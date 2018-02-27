Осторожно: в ролике присутствует ненормативная лексика.
Уфимский рэпер Фейс выпустил клип на трек «Я роняю Запад». В нем он едет верхом на буром медведе и выжигает своим лазерным взглядом Манхэттен.
Осторожно: в ролике присутствует ненормативная лексика.
А как у меня сосал Медведев и Путин я напишу завтра.. Сосал и жирик и лавров...такой вот Я« ответить
Ты фейс у обамки да и Трампа только можешь« ответить
В апреле к Трампу поедут три прибалтийских президента за этим. В прямом эфире покажут!« ответить
Не мог ответить .. Шойгу мне отсасал..такие у нас в Кремле красавчики...« ответить
Забавно, но главное и самое популярное пожелание у россиян-мужиков в случае конфликта, это пососать друг у друга..., и эти люди гонят на каких-то геев.:)))).:)))« ответить
за америкосов , писуны эти и мать продадут и вжопу дадут .« ответить
Словосочетание "уфимский рэпер" уже адский ад.« ответить
У меня пошла кровь из ушей и глаз после просмотра.
Из грязной и занюханной Уфы только и лить грязь на Америку, там же сущий ад, особо по весне.« ответить
Молодец, рэпер! Пиндосам всё можно, а чем русские хуже?« ответить
Тоже могут макнуть тейболом об асфальт. Так и надо!
На войне, как на войне.
Amerikāņiem tavs "reperis" ir pie pakaļas! Ar savu muzikālo mēslu, viņš pats sevi noliek zemāk par zemi!« ответить
В Уфе 91% дорожной сети не имеет ливневой канализации« ответить
По информации мэрии Уфы, лишь 9% уличной дорожной сети в городе оснащено ливневой канализацией. Для оборудования оставшейся части дорог ливневками требуется «одномоментно минимум 20 миллиардов рублей», заявил сегодня на оперативном совещании сити-менеджер Ирек Ялалов.
глист верзилов, вот в этом ты весь, быдло блевотное.« ответить
smotri sam ne uronisj otsasivatj, Klip i sama kompozicija -uuuuu- shedevr derma.« ответить
Kārtējais krievu mēsls, ko par mūziku saukt nevar! Pierāda izpildītāja zemo pierīti un smadzenēm bez rievām! Krievu antikultūras spilgts paraugs!« ответить