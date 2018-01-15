LETA

Если население Латвии будет на все соглашаться, вскоре у него отберут право изучать русский язык в школах и, в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на переменах. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал сопредседатель «Русского союза в Латвии», активист «Штаба защиты русских школ», правозащитник Мирослав Митрофанов.

По его словам, если ничего не предпринимать для сохранения школ нацменьшинств, давление правых политических партий увеличится.

«Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если им это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они «добьют» школы национальных меньшинств. Они приведут их к состоянию, когда все обучение будет проходить на латышском языке и, номинальная разница будет заключаться только в том, что разрешат еще учить и родной язык. Хотя, если население страны пойдет по пути соглашения, то отберут со временем это право. Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах. Если ничего не делать, давление со стороны правых националистических партий будет возрастать», — заявил Митрофанов.

Напомним, депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сложила мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

Ее место займет Мирослав Митрофанов. Отмечается, что приступая к работе в Европарламенте, Митрофанов продолжит деятельность в Штабе защиты русских школ.