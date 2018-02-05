Многодетная мать: мне стыдно жить в этой Латвии. Репрессии от СГД(8)

Лента новостей
Невзоров: Чем кошмарнее власть в России, тем лучше (видео) Грудинина вызвали в ЦИК РФ из-за «не до конца закрытых» счетов в Швейцарии Депутат: Латвия признает однополые браки уже в 2018 году Экономист: Латвия живёт за чужой счёт Греф: Россия деградирует! Система управления развалена... (видео) Ротшильды: мир жаждет кошерного шампанского. Получите! Многодетная мать: мне стыдно жить в этой Латвии. Репрессии от СГД В РФ следят за желанием Латвии узаконить однополые браки В Риге бесплатный проезд для пенсионеров из России, Белоруссии и Украины
Eще в разделе
Экономист: Латвия живёт за чужой счёт В Риге бесплатный проезд для пенсионеров из России, Белоруссии и Украины СМИ: в Rīgas siltums — массовые увольнения Экс-главу LDz loģistika Лусиса подозревают в махинациях на 48 миллионов евро Британия сможет конфисковать любые активы русских богачей
Кадр ТВ
Герман Бергер
21:33 04.02.2018
Экономика / Финансы

Многодетная мать из Резекне, которой принадлежит микропредприятие, возмущена налоговым законодательством в Латвии. Она считает, что Служба государственных доходов оштрафовала ее за пребывание в отпуске по уходу за ребенком, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Четвертый ребенок в семье Елены родился в начале прошлого года. После этого она сразу сообщила в СГД, что отправляется в отпуск, в связи с чем хозяйственная деятельность некоторое время происходить не будет. Она была удивлена, когда в конце года получило письмо из СГД, сообщает TV3.

 

«Они сообщили мне, что я должна заплатить 50 евро, так как в течение этого периода у меня не было никаких доходов микропредприятия. Абсурд! Почему у меня не было доходов? Потому что я была в отпуске по уходу за ребенком. Мне стыдно, что я живу в этой стране. Это они мне так отплачивают за то, что я улучшила демографическую ситуацию? Не понимаю!», — приводит слова Елены Latvijas Avīze.

 

Между тем, как пояснила главный инспектор методического отдела СГД Мария Радзюшонок, запрошенная сумма не является штрафом.

 

«Закон предусматривает, что если в течение года микропредприятие бездействовало, то нужно платить минимальный налог. Он составляет 50 евро за год, даже если не было никакой хозяйственной деятельности», — сказала Радзюшонок.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 21:43 04:02:2018

Это уже полный маразм, брать налог с того, кто ничего не делает.
Скоро видимо должны будут введены налоги на размер окон, через которые поступает дневной свет, ( как в средневековой Риге, посмотрите на узкие глазницы окон Трёх Братьев в старой Риге), или например на свежий воздух, если ваш дом находится рядом с лесом, как в Межциемсе.
Это уже перестаёт быть смешным, ведь у государства элементарно нет денег.

P.S.
А вот не надо было разрушать в самом конце прошлого века наши фабрики и заводы.

« ответить
Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 21:47 04:02:2018

НЕЛЬЗЯ ПРОТУХШЕЕ МЕРИЛО.
НАРОДУ НАВЯЗАТЬ ОПЯТЬ.
И ЛИШЬ ЛАТЫШСКИЙ МУДИЛА.
НЕ В СИЛАХ ЭТОГО ПОНЯТЬ....

« ответить
Profile_default
СВА 22:16 04:02:2018

У меня была совершенно аналогичная ситуация. деятельности не было счёт закрыт, но с меня тоже потребовали 50 евро, а когда я сказал, что доходов у меня нет СГД спросило , а на что я живу? Я ответил, что на пенсии, так они и ответили, что с пенсии и платите.

« ответить
Profile_default
Ден 22:22 04:02:2018

Твари конченные

« ответить
Profile_default
Дык 22:28 04:02:2018

Это преступники! Это государственный рэкет!

« ответить
Profile_default
ин-на 22:38 04:02:2018

Латышская скотобаза последнюю рубашку с многодетной матери снимет, чтобы удовлетсворить свои низменные потребности - жрать, жрать и еще раз жрать! Свиньи!

« ответить
12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV