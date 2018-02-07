Основные фондовые индексы США на торгах в понедельник снизились на 3,8-4,6%. Обвал перекинулся и на азиатские, и на европейские торговые площадки. Стоит ли ждать нового мирового кризиса?

Промышленный индекс Dow Jones всего за один день торгов потерял 4,6%, индекс S&P 500 — 4,1%, NASDAQ — 3,78%. Причем Dow Jones опускался более чем на 1500 пунктов, а к закрытию сессии было зафиксировано снижение на 1175 пунктов. Это максимальное падение за всю его 122-летнюю историю.

Руководство США не увидело в происходящем на биржах чего-то экстраординарного. В заявлении Белого дома подчеркивается, что Дональд Трамп сосредоточен на долговременном поддержании фундаментальных экономических показателей, а с ними все в порядке.

«Рынки колеблются, но фундаментальные основы нашей экономики очень крепки, и мы движемся в правильном направлении», — заверил журналистов представитель Белого дома Радж Шах.

Между тем обвал на фондовом рынке США вызвал цепную реакцию на мировых торговых площадках. С началом торгов во вторник в красную зону ушли биржи Азии и Европы, повторяя американские антирекорды.

Так, японский Nikkei потерял 4,73%, что стало худшим показателем за 18 лет. В Гонконге индекс Hang Seng опустился на 4,84%, китайский Shanghai Composite за день просел на 3,35%.

Биржевые торги в Европе также начались с падения на 2,8% панъевропейского индекса EuroStoxx600. Немецкий DAX опустился на 2,06%, французский CAC 40 — на 2,17%, английский FTSE 100 — на 2,29%.

И российские площадки не остались в стороне: МосБиржа и РТС на старте торгов во вторник снизились на 2% и 2,8% соответственно, но затем немного отыграли потери.

Отечественные индексы в предыдущие месяцы не показывали столь же впечатляющей динамики роста, как американские, поэтому у нас падение проходит менее драматично, пояснил аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

Во вторник основные фондовые индексы США на открытии торгов снова вошли в красную зону, однако вскоре перешли к росту и к закрытию бирж повысились на 1,8-2,3%. Впрочем, это не означает, что все неприятности уже позади.

Американский миллиардер Карл Айкан в интервью телеканалу CNBC убежден, что обвал индексов, произошедший в понедельник, предупреждает о будущих потрясениях, причем их последствия могут оказаться хуже, чем во времена Великой депрессии.

На прошлой неделе сразу два бывших руководителя ФРС — Алан Гринспен и Джанет Йеллен — сделали громкие заявления о новом финансовом кризисе. Гринспен предупредил о двух пузырях: на фондовом рынке и на рынке гособлигаций США. Причем раздувание последнего грозит критическими последствиями.

Гринспен обвинил Трампа в утаивании реального положения дел от конгресса. Он убежден, что ситуация будет только усугубляться, если ФРС продолжит повышать процентные ставки.

Джанет Йеллен, отработавшая в минувшую пятницу последний день на посту главы Федеральной резервной системы, также указала на опасность перегретого рынка. «Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, пузырем, но я бы сказала, что в общем оценка активов завышена», — сказала она.

Ранее датский Saxo Bank опубликовал свой ежегодный обзор «Шокирующие предсказания». Согласно этому прогнозу, в 2018 году мировую экономику ожидает волна серьезных потрясений, в том числе обвал фондового индекса S&P 500.

По мнению экономиста Сергея Хестанова, обвал на американских биржах предугадать было несложно, учитывая, что доходность так называемых длинных долговых обязательств США превысила 2,8%. А доходность уже на уровне 3% критична для американского бюджета.

«Для инвесторов это сигнал — пора выходить из акций, что мы и наблюдаем», — сказал собеседник РИА Новости.

В подобных ситуациях капитал покидает развивающиеся рынки, к которым относится и российский, и ищет укрытия в «тихих гаванях» — золоте или, например, наличной валюте (доллар, евро, иена).

Сырье и энергоносители в этот список не входит — соответственно, могут подешеветь. Вслед за падением цен на нефть начнет сдавать позиции и рубль. «Он традиционная жертва», — отметил Хестанов.

Обвал американских фондовых индексов чреват глобальными распродажами акций на других рынках. А это может послужить одним из триггеров для нового мирового экономического кризиса. Возникают аналогии с Великой депрессией, которая в 1929-1933 годах погрузила в рецессию США, Великобританию, Францию, Канаду и Германию.

Началось все 24 октября 1929 года с краха американских бирж. 28 и 29 октября падение индексов приобрело катастрофические масштабы, перекинувшись на фондовые рынки других стран. Среди причин Великой депрессии называют кризис перепроизводства, просчеты кредитно-денежной политики ФРС и возникновение биржевого пузыря.