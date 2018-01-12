Чем запомнилась неделя?

Андрей Алексеев, переводчик:

— Я считаю, что у всех нас в крови есть желание отмечать Старый Новый год. Причем моя семья отмечает его так же, как и основной, — с бокалами шампанского и бенгальскими огнями. Мне искренне жаль бедных иностранцев, которым неведом этот праздник. Получается, что у нас два полноценных Новых года и даже два Рождества. Разве это не здорово? Я много езжу, поэтому в эти праздничные дни имел возможность увидеть в новогоднем убранстве несколько городов: и нашу Ригу, и Варшаву, и Калининград, и Санкт–Петербург, и Вильнюс. Особенно запомнилась Северная столица. В этом году она украшена ярче обычного.

Елена Кузнецова, Снегурочка из Айзкраукле:

— Благодарю Господа за прошлый год, который стал для меня неожиданно самым счастливым, так как я встретила свою любовь. Я очень творческий человек: в жестком графике всегда стараюсь выделить время, чтобы сделать своими руками несколько шкатулок. В этом я нахожу наслаждение и спокойствие, отвлекаюсь от суеты этого мира. Потом дарю поделки родным и близким. В ближайших планах — съемка клипа в защиту русских школ. Посмотрели всей семьей приключенческий фильм «Джуманджи». Очень смешной и позитивный.

Николай Гущин, ветеран авиации ВМФ:

— 31 декабря, как всегда, топил баню. Новый год отмечал дома и на улицах нашего поселка Скулте. У нас всегда стоит елка, которая по красоте не уступает президентской у Рижского замка. Под мою гармошку народ и поет, и пляшет. Молодежи тоже нравится живая задорная музыка. А какой у нас был салют! Я его записал и выложил у себя на YouTube. Старый Новый год тоже отметим традиционно, то есть максимально празднично!

Наталья Якубова, личный сертифицированный массажист высшего уровня:

— Моему супругу, артисту Роману Якубову, повезло: благодаря массажу он имеет возможность очень много концертировать с быстрым восстановлением сил. Я выучилась на массажиста в первую очередь ради мужа. Все праздники мы работали, работали и еще раз работали. Отмечу, что в конце прошлого года Роман принял участие в экспедиции «Под парусами “Крузенштерна», которая оставила неизгладимые впечатления. Сейчас планируется запись новой песни в США, а также съемка клипа, приуроченная к 20–летию творческой деятельности.

Людмила Шамова, организатор культурных мероприятий:

— Я многодетная мамочка. Рада, что все мои дети встретили Новый год со мной. Старшая дочь, Марина, — стоматолог. Вторая, Екатерина, уже давно живет в Америке. Ее прилет стал сюрпризом. Третья дочь, Елена, — педагог музыки и молодая мама: 28 января внученьке Веронике исполнится 2 годика. Четвертая дочь, Любочка, — студентка Университета Страдыня. А сын Илюша — восьмиклассник. В новогоднюю ночь он играл на аккордеоне и пианино, так что у нас звучала живая музыка. А Старый Новый год я решила отметить на благословенном Тенерифе. Всем желаю успехов, счастья и любви!

Дмитрий МАРТ.