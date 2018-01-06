Мнение: нам не нужны супердорогие салюты к 100-летию – нужна достойная жизнь!(26)

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Виталий Вавилкин
13:12 06.01.2018
Наша Латвия / Социум

С каждым днем в латвийском сегменте социальных сетей все больше людей делятся своей болью о плачевном состоянии латвийских дорог.

Радости жителям страны не прибавляет и осознание того, что Латвия к своему 100-летию на различные развлечения планирует потратить 60 миллионов евро – деньги, которые можно было бы использовать с реальной пользой для страны.

 

Так, на своей фейсбук странице Илга Пранца-Хартингере попросила у власти самую малость, починить к 100-летию хотя бы 100 километров дорог в стране.

 

“100 километров заасфальтированных дорог в сельской местности на столетие Латвии. Не надо нам очередных супер-дорогих салютов, чтобы удивить мир. Не надо нам грандиозных концертов с сотнями участников. Нужна достойная жизнь для жителей Латвии в 21 веке”, — считает женщина.

 

Напомним, ранее подобного рода инициатива появилась на портале Manabalss.lv. Автор инициативы призвал правительство перенаправить часть намеченных на празднования дня рождения Латвии денег на лечение рака.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (26)
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починить к 100-летию хотя бы 100 километров дорог в стране 13:49 06:01:2018

Вам достаточно 100 мероприятий от Мозайки. Радуйтесь европейским ценностям.

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10 дюймов 13:57 06:01:2018

ну вот, ещё одна не лояльна----преамбулы на ВАС нет!

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10 дюймов 14:00 06:01:2018

куда уж дальше ----уже и гимн Латвии нельзя петь в одиночку ----нужно по крайней собрать вокруг себя трёх лояльных латышей.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 14:00 06:01:2018

Постройте дороги, я всё прощу!!!

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Ну как бы 14:01 06:01:2018

Так рассуждать, так никакого Государства не надо, Россия вон без штанов, а какие парады проводит в Мацкве, облака разгоняет, миллиарды на весь этот треск тратит, видимо нужно это. .

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Дама 14:13 06:01:2018

Тебе не о Москве гутарят болезный а о Латвии а там не переживай у себя под носом смотри

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справка 16:39 06:01:2018

Это недоумок варзилоид-дебилоид, у него одна тема: о6осрать Россию, Путина. Этот глист навозный везде срёт, даже если статья про Африку. Одним словом: психбольной.

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анегдот про варзилова 17:14 06:01:2018

Студент сдаёт экзамен по биологии, но успел выучить тему только про блох.
Преподаватель: расскажи про собак.
Студент: собаки это такие животные, у которых есть блохи, а это такие животные...
Преподаватель? Не знаешь, ну расскажи про птиц.
Студент: птицы, такие животные, у которых есть блохи. А блохи это такие животные...
Преподаватель: И этого не знаешь., ну расскажа про рыб.
Студент: рыбы это такие животные, у которых есть блохи, а блохи, такие животные...

« ответить
Profile_default
анегдот про варзилова 17:16 06:01:2018

Студент сдаёт экзамен по биологии, но успел выучить тему только про блох.
Преподаватель: расскажи про собак.
Студент: собаки это такие животные, у которых есть блохи, а это такие животные...
Преподаватель: Не знаешь, ну расскажи про птиц.
Студент: птицы, такие животные, у которых есть блохи. А блохи это такие животные...
Преподаватель: И этого не знаешь., ну расскажа про рыб
Студент: рыбы это такие животные, у которых есть блохи, а блохи, такие животные...

« ответить
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Яшка 18:53 06:01:2018

В Маскаве книгши печатают сами не как в лабутании заказывают в китае. Нех вообще задрыпку латвию с Москвой сравнивать.

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Мля 19:44 06:01:2018

Гы гы гы.

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Мнение
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