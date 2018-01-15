Митрофанов: за русский язык на переменах будут штрафовать!(8)

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LETA
Герман Бергер
21:14 15.01.2018
Политика / Политики

Если население Латвии будет на все соглашаться, вскоре у него отберут право изучать русский язык в школах и, в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на переменах. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал сопредседатель «Русского союза в Латвии», активист «Штаба защиты русских школ», правозащитник Мирослав Митрофанов.

По его словам, если ничего не предпринимать для сохранения школ нацменьшинств, давление правых политических партий увеличится.

 

«Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если им это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они «добьют» школы национальных меньшинств. Они приведут их к состоянию, когда все обучение будет проходить на латышском языке и, номинальная разница будет заключаться только в том, что разрешат еще учить и родной язык. Хотя, если население страны пойдет по пути соглашения, то отберут со временем это право. Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах. Если ничего не делать, давление со стороны правых националистических партий будет возрастать», — заявил Митрофанов.

 

Напомним, депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сложила мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

 

Ее место займет Мирослав Митрофанов. Отмечается, что приступая к работе в Европарламенте, Митрофанов продолжит деятельность в Штабе защиты русских школ.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (8)
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уйфео6 21:17 15:01:2018

дурилка ...читай статью 114 конституции ...и прямиком в конституционный суд !!!!

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Latviešu patriots 21:21 15:01:2018

vinam 100% taisniba

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Александр Шерстобитов 21:53 15:01:2018

Они хотят создать безпорядки в Латвии. Почему все эти организаторы до сих пор на свободе? Ведь они хотят кровопролитие - по другому Тартарии не вернусть власть над прибалтикой.

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Иван 22:04 15:01:2018

Вопрос, почему ещё ты пассажир на свободе с такой"метлой"-и травлей людей лбами сталкиваешь и межнац.познь разжигаешь.Сидишь в Питере и хрень чешешь тут лядям!!

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Доброжелатель 21:45 15:01:2018

"Левый патриотс", и твои сподвижники-не дождёшься .и нк дождетесь!немощный старикашка!раз дёргаешься и тужишься и пыжишься на дмване-значит всё делаетмя правильно!!Митрофанов и Жданок-респект им!!

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Гражданин латвии 21:57 15:01:2018

Митрофанову и РСЛ следует наладить диалог с коренными гражданами -старообрядцами.Именно они имеют законное право на русский государственный язык.

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Latviešu patriots 22:09 15:01:2018

Priekšvēlēšanu muldonis un švalis. Utains lielkrievu šovinists.

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Ваня 22:10 15:01:2018

Что за урод на фото????тоже из животных????

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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