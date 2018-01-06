Митрополит Рижский Александр поздравил латвийцев с Рождеством(9)

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Виталий Вавилкин
09:46 06.01.2018
Наша Латвия / Социум

Прихожане Русской православной церкви в субботу, 6 января, отмечают навечерие Рождества Христова, или рождественский сочельник.

С традиционным рождественском посланием к духовенству и пастве обратился Митрополит Рижский и всея Латвии.

 

“Истекший год ознаменован столетием страшной революции, когда осквернялись святыни, тысячи храмов и монастырей были уничтожены, десятки тысяч духовенства и верующих засвидетельствовали пролитием своей крови верность Христу и Его Святой Церкви. Будем непрестанно молить Господа, чтобы подобные времена не повторились

 

Святой Ефрем Сирин в слове на Рождество Христово пишет: «В сей день оставления грехов не будем мстить за обиды. В сей день радостей не станем причинять огорчений друг другу. В сей день благоволения не будем жестокосердными. В сей день тишины не станем обуреваться гневом. В этот день, в который Бог пришел к грешникам, да не превозносится праведный перед грешным».

 

В наступающем году празднование столетия со дня провозглашения Независимости Латвийского государства, которое дает нам свободу нашей веры, возможность строительства наших храмов и возможность духовного образования.

 

В эти святые дни вознесем наши благодарственные молитвы к воплотившемуся Господу нашему Иисусу Христу за Его благодеяния к нам, недостойным. Да пробавит Господь милость Свою на нас, да сохранит нашу Святую Церковь, нашу страну и весь наш народ и каждого из нас в здравии и благоденствии, мире и спасении.

 

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Рождьшегося в Вифлееме, молитвы Пречистой Его Матери, святого священномученика Иоанна Рижского и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь», — говорится в сообщении владыки.

 

Напомним, что название «сочельник» происходит от особой пищи — сочива, которую на этот день предписывает церковный устав (как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

 

Сочельник бывает дважды в год — накануне Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться Младенцу Христу и принесли Ему богатые дары.

 

Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Глеб 09:58 06:01:2018

Спасибо!

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dlz77 17:52 06:01:2018

с рождеством, православные!

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ТАКАЯ ПРУХА .. 10:40 06:01:2018

Стока бабок Люди заносят Богу..
Нехило варяться "слуги Бога"..

Ничего делать не надо..
Вот это бизнес..!
Больше 2018 лет дурят.. на разводилово..

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СССР 11:58 06:01:2018

Бомжей как ты тоже поздравили!

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Справедливый 17:25 06:01:2018

Это твоë дело верить в Бога или поклоняться момоне,золотому тельцу.Тебя никто насильно не заставляет нести деньги Богу.

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Я ДОБРОВОЛЬНО 18:11 06:01:2018

пожертвовал 500 евро Богу..
одной купюрой.
Не знаю.. дойдёт ли до Бога..
.. а может попы прикарманят

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П у т и н 11:19 06:01:2018

Латвийские православные это независимый приход или пляшут под дудку Гундяя?

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СССР 11:57 06:01:2018

Глисту слово не давали! Лезь в зад!

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aleks 16:42 06:01:2018

I ETOT TOZE EVREJ.

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