский политик и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, существует оптимистический вариант развития событий, и этому может поспособствовать Германия.

 

В статье для Die Welt Расмуссен пишет, что в долгосрочной перспективе потребуется сильное дипломатическое давление, чтобы изменить позицию России. Здесь Германия со своим новым правительством должна найти новые возможности и воспользоваться ими. Для преодоления застоя в выполнении Минских соглашений нужен механизм их реализации в форме миротворческих сил Организации Объединённых Наций (ООН). Но такое намерение можно будет реализовать только в том случае, если Берлин в сотрудничестве с Вашингтоном и Парижем будет уделять первоочередное внимание этому проекту.

 

Введение миротворческих сил в Донбасс — идея не новая. Президент Украины Порошенко предлагал это ещё в 2015 году, но его предложение было отклонено Россией. В сентябре прошлого года президент Путин сам внёс предложение о введении войск для ограниченной защиты наблюдателей ОБСЕ в регионе. Условия, которые выдвинул Путин, не получили положительного отклика, потому что эти войска создали бы фактическую границу внутри Украины и конфликт был бы вновь заморожен, но только уже под мандатом ООН.

 

«Однако Украина, США и их европейские союзники не должны отказываться от идеи Путина — им стоит попытаться проверить её потенциал и воплотить её. Масштабная миссия, которая позволит добиться перемирия и создать безопасную обстановку для проведения выборов — лучшая формула для полной реализации Минских соглашений, которая представляет собой первый шаг на пути к налаживанию отношений с Россией, чего хотят многие люди в Германии», — пишет Расмуссен.

 

В отчёте, сделанном по заказу консалтинговой компании «Рассмусен Глобал», эксперт по ООН Ричард Гоуэн представил некоторые ключевые элементы и условия для введения сил ООН.  После окончания военных действий, вывода тяжёлого вооружения и стабилизации ситуации специальный представитель ООН мог бы контролировать свободные и честные выборы на востоке Украины, а также процесс реинтеграции Донбасса.

 

Такая группировка должна включать в себя приблизительно 20 тыс. военнослужащих, рассредоточенных по всему региону, и иметь мандат на контроль всей международной российско-украинской границы для того, чтобы предотвратить возможные нарушения границ. В силу достаточно веских причин российские, украинские и войска большинства стран НАТО должны быть исключены из участия в этой программе, но такие европейские страны, как Австрия, Финляндия и Швеция, а также такие дружественные России государства, как Белоруссия и Казахстан, могли бы принять в этом участие.

 

Германия обязана взять на себя ключевую роль, потому что Великобритания и Франция в настоящий момент ставят во внешней политике другие приоритеты. Однако Берлин может рассчитывать на значительную поддержку США и превосходного американского спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

 

«Если Германия хочет поспособствовать восстановлению территориальной целостности Украины и установлению безопасности в Европе, она должна убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию. Если Берлин проявит необходимую для преодоления нынешней патовой ситуации настойчивость, то он достигнет большого дипломатического и исторического прорыва, способствующего укреплению будущей коалиции, и наконец обретёт свободу для того, чтобы вновь укрепить свои отношения с Россией», — заключает датский политик.

RT / Фото
Комментарии (15)
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Саня 20:19 17:02:2018

Нужно вводить натовских миротворцев. И отпустить отпускников домой

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PidoruCаня 20:35 17:02:2018

Введут тебе, введут, подожди немного

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Latviešu patriots 20:21 17:02:2018

Ar ANO miera spēkiem noslēgt Ukrainas un Krievijas robežu, un pēc pāris nedēļām seperātisti padosies!

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Vova 20:21 17:02:2018

Nado lugandoniju na paru ļet ostavitj v pokoje. Poka oni budut drug u druga otžimatj otžatoje, peregrizutsja i perestreljajutsj, a narod, strhnuv s sebja godi užasa, otrehnjotsja i vernjotsja v lono matuški Ukraini.

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П у т и н 20:37 17:02:2018

Какой мир? Даунбасс наводнён рашн уголовниками, как ублюдки Моторыло и Гиви. Чтоб будут делать эти уроды без войны, опять машины мыть. А им это не интересно.

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биомусору 22:05 17:02:2018

верзилов-Окурок, твой почерк не меняется. Ты глист навозный всем хамишь.
Запомни, падаль, даун это ты, уголовник,ублюдок и урод -это ты.
Тебя глиста навозного, придавить мало.

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Так 23:48 17:02:2018

Потому они в Сирию и едут, пострелять, да бабла зашибить.

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Вот ведь как 20:49 17:02:2018

А что так хохлонавоз забурлил?

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;-) 22:40 17:02:2018

Не погашеный, пАтАмуШтА! Работа у них такая, а пачкаться о них не охота.

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12

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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