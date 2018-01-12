«Кто имеет, тому дано будет и приумножится,
а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
(Мф. 13, 12)
На протяжении всех лет после восстановления независимости Латвии, в русской диаспоре продолжаются процессы самоорганизации — создаются новые общества, фонды и проекты, формируются новые направления работы, что-то уходит в небытие, кто-то прекращает активную общественно-культурную работу, кто-то появляется в ней с новыми идеями.
Несмотря на постоянную динамику общественной активности, качество культурно-образовательной работы, направленной на воспроизведение русского самосознания остается невысоким — как в школьном образовании, так и в общественной работе. Ощущается острый дефицит примеров позитивного опыта воспитания русской идентичности у детей и молодежи. Зато примеров негативного опыта достаточно.
В начале мая 2015 года были опубликованы результаты исследования, которое проводилось в девяти русских школах в разных регионах Латвии, среди 65 учеников средней школы (15-19 лет) и 20 учителей. Главный результат — подростки не ощущали себя ни русскими, ни латышами. Они — русскоязычные. Основная ценность в обучении на родном языке для учеников заключалась в возможности изучить русский язык и литературу. Кроме того, для многих из них просто легче учиться на родном языке. Для части школьников важно и то, что в школе соблюдались русские праздники и ритуалы.
К политикам они относились враждебно, а к СМИ — настороженно, к гражданству потребительски, а к знанию государственного языка подходили исключительно с позиции удобства и выгоды. Часть учеников оценивали билингвальное обучение крайне негативно — им сложно было учиться на неродном языке. Те, кто им владел лучше, были настроены к билингвальному обучению более положительно. Качество обучения в школе они считали низким.
Конечно, выборка из 65 учеников с научной точки зрения не является объективным показателем, но тенденция налицо. Их не интересовала политика, они смотрели на мир через товарно-денежные отношения. Вот подлинные результаты реформы-2004 русских школ — превратить наших детей в русскоязычных, безразличных к родной культуре и общественной жизни потребителей.
Что касается культурной самоидентификации участников исследования — русскоязычный, то это педагогическая ересь. Нет русскоязычных, как нет латышскоязычных, англоязычных в системе культурной идентификации.
Культурная идентификация не происходит по языку, она происходит на основе духовно-культурных ценностей мировоззрения. Проведенное исследование показало, что у опрошенных учеников таких ценностей скорее всего нет. За прошедшие два года не было принято никаких мер для улучшения выявленной в исследовании ситуации.
Вот она — бездуховность школьного образования, приводящая к воспитанию космополитизма у детей, прямая демонстрация того, что под современной латвийской русской школой нет никаких концептуальных оснований. Что же удивляться тому, что в нынешних протестах против дальнейшей латышизации русских школ учащихся очень мало?
Если ребенок не является носителем ценностей русского самосознания как опоры для своей национальной идентификации, и такой опорой становится только язык, то это низкокачественное образование, что понимают и сами дети.
Хорошо бы и защитникам русских школ понимать, что требование сохранения обучения на русском языке в школьном образовании нужно связывать с требованием воспитания русской идентичности детей. Мы — за школу русской культуры с выбором языков обучения! Только такая автономизация школы научна и обеспечивает воспитание русской идентичности. Сам по себе выбор языков обучения без их взаимосвязей с культурами — это инструмент космополитизации молодежи ради утопии глобализации.
Одно из свидетельств идейной нищеты в дискурсе о защите школьного образования на русском языке — недостаток концептуальных оснований для проектирования долгосрочной стратегии и тактики сохранения русской школы с перспективой создания русской культурной автономии.
Какие идеи сегодня активно обсуждаются и главное хоть как-то технологически прорабатываются? Протестные акции, автономизация школ и… пока все. Другие идеи лишь упоминаются, нет их серьезного обсуждения даже в социальных сетях, не говоря уже об организации тематических диалоговых площадок. А там, где присутствует дефицит идей, там отсутствуют значимые практические результаты.
К тому же люди разобщены, в социальных сетях встречаются комментарии, авторы которых сетуют, мол, нас всего-то двое-трое, да и свободного времени у нас почти нет, что мы можем обсуждать и тем более делать?
Вспомним, что первых славянофилов было всего семь человек, но они запустили в середине XIX века серию дискуссий в прессе и в салонах по сравнению «старого» и «нового», анализу проблем тогдашнего русского общества с русскими традициями. Этот путь оказался весьма плодотворным: в процессе сравнительного анализа рождались оригинальные идеи, которые проводились сквозь призму православного учения, как духовной основы русских традиций.
