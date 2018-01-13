“Мне стыдно за этот фарс”: Балодис развалил фракцию Ингуны Судрабы в Сейме(10)

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Виталий Вавилкин
17:30 13.01.2018
Политика / Политики

Депутат Сейма Ринголд Балодис решил покинуть партию “От сердца Латвии”, высказывая таким образом свое отношение к работе Ингуны Судрабы.

С выходом Балодиса партия потеряет статус фракции Сейма, а оставшиеся депутаты “От сердца Латвии” будут работать в качестве независимых депутатов. Статус фракции будет потерян в связи с тем, что в ней более не будет минимума из 5 человек, которые должны проходить от одной партии.

 

“Мне стыдно и совершенно неприемлемо наблюдать публичный фарс, который демонстрирует глава комиссии Судраба. Она ведет себя как расследующий могильщик, а не как парламентский контроллер. Подобное положение дел является насмешкой над народным доверием”, — заявил он.

 

Политик считает, что в подобной ситуации “нельзя быть тихим наблюдателем”, поэтому он решил стать независимым депутатом.

 

Свое официальное заявление о выходе из партии Балодис намерен подать в начале следующей недели.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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olga 18:10 13:01:2018

Судраба один из немногих политиков вызывающих уважение и которую волнует судьба страны , а всякая шелуха осыпается .

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К. А. Ин 18:28 13:01:2018

Судраба одна из немногих , которая думает о Латвии , а не о своём бизнесе

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Ооо,ja ja 18:43 13:01:2018

Было время,когда она мне тоже нравилась.
Но однажды она открыла свой ротик,как следует не подумав.
Понесла такое про русских.До сих пор под впечатлением!
Обыкновенная лoбатaя нaци.Другие,походу,на наш ,,Олимп,, и не попадают!

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Latviešu patriots 19:09 13:01:2018

atbalstu 100%

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ин-на 20:09 13:01:2018

Решил попиариться за счет Судраба, но тебя никто даже и не заметил, не говоря о том, чтобы запомнить

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)