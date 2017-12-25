МКЦ: гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем жителей Запада(1)

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Тимур Пушкарев
15:13 25.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Гражданская активность жителей Латвии намного ниже, чем жителей стран Западной Европы. Таков вывод подготовленного Межведомственным координационным центром (МКЦ) проекта доклада о надзоре за выполнением национального плана развития на 2014-2020 гг. и стратегии долгосрочного развития Латвии до 2030 года.

В достижение целей такого направления национального плана развития, как «Сотрудничество людей, культура и гражданское соучастие как основа принадлежности к Латвии» планировалось инвестировать 186,6 млн евро. На момент оценки его выполнения эти инвестиции составили 110,8 млн евро или 59,4% запланированных. 72,3% из них составляет национальное финансирование, 18,6% — финансирование из фондов ЕС, 9,2% — финансирование иностранных государств.

 

Как показывают исследования, гражданская активность латвийцев медленно, но растет. В течение последнего года с политиками или должностными лицами хотя бы раз контактировали 14% жителей, 10% подписывали петиции, 8% выражали свое отношение, бойкотируя определенные продукты или товары. В 52% случаев жители проявляли свою гражданскую активность, участвуя в выборах. В пикетах или демонстрациях, в партиях или других организациях, в кампаниях поддержки участвовали не более 5% жителей.

 

По сравнению с другим странами показатели гражданской активности в Латвии, как и в других восточноевропейских странах, считаются низкими, указывает МКЦ. В Латвии граждански активными можно считать 9% населения, в западноевропейских странах — в среднем 25%, в Скандинавских — 33%. В то же время тенденции в Латвии показывают, что цели гражданской активности, поставленные национальным планом развития, могут быть достигнуты.

 

Опрошенные МКЦ эксперты признали результативной работу по укреплению в обществе использования латышского языка, гражданского сознания и принадлежности жителей, гордости за свою страну и народ. Менее успешным они признали прогресс в содействии взаимному доверию и сотрудничеству жителей, а больше всего раскритиковали прогресс в содействии тому, чтобы жители оставались в Латвии, а эмигрировавшие вернулись в страну.

 

Главными причинами, мешающими достигнуть выполнения поставленных целей эксперты считают политическую среду и коррупционные скандалы, из-за которых утрачивается политическое доверие, а также содержание СМИ.

 

Мешают этому также продолжительная экономическая неуверенность и недостаточность доходов, из-за которых семьи принимают решение покинуть Латвию.

LETA / Фото LETA
Комментарии (1)
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Народ запуган! 15:48 25:12:2017

Ой, не лицемерьте! Жители не минингуют, не бастуют и просто молчат, заклеив рот скотчем, т.к. банально боятся НАТ-овцев, которые приглашены личными охранниками властьпридержащих.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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