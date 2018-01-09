Мир катится к разрушительной войне(22)

Лента новостей
Нарушены ли права потребителей Балтии? Допинговый скандал унизил атлетов Латвии Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Швеция уверена: НАТО — ненужный риск Тайное оружие Путина США спихивают НАТО Германии Власти Эстонии делят церковь на «свой-чужой» Юэн МакГрегор переоденется в джедая? Вин Дизель может появится в кинокомиксе «Бладшот»
Eще в разделе
Швеция уверена: НАТО — ненужный риск Тайное оружие Путина США спихивают НАТО Германии Власти Эстонии делят церковь на «свой-чужой» Украина съежится до размеров Латвии
Анатолий Тарасов
08:00 09.01.2018
В мире / Война

На мировой политической арене наметился тренд к возвращению в «националистическое прошлое», пишет Süddeutsche Zeitung. В это неспокойное время многие люди ищут в глубине веков утраченное ощущение безопасности и в результате попадают под влияние популистов. Такое положение вещей может привести к разрушительной войне.

На современной политической арене популярен девиз «вперёд в прошлое», пишет Süddeutsche Zeitung. В Англии премьер-министр Тереза Мэй со своим брекситом и «глобальной Британией», похоже, стремится к воссозданию Британской империи. Новый глава Белого дома Дональд Трамп вернул США в период на рубеже XIX и XX веков, когда политическую, экономическую и общественную жизнь страны определял ярко выраженный индивидуализм.

 

Главная цель российского президента Владимира Путин — это собирание земель русских, то есть возрождение советской империи, продолжает издание. В свою очередь «турецкий автократ» Реджеп Тайип Эрдоган мечтает о возрождении Османской империи. Если судить по конституционным изменениям в Польше, страна под влиянием председателя правящей партии Ярослава Качиньского движется в сторону национал-консервативной автократии. Премьер Венгрии Виктор Орбан также пытается вернуть своё государство в прошлое, отмечает автор статьи.

 

Даже западноевропейские демократии, например, во Франции, Италии, Нидерландах и Германии не обладают полным иммунитетом к национал-популистским лозунгам, продолжает издание. К примеру, в Австрии к власти пришла правая партия, пишет Süddeutsche Zeitung.

 

Мы живём в период смены политической, экономической и общественной эпохи, утверждает автор. Глобализация, развитие цифровых технологий и разрушение окружающей среды вызывают тревогу у людей и народов. И они считают, что смогут найти успокоение в своём «националистическом прошлом». Они «пляшут под дудку народных трибунов», которые дают им ложное ощущение безопасности, вместо того, чтобы в сотрудничестве с лидерами других стран решить проблемы нашего мира. Нынешнее положение вещей может привести к разрушительной войне, предостерегает автор в заключение материала. 

RT / Фото
Комментарии (22)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ну вот 08:08 09:01:2018

Утро на Вестях началось.()(

« ответить
Profile_default
ваня 10:05 09:01:2018

Главное что бы в этой войне погибла российская нечисть

« ответить
Profile_default
Утро на Вестях началось 08:12 09:01:2018

Всем доброго утра.))))

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 08:16 09:01:2018

atbalstu 100%

« ответить
Profile_default
за что голосуешь? 08:33 09:01:2018

за путина и собирание земель русских?

« ответить
Profile_default
) 08:48 09:01:2018

- ваше политическое кредо?
- всегда!

« ответить
Profile_default
ин-на 09:18 09:01:2018

все залупутинцы чмошники и царька вашего повесят на осине вместе с жирной кабаехой

« ответить
Profile_default
Puжанuн 10:28 09:01:2018

Latviešu patriots
atbalstu par 100%
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пишешь одну и туже xyйню во всех темах,нeдoнocoк yмcтвeннooтcтaлый.

« ответить
Profile_default
narod 08:29 09:01:2018

nada srocna akurka i evo kremljovskuju kodlu v sartire zamacits

« ответить
Profile_default
для начала 08:33 09:01:2018

посмотри в зеркало,уша осла подходят?

« ответить
Profile_default
позовини 08:42 09:01:2018

для компании пэдриота,а чего звать,если ты он и есть?

« ответить
Profile_default
-narod 08:54 09:01:2018

Что,придурок,опять санитары телефон не отобрали и действие успокоительных закончилось?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 08:39 09:01:2018

Manuprāt Nacionālisma atgriešanās ir apsveicama, un nedomāju, ka tas īpaši virzītu situāciju kara virzienā. Taisni otrādi, nacionālisms varētu glābt ES, padarīt to vēl spēcīgāku. Nākot pie varas stiprām nacionāli orientētām galēji labējām partijām, un atmetot pārspīlēto liberālismu, varētu atrisināt daudzas problēmas.

« ответить
Profile_default
ошибаешься пэдриот 08:43 09:01:2018

не хранить а хоронитьь

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:18 09:01:2018

Idiot, es par glabāšanu - hranenie neko nerakstiju, analfabēt.

« ответить
Profile_default
не сцы 09:28 09:01:2018

старый гриб,точрнее старый пень

« ответить
Profile_default
Puжaнuн 10:29 09:01:2018

Latviešu patriots
atbalstu par 100%
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пишешь одну и туже xyйню во всex темах,нeдoнocoк yмcтвeннooтcтaлый.

« ответить
12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (4)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV