На мировой политической арене наметился тренд к возвращению в «националистическое прошлое», пишет Süddeutsche Zeitung. В это неспокойное время многие люди ищут в глубине веков утраченное ощущение безопасности и в результате попадают под влияние популистов. Такое положение вещей может привести к разрушительной войне.

На современной политической арене популярен девиз «вперёд в прошлое», пишет Süddeutsche Zeitung. В Англии премьер-министр Тереза Мэй со своим брекситом и «глобальной Британией», похоже, стремится к воссозданию Британской империи. Новый глава Белого дома Дональд Трамп вернул США в период на рубеже XIX и XX веков, когда политическую, экономическую и общественную жизнь страны определял ярко выраженный индивидуализм.

Главная цель российского президента Владимира Путин — это собирание земель русских, то есть возрождение советской империи, продолжает издание. В свою очередь «турецкий автократ» Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о возрождении Османской империи. Если судить по конституционным изменениям в Польше, страна под влиянием председателя правящей партии Ярослава Качиньского движется в сторону национал-консервативной автократии. Премьер Венгрии Виктор Орбан также пытается вернуть своё государство в прошлое, отмечает автор статьи.

Даже западноевропейские демократии, например, во Франции, Италии, Нидерландах и Германии не обладают полным иммунитетом к национал-популистским лозунгам, продолжает издание. К примеру, в Австрии к власти пришла правая партия, пишет Süddeutsche Zeitung.

Мы живём в период смены политической, экономической и общественной эпохи, утверждает автор. Глобализация, развитие цифровых технологий и разрушение окружающей среды вызывают тревогу у людей и народов. И они считают, что смогут найти успокоение в своём «националистическом прошлом». Они «пляшут под дудку народных трибунов», которые дают им ложное ощущение безопасности, вместо того, чтобы в сотрудничестве с лидерами других стран решить проблемы нашего мира. Нынешнее положение вещей может привести к разрушительной войне, предостерегает автор в заключение материала.