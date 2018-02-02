«Западная либеральная идеология с навязчивым лоббированием меньшинствами однополых браков... это демократия? Франция — 80% проголосовали против этого закона, а либеральная и неизвестно какая закулисная часть продавила этот закон», — пресс-служба Казанской епархии цитирует 70-летнего Ашуркова.
Одновременно Ашурков заявил: «Наша задача сделать так, чтобы организации, имеющие безнравственные, а, следовательно, сатанинские намерения, не могли иметь возможности реализовать эти намерения».
Митрополит Феофан известен последовательной гомофобной риторикой. Только за последние два года он затрагивал тему прав ЛГБТ-сообщества не менее шести раз. Так, весной 2017 года, выступая перед студентами, религиозный деятель обрушился на «прогресс меньшинств». А летом вместе с посланником аятоллы Хаменеи заявили о единстве в неприятии гей-браков.
Soglasna na vse 100.« ответить
100 letie mana miljaga Dzimtene pozvoleno otmechatj toljko SODOMISTAM 100 dnej
Проблема ни в Сатане, в гомосексуализме, а в отсуствие Веры.« ответить
Вот скулят советские безбожники, чем являются 90% ВСЕХ русских о навязывание сатанинских ценностей, а в то же время Бога ведь отвергают. Чем лучше тот,кто изменяет жене и бросает свою семью п.дараса? Чем лучше п.дараса тот, кто живёт вне брачной связи? Чем лучше п.дараса тот, кто не принял крещение от Святого Духа и Иисуса как своего Спасителя? Чем лучше п.дараса тот, кто не соблюдает 10 заповедьей и грешит?
70% латвийских супружеских пар разводятса, а 40% жителей живут вне брачных отношениях - сожительники (общество люмненов).
Европа отвергла Бога, вот и духовную пустоту занимает грех.
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Содомия явление не новое, латыши пропагандируют извращения и участвуют в них, уровень хорошо или плохо неуместен, латыши конченные черти заморские, иначе не скажешь.« ответить
_Ivan 20:50 01:02:2018_« ответить
Слыш, д.бил, ты п.дор и х.й сосал! Пошёл НАХ!
Латыш? :)))« ответить
_Ivan to 21:02 21:22 01:02:2018_« ответить
Тебе бомж поссал прямо в горло. У тебя из рта несёт уриной.
Ansver to "Shestobitov"
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And again J am writteng special for you,UROD,go home.in the you Ukrainu,
Ti,PROVOKATOR