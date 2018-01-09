На современной политической арене популярен девиз «вперёд в прошлое», пишет Süddeutsche Zeitung. В Англии премьер-министр Тереза Мэй со своим брекситом и «глобальной Британией», похоже, стремится к воссозданию Британской империи. Новый глава Белого дома Дональд Трамп вернул США в период на рубеже XIX и XX веков, когда политическую, экономическую и общественную жизнь страны определял ярко выраженный индивидуализм.
Главная цель российского президента Владимира Путин — это собирание земель русских, то есть возрождение советской империи, продолжает издание. В свою очередь «турецкий автократ» Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о возрождении Османской империи. Если судить по конституционным изменениям в Польше, страна под влиянием председателя правящей партии Ярослава Качиньского движется в сторону национал-консервативной автократии. Премьер Венгрии Виктор Орбан также пытается вернуть своё государство в прошлое, отмечает автор статьи.
Даже западноевропейские демократии, например, во Франции, Италии, Нидерландах и Германии не обладают полным иммунитетом к национал-популистским лозунгам, продолжает издание. К примеру, в Австрии к власти пришла правая партия, пишет Süddeutsche Zeitung.
Мы живём в период смены политической, экономической и общественной эпохи, утверждает автор. Глобализация, развитие цифровых технологий и разрушение окружающей среды вызывают тревогу у людей и народов. И они считают, что смогут найти успокоение в своём «националистическом прошлом». Они «пляшут под дудку народных трибунов», которые дают им ложное ощущение безопасности, вместо того, чтобы в сотрудничестве с лидерами других стран решить проблемы нашего мира. Нынешнее положение вещей может привести к разрушительной войне, предостерегает автор в заключение материала.
Утро на Вестях началось.()(« ответить
Главное что бы в этой войне погибла российская нечисть« ответить
Всем доброго утра.))))« ответить
atbalstu 100%« ответить
за путина и собирание земель русских?« ответить
- ваше политическое кредо?« ответить
- всегда!
все залупутинцы чмошники и царька вашего повесят на осине вместе с жирной кабаехой« ответить
Latviešu patriots« ответить
atbalstu par 100%
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Пишешь одну и туже xyйню во всех темах,нeдoнocoк yмcтвeннooтcтaлый.
nada srocna akurka i evo kremljovskuju kodlu v sartire zamacits« ответить
посмотри в зеркало,уша осла подходят?« ответить
для компании пэдриота,а чего звать,если ты он и есть?« ответить
Что,придурок,опять санитары телефон не отобрали и действие успокоительных закончилось?« ответить
Manuprāt Nacionālisma atgriešanās ir apsveicama, un nedomāju, ka tas īpaši virzītu situāciju kara virzienā. Taisni otrādi, nacionālisms varētu glābt ES, padarīt to vēl spēcīgāku. Nākot pie varas stiprām nacionāli orientētām galēji labējām partijām, un atmetot pārspīlēto liberālismu, varētu atrisināt daudzas problēmas.« ответить
не хранить а хоронитьь« ответить
Idiot, es par glabāšanu - hranenie neko nerakstiju, analfabēt.« ответить
старый гриб,точрнее старый пень« ответить
Latviešu patriots« ответить
atbalstu par 100%
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Пишешь одну и туже xyйню во всex темах,нeдoнocoк yмcтвeннooтcтaлый.