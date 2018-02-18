Большинство телекамер давно уже обратились к другим темам, поэтому война на востоке Украины уже не новость, однако ситуация в регионе по-прежнему серьёзная. Но, как пишет датский политик и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, существует оптимистический вариант развития событий, и этому может поспособствовать Германия.
В статье для Die Welt Расмуссен пишет, что в долгосрочной перспективе потребуется сильное дипломатическое давление, чтобы изменить позицию России. Здесь Германия со своим новым правительством должна найти новые возможности и воспользоваться ими. Для преодоления застоя в выполнении Минских соглашений нужен механизм их реализации в форме миротворческих сил Организации Объединённых Наций (ООН). Но такое намерение можно будет реализовать только в том случае, если Берлин в сотрудничестве с Вашингтоном и Парижем будет уделять первоочередное внимание этому проекту.
Введение миротворческих сил в Донбасс — идея не новая. Президент Украины Порошенко предлагал это ещё в 2015 году, но его предложение было отклонено Россией. В сентябре прошлого года президент Путин сам внёс предложение о введении войск для ограниченной защиты наблюдателей ОБСЕ в регионе. Условия, которые выдвинул Путин, не получили положительного отклика, потому что эти войска создали бы фактическую границу внутри Украины и конфликт был бы вновь заморожен, но только уже под мандатом ООН.
«Однако Украина, США и их европейские союзники не должны отказываться от идеи Путина — им стоит попытаться проверить её потенциал и воплотить её. Масштабная миссия, которая позволит добиться перемирия и создать безопасную обстановку для проведения выборов — лучшая формула для полной реализации Минских соглашений, которая представляет собой первый шаг на пути к налаживанию отношений с Россией, чего хотят многие люди в Германии», — пишет Расмуссен.
В отчёте, сделанном по заказу консалтинговой компании «Рассмусен Глобал», эксперт по ООН Ричард Гоуэн представил некоторые ключевые элементы и условия для введения сил ООН. После окончания военных действий, вывода тяжёлого вооружения и стабилизации ситуации специальный представитель ООН мог бы контролировать свободные и честные выборы на востоке Украины, а также процесс реинтеграции Донбасса.
Такая группировка должна включать в себя приблизительно 20 тыс. военнослужащих, рассредоточенных по всему региону, и иметь мандат на контроль всей международной российско-украинской границы для того, чтобы предотвратить возможные нарушения границ. В силу достаточно веских причин российские, украинские и войска большинства стран НАТО должны быть исключены из участия в этой программе, но такие европейские страны, как Австрия, Финляндия и Швеция, а также такие дружественные России государства, как Белоруссия и Казахстан, могли бы принять в этом участие.
Германия обязана взять на себя ключевую роль, потому что Великобритания и Франция в настоящий момент ставят во внешней политике другие приоритеты. Однако Берлин может рассчитывать на значительную поддержку США и превосходного американского спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.
«Если Германия хочет поспособствовать восстановлению территориальной целостности Украины и установлению безопасности в Европе, она должна убедить Москву согласиться на полноценную миротворческую миссию. Если Берлин проявит необходимую для преодоления нынешней патовой ситуации настойчивость, то он достигнет большого дипломатического и исторического прорыва, способствующего укреплению будущей коалиции, и наконец обретёт свободу для того, чтобы вновь укрепить свои отношения с Россией», — заключает датский политик.
Нужно вводить натовских миротворцев. И отпустить отпускников домой« ответить
Введут тебе, введут, подожди немного« ответить
Ar ANO miera spēkiem noslēgt Ukrainas un Krievijas robežu, un pēc pāris nedēļām seperātisti padosies!« ответить
Nado lugandoniju na paru ļet ostavitj v pokoje. Poka oni budut drug u druga otžimatj otžatoje, peregrizutsja i perestreljajutsj, a narod, strhnuv s sebja godi užasa, otrehnjotsja i vernjotsja v lono matuški Ukraini.« ответить
Какой мир? Даунбасс наводнён рашн уголовниками, как ублюдки Моторыло и Гиви. Чтоб будут делать эти уроды без войны, опять машины мыть. А им это не интересно.« ответить
верзилов-Окурок, твой почерк не меняется. Ты глист навозный всем хамишь.« ответить
Запомни, падаль, даун это ты, уголовник,ублюдок и урод -это ты.
Тебя глиста навозного, придавить мало.
Потому они в Сирию и едут, пострелять, да бабла зашибить.« ответить
А что так хохлонавоз забурлил?« ответить
Не погашеный, пАтАмуШтА! Работа у них такая, а пачкаться о них не охота.« ответить