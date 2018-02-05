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Многодетная мать из Резекне, которой принадлежит микропредприятие, возмущена налоговым законодательством в Латвии. Она считает, что Служба государственных доходов оштрафовала ее за пребывание в отпуске по уходу за ребенком, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Четвертый ребенок в семье Елены родился в начале прошлого года. После этого она сразу сообщила в СГД, что отправляется в отпуск, в связи с чем хозяйственная деятельность некоторое время происходить не будет. Она была удивлена, когда в конце года получило письмо из СГД, сообщает TV3.

«Они сообщили мне, что я должна заплатить 50 евро, так как в течение этого периода у меня не было никаких доходов микропредприятия. Абсурд! Почему у меня не было доходов? Потому что я была в отпуске по уходу за ребенком. Мне стыдно, что я живу в этой стране. Это они мне так отплачивают за то, что я улучшила демографическую ситуацию? Не понимаю!», — приводит слова Елены Latvijas Avīze.

Между тем, как пояснила главный инспектор методического отдела СГД Мария Радзюшонок, запрошенная сумма не является штрафом.

«Закон предусматривает, что если в течение года микропредприятие бездействовало, то нужно платить минимальный налог. Он составляет 50 евро за год, даже если не было никакой хозяйственной деятельности», — сказала Радзюшонок.