Мир глазами русского человека

Весь холл первого этажа Рижской думы заполонили солнечные и светлые, радостные и чуть наивные полотна, картоны, акварели и рисунки народного художника Василия Горюнова.

Светлые образы

Каждая из работ — как квинтэссенция русского сознания, русского миросозерцания, в основном это пленительные пейзажи, от которых щемит душа — Латвия, увиденная добрыми и любящими глазами. «По дороге в Калнциемс», «Поселок Берги», «Лодки у берега Киш–озера», «Цирулиши», «Березовая аллея», «По дороге к реке Гауя», «Андреевская гавань», «Латвия» и еще много других светлых творений.

Это уже девятая персональная выставка Горюнова в Латвии с 2014 года. Его работы увидели посетители Рижской центральной библиотеки и Академической библиотеки ЛУ, галереи BiART Балтийской международной академии и Дома Москвы. Экспозиции побывали в церкви Святого Петра, Художественном музее Олайне и Центральной библиотеке Латгале в Даугавпилсе.

Жизнь автора, уже ушедшего в лучший мир, неотделима от судьбы нашей большой Родины, со всеми ее сложностями, трагедиями и взлетами. Родился он в 1923 году в Можайском районе Московской области, в многодетной и дружной семье специалиста по изготовлению медицинских инструментов для ветеринарии. Любовь к изобразительному искусству, проявившуюся у самого младшего члена семьи, Василия, поощряли. Тетя Евдокия, москвичка, регулярно привозила из столицы любимому племяннику альбомы для рисования, краски и цветные карандаши.

Среднюю школу Василий Андреевич окончил уже в Москве, получив аттестат зрелости за день до начала войны. А уже с июля 1941–го и по февраль 42–го выпускник 212–й школы проходит курсантскую подготовку в Московском военном округе. На войне служил в штабе 6–й Гвардейской армии шифровальщиком, а после, до мая 45–го, был начальником 8–го отдела штаба. Войну окончил в Латвии, близ поселка Бата.

Любовь и дипломатия

Пройдя курс сотрудников консульских учреждений Наркомата иностранных дел СССР, в январе 1946–го Горюнов уехал по направлению в Югославию, где до августа 48–го служил секретарем консульского отдела Посольства СССР в Белграде.

Еще на войне юноша начал писать стихи, эссе и короткие рассказы, а с 14 лет вел дневник. Во время дипломатической службы все свободное время посвящал этим занятиям, запоем читал. А однажды встретил любовь всей своей жизни — Ольгу Петровну Ларичеву, дочь белогвардейского офицера и уроженки Лифляндской губернии, где ныне располагается Латвия. Девичья фамилия матери была Блювас. Родители Ольги поженились в Москве. Петр Ларичев с молодой женой эмигрировали после революции в Белград, где русских с распростертыми объятиями принял сербский царь Александр. Здесь у супругов родилась дочь Ольга.

В конце 1940–х она работала переводчицей, сопровождая делегации югославов в СССР, и ей приходилось оформлять для них визы в консульском отделе посольства. Так и познакомились.

И снова — Москва и Латвия, они в судьбе Василия Андреевича неразлучны. Надеясь получить советское гражданство, Ольга, оказавшись в Москве с очередной делегацией, на свой страх и риск там осталась, а Горюнов приехал вслед за ней. Ему поставили условие: или карьера дипломата, или женитьба на «белоэмигрантке». Он выбрал любовь… Василий и Ольга уехали к родственникам невесты по матери в Ригу, где и поженились.

Василий Андреевич окончил вечернее отделение юрфака ЛГУ и после работал юрисконсультом, инспектором Рижской таможни и специалистом по подготовке кадров. И здесь любимое увлечение детства и юности вновь позвало его — с 1962–го он несколько лет посещал народную студию живописи при Рижской академии художеств. Работает маслом, акварелью и создает рисунки пленительных уголков Риги и латвийских пейзажей. Ездит в Закарпатье, где пишет яркую природу невысоких Карпатских гор.

До конца жизни изобразительное искусство остается главным увлечением Горюнова. Он ушел из жизни в 88 лет, через пять лет после горячо любимой жены. Детей у супругов не было, и Василий Андреевич завещал все свое живописное наследие — а это несколько сотен работ — своей родственнице Марии Гарабе, специалисту легкой промышленности.

Фронтовые строки

Открывая выставку в Рижской думе вместе с дизайнером и архитектором по профессии, поющим поэтом Еленой Романенко, Мария простодушно рассказала, как она растерялась, увидев свое «наследство» — ведь ее дядя никогда не оформлял своих работ, они лежали повсюду в его квартире, стояли у стен, за шкафами… Вместе с Еленой они взяли на себя колоссальный труд обрамить их.

А еще дамы столь же достойно и красиво издали сборник стихов Василия Андреевича под названием «Мертвые сами не говорят…», в который вошли строки из его фронтового блокнота и творения послевоенных лет. Когда открываешь толстенькую книжицу, обложки которой оформлены георгиевской лентой и снимком Вечного огня, видишь на первой странице надпись — «Посвящается Великой Победе народов СССР в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.». Идеи издания принадлежит Марии, а редактором и оформителем стала Елена. Это хорошая поэзия, с проникновенными, задушевными строками, живопись в слове. Книги предлагали посетителям выставки.

Вот так увековечили память хорошего, талантливого в разных областях искусства русского человека, чьи творения не пропали, а явлены миру, радуют и согревают людей.

Вот несколько поэтических строк Василия Горюнова. О войне:

Мне это знакомо… еще не забыто:

Широкая лента шоссе и овраг…

Осеннею ночью дорогой размытой

За нами, как волк, пробирался наш враг.

Стихотворение «Весна»:

…У нас лишь снег сошел, темней округа –

В лесах еще сугробы сбереглись.

А вестники–грачи слетелись с юга

И в поле талом встретиться сошлись.

Зима уходит, вяло огрызаясь,

Бессильным заморозком тронув лунки луж.

Лишь темь ночная, на поля спускаясь,

Вернуть старается подобье зимних стуж.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.