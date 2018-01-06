Радости жителям страны не прибавляет и осознание того, что Латвия к своему 100-летию на различные развлечения планирует потратить 60 миллионов евро – деньги, которые можно было бы использовать с реальной пользой для страны.
Так, на своей фейсбук странице Илга Пранца-Хартингере попросила у власти самую малость, починить к 100-летию хотя бы 100 километров дорог в стране.
“100 километров заасфальтированных дорог в сельской местности на столетие Латвии. Не надо нам очередных супер-дорогих салютов, чтобы удивить мир. Не надо нам грандиозных концертов с сотнями участников. Нужна достойная жизнь для жителей Латвии в 21 веке”, — считает женщина.
Напомним, ранее подобного рода инициатива появилась на портале Manabalss.lv. Автор инициативы призвал правительство перенаправить часть намеченных на празднования дня рождения Латвии денег на лечение рака.
Вам достаточно 100 мероприятий от Мозайки. Радуйтесь европейским ценностям.« ответить
ну вот, ещё одна не лояльна----преамбулы на ВАС нет!« ответить
куда уж дальше ----уже и гимн Латвии нельзя петь в одиночку ----нужно по крайней собрать вокруг себя трёх лояльных латышей.« ответить
Постройте дороги, я всё прощу!!!« ответить
Так рассуждать, так никакого Государства не надо, Россия вон без штанов, а какие парады проводит в Мацкве, облака разгоняет, миллиарды на весь этот треск тратит, видимо нужно это. .« ответить
Тебе не о Москве гутарят болезный а о Латвии а там не переживай у себя под носом смотри« ответить
Это недоумок варзилоид-дебилоид, у него одна тема: о6осрать Россию, Путина. Этот глист навозный везде срёт, даже если статья про Африку. Одним словом: психбольной.« ответить
Студент сдаёт экзамен по биологии, но успел выучить тему только про блох.« ответить
Преподаватель: расскажи про собак.
Студент: собаки это такие животные, у которых есть блохи, а это такие животные...
Преподаватель? Не знаешь, ну расскажи про птиц.
Студент: птицы, такие животные, у которых есть блохи. А блохи это такие животные...
Преподаватель: И этого не знаешь., ну расскажа про рыб.
Студент: рыбы это такие животные, у которых есть блохи, а блохи, такие животные...
Студент сдаёт экзамен по биологии, но успел выучить тему только про блох.« ответить
Преподаватель: расскажи про собак.
Студент: собаки это такие животные, у которых есть блохи, а это такие животные...
Преподаватель: Не знаешь, ну расскажи про птиц.
Студент: птицы, такие животные, у которых есть блохи. А блохи это такие животные...
Преподаватель: И этого не знаешь., ну расскажа про рыб
Студент: рыбы это такие животные, у которых есть блохи, а блохи, такие животные...
В Маскаве книгши печатают сами не как в лабутании заказывают в китае. Нех вообще задрыпку латвию с Москвой сравнивать.« ответить
Гы гы гы.« ответить