По его словам, если ничего не предпринимать для сохранения школ нацменьшинств, давление правых политических партий увеличится.
«Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если им это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они «добьют» школы национальных меньшинств. Они приведут их к состоянию, когда все обучение будет проходить на латышском языке и, номинальная разница будет заключаться только в том, что разрешат еще учить и родной язык. Хотя, если население страны пойдет по пути соглашения, то отберут со временем это право. Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах. Если ничего не делать, давление со стороны правых националистических партий будет возрастать», — заявил Митрофанов.
Напомним, депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сложила мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.
Ее место займет Мирослав Митрофанов. Отмечается, что приступая к работе в Европарламенте, Митрофанов продолжит деятельность в Штабе защиты русских школ.
дурилка ...читай статью 114 конституции ...и прямиком в конституционный суд !!!!« ответить
vinam 100% taisniba« ответить
Они хотят создать безпорядки в Латвии. Почему все эти организаторы до сих пор на свободе? Ведь они хотят кровопролитие - по другому Тартарии не вернусть власть над прибалтикой.« ответить
Вопрос, почему ещё ты пассажир на свободе с такой"метлой"-и травлей людей лбами сталкиваешь и межнац.познь разжигаешь.Сидишь в Питере и хрень чешешь тут лядям!!« ответить
"Левый патриотс", и твои сподвижники-не дождёшься .и нк дождетесь!немощный старикашка!раз дёргаешься и тужишься и пыжишься на дмване-значит всё делаетмя правильно!!Митрофанов и Жданок-респект им!!« ответить
Митрофанову и РСЛ следует наладить диалог с коренными гражданами -старообрядцами.Именно они имеют законное право на русский государственный язык.« ответить
Priekšvēlēšanu muldonis un švalis. Utains lielkrievu šovinists.« ответить
Что за урод на фото????тоже из животных????« ответить