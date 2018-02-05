Четвертый ребенок в семье Елены родился в начале прошлого года. После этого она сразу сообщила в СГД, что отправляется в отпуск, в связи с чем хозяйственная деятельность некоторое время происходить не будет. Она была удивлена, когда в конце года получило письмо из СГД, сообщает TV3.
«Они сообщили мне, что я должна заплатить 50 евро, так как в течение этого периода у меня не было никаких доходов микропредприятия. Абсурд! Почему у меня не было доходов? Потому что я была в отпуске по уходу за ребенком. Мне стыдно, что я живу в этой стране. Это они мне так отплачивают за то, что я улучшила демографическую ситуацию? Не понимаю!», — приводит слова Елены Latvijas Avīze.
Между тем, как пояснила главный инспектор методического отдела СГД Мария Радзюшонок, запрошенная сумма не является штрафом.
«Закон предусматривает, что если в течение года микропредприятие бездействовало, то нужно платить минимальный налог. Он составляет 50 евро за год, даже если не было никакой хозяйственной деятельности», — сказала Радзюшонок.
Это уже полный маразм, брать налог с того, кто ничего не делает.« ответить
Скоро видимо должны будут введены налоги на размер окон, через которые поступает дневной свет, ( как в средневековой Риге, посмотрите на узкие глазницы окон Трёх Братьев в старой Риге), или например на свежий воздух, если ваш дом находится рядом с лесом, как в Межциемсе.
Это уже перестаёт быть смешным, ведь у государства элементарно нет денег.
P.S.
А вот не надо было разрушать в самом конце прошлого века наши фабрики и заводы.
НЕЛЬЗЯ ПРОТУХШЕЕ МЕРИЛО.« ответить
НАРОДУ НАВЯЗАТЬ ОПЯТЬ.
И ЛИШЬ ЛАТЫШСКИЙ МУДИЛА.
НЕ В СИЛАХ ЭТОГО ПОНЯТЬ....
У меня была совершенно аналогичная ситуация. деятельности не было счёт закрыт, но с меня тоже потребовали 50 евро, а когда я сказал, что доходов у меня нет СГД спросило , а на что я живу? Я ответил, что на пенсии, так они и ответили, что с пенсии и платите.« ответить
Твари конченные« ответить
Это преступники! Это государственный рэкет!« ответить
Латышская скотобаза последнюю рубашку с многодетной матери снимет, чтобы удовлетсворить свои низменные потребности - жрать, жрать и еще раз жрать! Свиньи!« ответить