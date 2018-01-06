С традиционным рождественском посланием к духовенству и пастве обратился Митрополит Рижский и всея Латвии.
“Истекший год ознаменован столетием страшной революции, когда осквернялись святыни, тысячи храмов и монастырей были уничтожены, десятки тысяч духовенства и верующих засвидетельствовали пролитием своей крови верность Христу и Его Святой Церкви. Будем непрестанно молить Господа, чтобы подобные времена не повторились
Святой Ефрем Сирин в слове на Рождество Христово пишет: «В сей день оставления грехов не будем мстить за обиды. В сей день радостей не станем причинять огорчений друг другу. В сей день благоволения не будем жестокосердными. В сей день тишины не станем обуреваться гневом. В этот день, в который Бог пришел к грешникам, да не превозносится праведный перед грешным».
В наступающем году празднование столетия со дня провозглашения Независимости Латвийского государства, которое дает нам свободу нашей веры, возможность строительства наших храмов и возможность духовного образования.
В эти святые дни вознесем наши благодарственные молитвы к воплотившемуся Господу нашему Иисусу Христу за Его благодеяния к нам, недостойным. Да пробавит Господь милость Свою на нас, да сохранит нашу Святую Церковь, нашу страну и весь наш народ и каждого из нас в здравии и благоденствии, мире и спасении.
Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Рождьшегося в Вифлееме, молитвы Пречистой Его Матери, святого священномученика Иоанна Рижского и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь», — говорится в сообщении владыки.
Напомним, что название «сочельник» происходит от особой пищи — сочива, которую на этот день предписывает церковный устав (как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).
Сочельник бывает дважды в год — накануне Рождества Христова и праздника Крещения. По традиции, в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться Младенцу Христу и принесли Ему богатые дары.
Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.
Спасибо!« ответить
с рождеством, православные!« ответить
Стока бабок Люди заносят Богу..« ответить
Нехило варяться "слуги Бога"..
Ничего делать не надо..
Вот это бизнес..!
Больше 2018 лет дурят.. на разводилово..
Бомжей как ты тоже поздравили!« ответить
Это твоë дело верить в Бога или поклоняться момоне,золотому тельцу.Тебя никто насильно не заставляет нести деньги Богу.« ответить
пожертвовал 500 евро Богу..« ответить
одной купюрой.
Не знаю.. дойдёт ли до Бога..
.. а может попы прикарманят
Латвийские православные это независимый приход или пляшут под дудку Гундяя?« ответить
Глисту слово не давали! Лезь в зад!« ответить
I ETOT TOZE EVREJ.« ответить