«Мне сосала дочка Трампа»: русский рэпер «роняет Запад»(18)

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Анатолий Тарасов
13:29 27.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Уфимский рэпер Фейс выпустил клип на трек «Я роняю Запад». В нем он едет верхом на буром медведе и выжигает своим лазерным взглядом Манхэттен.

Осторожно: в ролике присутствует ненормативная лексика.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (18)
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Фейс 13:36 27:02:2018

А как у меня сосал Медведев и Путин я напишу завтра.. Сосал и жирик и лавров...такой вот Я

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Сергей 13:43 27:02:2018

Ты фейс у обамки да и Трампа только можешь

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info 13:54 27:02:2018

В апреле к Трампу поедут три прибалтийских президента за этим. В прямом эфире покажут!

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Фейс 14:06 27:02:2018

Не мог ответить .. Шойгу мне отсасал..такие у нас в Кремле красавчики...

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Пид..ы еще те! 14:23 27:02:2018

Забавно, но главное и самое популярное пожелание у россиян-мужиков в случае конфликта, это пососать друг у друга..., и эти люди гонят на каких-то геев.:)))).:)))

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сл 14:58 27:02:2018

за америкосов , писуны эти и мать продадут и вжопу дадут .

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Саня 13:39 27:02:2018

Словосочетание "уфимский рэпер" уже адский ад.
У меня пошла кровь из ушей и глаз после просмотра.

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Факт 13:57 27:02:2018

Из грязной и занюханной Уфы только и лить грязь на Америку, там же сущий ад, особо по весне.

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рэп в тему! 13:58 27:02:2018

Молодец, рэпер! Пиндосам всё можно, а чем русские хуже?
Тоже могут макнуть тейболом об асфальт. Так и надо!
На войне, как на войне.

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Latviešu patriots 14:11 27:02:2018

Amerikāņiem tavs "reperis" ir pie pakaļas! Ar savu muzikālo mēslu, viņš pats sevi noliek zemāk par zemi!

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Смех в зале 13:40 27:02:2018

В Уфе 91% дорожной сети не имеет ливневой канализации
По информации мэрии Уфы, лишь 9% уличной дорожной сети в городе оснащено ливневой канализацией. Для оборудования оставшейся части дорог ливневками требуется «одномоментно минимум 20 миллиардов рублей», заявил сегодня на оперативном совещании сити-менеджер Ирек Ялалов.

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уроду 13:50 27:02:2018

глист верзилов, вот в этом ты весь, быдло блевотное.

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shizzaface ufimskij 13:42 27:02:2018

smotri sam ne uronisj otsasivatj, Klip i sama kompozicija -uuuuu- shedevr derma.

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Latviešu patriots 13:51 27:02:2018

Kārtējais krievu mēsls, ko par mūziku saukt nevar! Pierāda izpildītāja zemo pierīti un smadzenēm bez rievām! Krievu antikultūras spilgts paraugs!

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Мнение
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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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