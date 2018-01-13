Депутат Сейма Ринголд Балодис решил покинуть партию “От сердца Латвии”, высказывая таким образом свое отношение к работе Ингуны Судрабы.

С выходом Балодиса партия потеряет статус фракции Сейма, а оставшиеся депутаты “От сердца Латвии” будут работать в качестве независимых депутатов. Статус фракции будет потерян в связи с тем, что в ней более не будет минимума из 5 человек, которые должны проходить от одной партии.

“Мне стыдно и совершенно неприемлемо наблюдать публичный фарс, который демонстрирует глава комиссии Судраба. Она ведет себя как расследующий могильщик, а не как парламентский контроллер. Подобное положение дел является насмешкой над народным доверием”, — заявил он.

Политик считает, что в подобной ситуации “нельзя быть тихим наблюдателем”, поэтому он решил стать независимым депутатом.

Свое официальное заявление о выходе из партии Балодис намерен подать в начале следующей недели.