Прихожане Русской православной церкви в субботу, 6 января, отмечают навечерие Рождества Христова, или рождественский сочельник.

С традиционным рождественском посланием к духовенству и пастве обратился Митрополит Рижский и всея Латвии.

“Истекший год ознаменован столетием страшной революции, когда осквернялись святыни, тысячи храмов и монастырей были уничтожены, десятки тысяч духовенства и верующих засвидетельствовали пролитием своей крови верность Христу и Его Святой Церкви. Будем непрестанно молить Господа, чтобы подобные времена не повторились

Святой Ефрем Сирин в слове на Рождество Христово пишет: «В сей день оставления грехов не будем мстить за обиды. В сей день радостей не станем причинять огорчений друг другу. В сей день благоволения не будем жестокосердными. В сей день тишины не станем обуреваться гневом. В этот день, в который Бог пришел к грешникам, да не превозносится праведный перед грешным».

В наступающем году празднование столетия со дня провозглашения Независимости Латвийского государства, которое дает нам свободу нашей веры, возможность строительства наших храмов и возможность духовного образования.

В эти святые дни вознесем наши благодарственные молитвы к воплотившемуся Господу нашему Иисусу Христу за Его благодеяния к нам, недостойным. Да пробавит Господь милость Свою на нас, да сохранит нашу Святую Церковь, нашу страну и весь наш народ и каждого из нас в здравии и благоденствии, мире и спасении.

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Рождьшегося в Вифлееме, молитвы Пречистой Его Матери, святого священномученика Иоанна Рижского и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь», — говорится в сообщении владыки.

Напомним, что название «сочельник» происходит от особой пищи — сочива, которую на этот день предписывает церковный устав (как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

Сочельник бывает дважды в год — накануне Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться Младенцу Христу и принесли Ему богатые дары.

Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.