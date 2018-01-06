С каждым днем в латвийском сегменте социальных сетей все больше людей делятся своей болью о плачевном состоянии латвийских дорог.

Радости жителям страны не прибавляет и осознание того, что Латвия к своему 100-летию на различные развлечения планирует потратить 60 миллионов евро – деньги, которые можно было бы использовать с реальной пользой для страны.

Так, на своей фейсбук странице Илга Пранца-Хартингере попросила у власти самую малость, починить к 100-летию хотя бы 100 километров дорог в стране.

“100 километров заасфальтированных дорог в сельской местности на столетие Латвии. Не надо нам очередных супер-дорогих салютов, чтобы удивить мир. Не надо нам грандиозных концертов с сотнями участников. Нужна достойная жизнь для жителей Латвии в 21 веке”, — считает женщина.

Напомним, ранее подобного рода инициатива появилась на портале Manabalss.lv. Автор инициативы призвал правительство перенаправить часть намеченных на празднования дня рождения Латвии денег на лечение рака.