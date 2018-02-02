Иван Ашурков (Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан), выступая в Совете Федерации, призвал российских законодателей пресечь «сатанинские намерения» правозащитников и раскритиковал законы о легализации гей-браков на Западе.

«Западная либеральная идеология с навязчивым лоббированием меньшинствами однополых браков... это демократия? Франция — 80% проголосовали против этого закона, а либеральная и неизвестно какая закулисная часть продавила этот закон», — пресс-служба Казанской епархии цитирует 70-летнего Ашуркова.

Одновременно Ашурков заявил: «Наша задача сделать так, чтобы организации, имеющие безнравственные, а, следовательно, сатанинские намерения, не могли иметь возможности реализовать эти намерения».

Митрополит Феофан известен последовательной гомофобной риторикой. Только за последние два года он затрагивал тему прав ЛГБТ-сообщества не менее шести раз. Так, весной 2017 года, выступая перед студентами, религиозный деятель обрушился на «прогресс меньшинств». А летом вместе с посланником аятоллы Хаменеи заявили о единстве в неприятии гей-браков.