Православное учение стало краеугольным камнем, на котором в результате многолетней дискуссионной и проектной работы была создана концепция сохранения русского самосознания. В славянофильскую концепцию, наряду с прочими, вошли и интересные идеи по воспитанию культурной идентичности у учащихся в школе.
А что является краеугольным камнем защиты русских школ, на основе каких концепций предпринимаются попытки поиска идей? Пока только правозащитная концепция. А, что разве других концепций не существует? А кто пытается искать новые идеи на основе других концепций? Или вы верите в то, что без опоры на концептуальные основания можно решать сложные социокультурные проблемы, в том числе и защиту русских школ? Если верите, то это заблуждение или самообман, как известно, практика без теории слепа. Достаточно почитать комментарии в фэйсбуке, чтобы убедиться, что защитники испытывают острый дефицит идей.
Зачем нужна какая-то концепция, если вам кажется, что все просто — бери плакат «Реформа — бред, реформе нет!» и участвуй в протесте? Чем больше протестантов, тем быстрее отменят задуманный бред. Вы серьезно в это верите? А можно узнать основания вашей веры? Вы верите, что русофобия, на которой вырос задуманный властями бред, способна отказаться от собственной ненависти, испугавшись количества протестующих?
А известно ли вам, что против ненависти есть только одно средство защиты — любовь, оформленная в совокупности исторически проверенных социокультурных форм, обеспечивающих защиту от ненависти. Такая совокупность строится на основе одной или нескольких концепций и требует длительного времени для воплощения. Нет, нет, до выборов в сейм точно не успеем, а что будет потом, если сейчас нет никакого концептуального планирования? Это главное опасение многих простых защитников — чтобы протестная кампания не превратилась в предвыборную, после которой наступит тишина.
Почему нужны концептуальные основания для защиты русских школ? Концепция — это совокупность принципов и технологий для сохранения ценностных смыслов, в том числе и в школьном образовании.
Без концепции невозможно планировать стратегию и тактику защиты русских школ. Проведение отдельных разовых мероприятий возможно и без концепций, но длительной кампании — невозможно. А то, что разовые протесты проблему не решат — ясно уже сегодня, и нужно готовить длительную защитную кампанию. Поэтому необходимо организовать поиски идей для защиты русских школ на основе разных социокультурных концепций и, например, славянофильская концепция может сильно помочь общему делу.
(Публикуется в сокращении).
Ko tāds lielkrievu šovinists un mēsls var pateikt!« ответить
не тебе нацисту что-то вякать.« ответить
Займись наконец делами своей родины.« ответить
Всё решает количество людей. Русские в Латвии не рождаются. Русский папа предпочёл сидеть за игральном автоматом, чем жизнь собственного русского 4-летного сына, кторого он оставил поздно вечером на улице. Русская мама убила русского сына, за то, что он хотел есть и взял варение. Русская мама без присмотра оставила русского сына пять лет, который патерялся и замёрз в лесу (Иван). У русских Латвии низкая или отсуствует вообще какая либо духовность. Все, кто там орут о русских школах, это бездетные пенсионеры, которые слизятся по союзу и халяву в прошлом.« ответить
Ну а те редкие русские, которые мотивырованы, они либо уезжают за баблом в страны побогаче, либо асимилиррвются в латышей. Все эти протесты и интервью просто агония.
Не тебе "левый патриотс"-нос везде совать!Ты и твои сподвижники -не дождетесь и ничего нам силой неинавяжете!дыши ровно старичек и пей alus!нас много!хахаха« ответить
Троллям -эльфам-"Шерстодебилитовым "-LL"-левый патоитсам"-и прочим!Не дождётесь воины диванные!Хрена вам лысого!Вы никто и звать никак!Ваше мнение, и ваших сподвижников-" тьфу "и растереть!!дышите ровно провокаторы!« ответить
Okupants grib legalizēties. Neizdosies. Krieviski sabiedrībā sazinās tikai ar garīgiem traucējumiem sirgstošie.« ответить
Русские дети,знающие уже три языка ,начинают тихо ненавидеть латышский !« ответить
Русские дети, если , конечно, не читают здесь коменты всяких латышских патриотсов, относятся к латышскому языку, как к любому другому.« ответить
vi za segregaciju obšestva?vam nravitsja razdor ,neponimanije? vam nravitsja amerika ,razdelennaja na belihh i cvetnih? kto belije ameriknci,po nacionaļnosti ,a ne belije?ODNA NACIJA , ODNA STRANA!pod nacijej ,osobennost etoj strani ,pri raznoobraziji....« ответить
Būs tā, kā nolēma valdība, un gala rezultātā visi mācīsies latviešu valodā. Un visādi krievu skolu aizstāvji var iet bekot.« ответить