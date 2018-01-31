Кроме того сборщики налогов парализуют хозяйственную деятельность женщины: ликвидируют статус плательщика налога с микропредприятия из-за отсутствия оборота, хотя женщина указывает, что, будучи в декрете, она не может работать, получать доход, но иногда с удовольствием работала бы на своём микропредприятии.
Жительница Резекне Елена — мать четырёх детей, чем она и гордится. Также у женщины есть микропредприятие, предоставляющее услуги в сфере интернет-технологий.
Четвёртый ребёнок у Елены родился в начале прошлого года. Тогда она сообщила СГД, что уходит в декрет. Вместе с этим хозяйственную деятельность какое-то время не будет вести. Велико было ее удивление, когда в конце прошлого года она получила письмо от СГД.
«В письме сообщалось, что я должна заплатить 50 евро, так как в конкретный период (декрет) доходов на микропредприятии я не получала. Абсурд! Почему я их не получала? Потому, что была в декрете!» — говорит Елена.
По словам женщины, согласно закону, каждый квартал (в том числе после рождения ребёнка) надо подавать отчёты о микропредприятии, В них надо указывать, что предприятие не получает доходов. Поэтому Елена не понимает, почему СГД ее в чем-то упрекает.
Главный инспектор методического отдела СГД Мария Радзюшонок объясняет, что сумма, которую требует СГД, не является штрафом.
«Согласно закону, если [в течение таксационного года] микропредприятие не вело никакой деятельности, следует заплатить минимальный налог. Минимальный налог составляет 50 евро в год, если в течение года хозяйственная деятельность не велась», — поясняет представитель СГД М. Радзюшонок.
Чинят препятствия
Но больнее жительница Резекне воспринимает тот факт, что СГД лишила предприятие статуса плательщика налога с микропредприятий из-за отсутствия оборота.
Елена понимает, что уход за детьми помешает ей работать по привычному графику с 9.00 до 17.00, но микропредприятие ей, по крайней мере, позволило бы получить дополнительный доход. Теперь и этой возможности ее лишили.
«Абсурд! Меня лишили статуса, потому что я в декрете! Если человек не работает, лодырь или обманывает государство, не хочет показывать доход, тогда другое дело. А когда ты не лодырь, а просто находишься в отпуске по уходу за ребёнком, государству не следует так поступать,» — недоумевает Елена.
Представитель СГД даёт следующий комментарий: «если человек планирует возобновить хозяйственную деятельность, продолжать платить налог с микропредприятия, то ему до 15 декабря этого года нужно подать заявление в СГД о том, что он снова хочет стать плательщиком налога с микропредприятия. Ему будет присвоен этот статус, и в 2019 году он сможет платить налог, как и прежде».
Однако в этом году Елена уже не сможет работать, по крайней мере, в рамках нынешнего микропредприятия, потому что заявление на этого год до 15 декабря прошлого года она не подала. Женщина считает, что обычный человек в дебрях закона легко может заблудиться, а текущий порядок называет непостижимой бюрократией.
Представитель СГД в качестве решения рекомендует прекратить хозяйственную деятельность, а потом ее возобновить и вновь запросить статус плательщика налога с микропредприятия, и в этом случае в этом году можно будет осуществлять хозяйственную деятельность. Однако Елене говорит, что сыта бюрократией по горло и ей нет времени этим заниматься.
Елена, я с Вами солидарен. Мне тоже стыдно за эту страну и за СГД, которое, как гетто, выжимает последние соки из народа.« ответить
Елена, я с Вами солидарен. Мне тоже стыдно за эту страну и за СГД, которое, как гетто, выжимает последние соки из народа..« ответить
Елена, я с Вами солидарен. Мне тоже стыдно за эту страну и за СГД, которая, как гетто, выжимает последние соки из народа..« ответить
Елена, я с Вами солидарен. Мне тоже стыдно за эту страну и за СГД, которая, как гетто, выжимает последние соки из народа...« ответить
По чеснку если, то Елена несет бред.« ответить
Ее микропредприятие - это юрлицо со всем его обязанностями. А не индивидуальный коммерсант.