Митрополит Феофан в Совете Федерации: о «сатанистах» и «гей-лобби» Запада(8)

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Герман Бергер
19:11 01.02.2018
Lifenews / Люди

Иван Ашурков (Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан), выступая в Совете Федерации, призвал российских законодателей пресечь «сатанинские намерения» правозащитников и раскритиковал законы о легализации гей-браков на Западе.

«Западная либеральная идеология с навязчивым лоббированием меньшинствами однополых браков... это демократия? Франция — 80% проголосовали против этого закона, а либеральная и неизвестно какая закулисная часть продавила этот закон», — пресс-служба Казанской епархии цитирует 70-летнего Ашуркова.

 

Одновременно Ашурков заявил: «Наша задача сделать так, чтобы организации, имеющие безнравственные, а, следовательно, сатанинские намерения, не могли иметь возможности реализовать эти намерения».

 

Митрополит Феофан известен последовательной гомофобной риторикой. Только за последние два года он затрагивал тему прав ЛГБТ-сообщества не менее шести раз. Так, весной 2017 года, выступая перед студентами, религиозный деятель обрушился на «прогресс меньшинств». А летом вместе с посланником аятоллы Хаменеи заявили о единстве в неприятии гей-браков.

ЧасКор / Фото
Комментарии (8)
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Grazdanka LR 19:26 01:02:2018

Soglasna na vse 100.
100 letie mana miljaga Dzimtene pozvoleno otmechatj toljko SODOMISTAM 100 dnej

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Александр Шерстобитов 20:23 01:02:2018

Проблема ни в Сатане, в гомосексуализме, а в отсуствие Веры.

Вот скулят советские безбожники, чем являются 90% ВСЕХ русских о навязывание сатанинских ценностей, а в то же время Бога ведь отвергают. Чем лучше тот,кто изменяет жене и бросает свою семью п.дараса? Чем лучше п.дараса тот, кто живёт вне брачной связи? Чем лучше п.дараса тот, кто не принял крещение от Святого Духа и Иисуса как своего Спасителя? Чем лучше п.дараса тот, кто не соблюдает 10 заповедьей и грешит?

70% латвийских супружеских пар разводятса, а 40% жителей живут вне брачных отношениях - сожительники (общество люмненов).

Европа отвергла Бога, вот и духовную пустоту занимает грех.

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Grazdanka LR 00:50 02:02:2018

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Ivan 20:50 01:02:2018

Содомия явление не новое, латыши пропагандируют извращения и участвуют в них, уровень хорошо или плохо неуместен, латыши конченные черти заморские, иначе не скажешь.

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Александр Шерстобитов 21:02 01:02:2018

_Ivan 20:50 01:02:2018_

Слыш, д.бил, ты п.дор и х.й сосал! Пошёл НАХ!

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Ivan to 21:02 21:22 01:02:2018

Латыш? :)))

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Александр Шерстобитов 21:45 01:02:2018

_Ivan to 21:02 21:22 01:02:2018_

Тебе бомж поссал прямо в горло. У тебя из рта несёт уриной.

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Grazdanka LR 00:57 02:02:2018

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And again J am writteng special for you,UROD,go home.in the you Ukrainu,
Ti,PROVOKATOR « ответить


Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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