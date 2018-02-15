Много солнца посреди зимы

В галерее Rietumu распустились цветы, ярко засияло солнце, покрылось легкой рябью от теплого ветерка озеро и защебетали птицы. Пространство засветилось летними красками. Именно так выглядит выставка работ Зигриды Иленане «Еще раз».

Цветы на окне

Это более 30 работ маслом с пленительными названиями: «Соната Алуксненского озера», «Яркие пионы», «Солнечный сад», «Свет в летнем окне», «Белый вечер», «Малина», «Поздняя осень в Гауене», «Зима в моем саду»…

В этих пейзажах и натюрмортах, написанных художницей за последние несколько лет, много любви и радости. Интерьер сельского дома, простая кухонная утварь, ржаной хлеб, мед в сотах, овощи и фрукты, глиняная посуда, черника и малина в молоке и очень много самых разных цветов. Кажется, что каждая картина Зигриды создана быстро, на одном дыхании, в едином целостном настроении.

Один из любимых мотивов художницы — натюрморт у открытого окна, за которым могут быть лес, цветущая поляна, озеро или река, и каждая такая композиция звучит как гимн лету, летней сельской жизни и ее простым жизнеутверждающим радостям.

— Почему вы избираете именно такие сюжеты?

— Потому что пишу эти картины для людей. Мне даже не надо, чтобы их покупали, пусть просто любуются. Проблем уже настолько много вокруг и столько разных концепций искусства, что хочется, чтобы, глядя на мои работы, люди просто отдыхали. Чтобы они были не как декорация в доме, а чтобы излучали свет.

Часто использую мотивы окна — это как еще один источник света. И сама люблю такие работы: когда вхожу в мастерскую, сразу становлюсь другим человеком, все мысли бытовые уходят.

Я пишу не сами цветы, а натюрморты с цветами. Несколько лет назад была выставка «Мои цветы», а после — «Времена года», где на полотнах за окном — зима, осень, а на окне цветы. Потому и такое название у этой выставки — «Еще раз»: все это никогда не надоедает.

В нашем двухэтажном загородном доме в Олайнском районе 13 окон, и почти все выходят в сад… Из одного окна вижу вечер, из другого — утро. Всегда любила работать на природе, делаю эскизы, которые иногда превращаю в большие картины, иногда нет. Художник с мольбертом на природе — это образ блаженства.

Я окончила сначала Художественную школу им. Я. Розенталя, а в 1981–м — нашу Академию художеств, где нас учили реализму. Как говорили наши педагоги: если ты умеешь написать все правильно в реалистичной манере, то потом сможешь и деформировать.

За травами по пустыне

Среди пленительных образов природы и дома у Зигриды обращает на себя внимание необычный триптих «Бадан», написанный в китайской манере, с буддийскими монахами под зонтиками.

— Это часть моего большого частного заказа для любителя восточной экзотики, — поясняет художница. — Изобразила монахов в пустыне Гоби, которая охватывает Китай и Монголию. Эта китайская ее часть называется Ибадан. Так же именуется растение, которое монахи идут собирать далеко в горы. В этой пустыне никогда не видно неба. Они идут с зонтиками от пыли или от солнца.

У нас тоже есть это растение, декоративное, у меня растет в саду, его толстые листья хорошо зимуют. Потри этот лист после зимы и заваривай как чай. У нас оно называется бергения. Всегда думаю о Востоке: этой цивилизации тысячи лет, это основа и нашей цивилизации.

Оформительские работы тоже исполняю с удовольствием и многому учусь на них. Пять лет назад реставрировала старинный потолок в роскошной квартире, которой более 100 лет. Оказывается, в Риге была мода в 1890–х расписывать потолки, имитируя отделку разными породами дерева. Это была не инкрустация из дерева, а имитация фактуры разных деревьев. Мне как профессионалу было интересно сделать такую имитацию.

Выставка открыта до конца первой декады марта.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.