Много солнца посреди зимы

Цветы на окне
Это более 30 работ маслом с пленительными названиями: «Соната Алуксненского озера», «Яркие пионы», «Солнечный сад», «Свет в летнем окне», «Белый вечер», «Малина», «Поздняя осень в Гауене», «Зима в моем саду»…
В этих пейзажах и натюрмортах, написанных художницей за последние несколько лет, много любви и радости. Интерьер сельского дома, простая кухонная утварь, ржаной хлеб, мед в сотах, овощи и фрукты, глиняная посуда, черника и малина в молоке и очень много самых разных цветов. Кажется, что каждая картина Зигриды создана быстро, на одном дыхании, в едином целостном настроении.
Один из любимых мотивов художницы — натюрморт у открытого окна, за которым могут быть лес, цветущая поляна, озеро или река, и каждая такая композиция звучит как гимн лету, летней сельской жизни и ее простым жизнеутверждающим радостям.
— Почему вы избираете именно такие сюжеты?
— Потому что пишу эти картины для людей. Мне даже не надо, чтобы их покупали, пусть просто любуются. Проблем уже настолько много вокруг и столько разных концепций искусства, что хочется, чтобы, глядя на мои работы, люди просто отдыхали. Чтобы они были не как декорация в доме, а чтобы излучали свет.
Часто использую мотивы окна — это как еще один источник света. И сама люблю такие работы: когда вхожу в мастерскую, сразу становлюсь другим человеком, все мысли бытовые уходят.
Я пишу не сами цветы, а натюрморты с цветами. Несколько лет назад была выставка «Мои цветы», а после — «Времена года», где на полотнах за окном — зима, осень, а на окне цветы. Потому и такое название у этой выставки — «Еще раз»: все это никогда не надоедает.
В нашем двухэтажном загородном доме в Олайнском районе 13 окон, и почти все выходят в сад… Из одного окна вижу вечер, из другого — утро. Всегда любила работать на природе, делаю эскизы, которые иногда превращаю в большие картины, иногда нет. Художник с мольбертом на природе — это образ блаженства.
Я окончила сначала Художественную школу им. Я. Розенталя, а в 1981–м — нашу Академию художеств, где нас учили реализму. Как говорили наши педагоги: если ты умеешь написать все правильно в реалистичной манере, то потом сможешь и деформировать.
За травами по пустыне
Среди пленительных образов природы и дома у Зигриды обращает на себя внимание необычный триптих «Бадан», написанный в китайской манере, с буддийскими монахами под зонтиками.
— Это часть моего большого частного заказа для любителя восточной экзотики, — поясняет художница. — Изобразила монахов в пустыне Гоби, которая охватывает Китай и Монголию. Эта китайская ее часть называется Ибадан. Так же именуется растение, которое монахи идут собирать далеко в горы. В этой пустыне никогда не видно неба. Они идут с зонтиками от пыли или от солнца.
У нас тоже есть это растение, декоративное, у меня растет в саду, его толстые листья хорошо зимуют. Потри этот лист после зимы и заваривай как чай. У нас оно называется бергения. Всегда думаю о Востоке: этой цивилизации тысячи лет, это основа и нашей цивилизации.
Оформительские работы тоже исполняю с удовольствием и многому учусь на них. Пять лет назад реставрировала старинный потолок в роскошной квартире, которой более 100 лет. Оказывается, в Риге была мода в 1890–х расписывать потолки, имитируя отделку разными породами дерева. Это была не инкрустация из дерева, а имитация фактуры разных деревьев. Мне как профессионалу было интересно сделать такую имитацию.
Выставка открыта до конца первой декады марта.
Наталья ЛЕБЕДЕВА.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.