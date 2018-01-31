Многодетная мать из Резекне, которой принадлежит микропредприятие, возмущена налоговым законодательством. Она считает, что Служба госдоходов (СГД) наказывает ее за декретный отпуск, в течение которого у предприятия не было оборота, передает Bez Tabu.

Кроме того сборщики налогов парализуют хозяйственную деятельность женщины: ликвидируют статус плательщика налога с микропредприятия из-за отсутствия оборота, хотя женщина указывает, что, будучи в декрете, она не может работать, получать доход, но иногда с удовольствием работала бы на своём микропредприятии.

Жительница Резекне Елена — мать четырёх детей, чем она и гордится. Также у женщины есть микропредприятие, предоставляющее услуги в сфере интернет-технологий.

Четвёртый ребёнок у Елены родился в начале прошлого года. Тогда она сообщила СГД, что уходит в декрет. Вместе с этим хозяйственную деятельность какое-то время не будет вести. Велико было ее удивление, когда в конце прошлого года она получила письмо от СГД.

«В письме сообщалось, что я должна заплатить 50 евро, так как в конкретный период (декрет) доходов на микропредприятии я не получала. Абсурд! Почему я их не получала? Потому, что была в декрете!» — говорит Елена.

По словам женщины, согласно закону, каждый квартал (в том числе после рождения ребёнка) надо подавать отчёты о микропредприятии, В них надо указывать, что предприятие не получает доходов. Поэтому Елена не понимает, почему СГД ее в чем-то упрекает.

Главный инспектор методического отдела СГД Мария Радзюшонок объясняет, что сумма, которую требует СГД, не является штрафом.

«Согласно закону, если [в течение таксационного года] микропредприятие не вело никакой деятельности, следует заплатить минимальный налог. Минимальный налог составляет 50 евро в год, если в течение года хозяйственная деятельность не велась», — поясняет представитель СГД М. Радзюшонок.

Чинят препятствия

Но больнее жительница Резекне воспринимает тот факт, что СГД лишила предприятие статуса плательщика налога с микропредприятий из-за отсутствия оборота.

Елена понимает, что уход за детьми помешает ей работать по привычному графику с 9.00 до 17.00, но микропредприятие ей, по крайней мере, позволило бы получить дополнительный доход. Теперь и этой возможности ее лишили.

«Абсурд! Меня лишили статуса, потому что я в декрете! Если человек не работает, лодырь или обманывает государство, не хочет показывать доход, тогда другое дело. А когда ты не лодырь, а просто находишься в отпуске по уходу за ребёнком, государству не следует так поступать,» — недоумевает Елена.

Представитель СГД даёт следующий комментарий: «если человек планирует возобновить хозяйственную деятельность, продолжать платить налог с микропредприятия, то ему до 15 декабря этого года нужно подать заявление в СГД о том, что он снова хочет стать плательщиком налога с микропредприятия. Ему будет присвоен этот статус, и в 2019 году он сможет платить налог, как и прежде».

Однако в этом году Елена уже не сможет работать, по крайней мере, в рамках нынешнего микропредприятия, потому что заявление на этого год до 15 декабря прошлого года она не подала. Женщина считает, что обычный человек в дебрях закона легко может заблудиться, а текущий порядок называет непостижимой бюрократией.

Представитель СГД в качестве решения рекомендует прекратить хозяйственную деятельность, а потом ее возобновить и вновь запросить статус плательщика налога с микропредприятия, и в этом случае в этом году можно будет осуществлять хозяйственную деятельность. Однако Елене говорит, что сыта бюрократией по горло и ей нет времени этим заниматься.