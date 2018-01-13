С выходом Балодиса партия потеряет статус фракции Сейма, а оставшиеся депутаты “От сердца Латвии” будут работать в качестве независимых депутатов. Статус фракции будет потерян в связи с тем, что в ней более не будет минимума из 5 человек, которые должны проходить от одной партии.
“Мне стыдно и совершенно неприемлемо наблюдать публичный фарс, который демонстрирует глава комиссии Судраба. Она ведет себя как расследующий могильщик, а не как парламентский контроллер. Подобное положение дел является насмешкой над народным доверием”, — заявил он.
Политик считает, что в подобной ситуации “нельзя быть тихим наблюдателем”, поэтому он решил стать независимым депутатом.
Свое официальное заявление о выходе из партии Балодис намерен подать в начале следующей недели.
Судраба один из немногих политиков вызывающих уважение и которую волнует судьба страны , а всякая шелуха осыпается .« ответить
Судраба одна из немногих , которая думает о Латвии , а не о своём бизнесе« ответить
Было время,когда она мне тоже нравилась.« ответить
Но однажды она открыла свой ротик,как следует не подумав.
Понесла такое про русских.До сих пор под впечатлением!
Обыкновенная лoбатaя нaци.Другие,походу,на наш ,,Олимп,, и не попадают!
atbalstu 100%« ответить
Решил попиариться за счет Судраба, но тебя никто даже и не заметил, не говоря о том, чтобы запомнить« ответить