Сегодня к 15.00 в системе э-здравоохранения было выписано 25,5 тыс. электронных рецептов, сообщила агентству ЛETA представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

Сегодня к середине дня выписано также более 3800 электронных листов временной нетрудоспособности.

Вчера в течение дня было выписано почти 18 тыс. э-рецептов и 5000 э-больничных.

Нарушения в действии системы э-здравоохранения устраняются, ситуация стабилизируется, отметила Шталберга. Продолжаются также консультации с разработчиками по обеспечению успешной интеграции и действию системы э-здравоохранения в уже действующих в медицинских учреждениях системах.

Кратковременные нарушения в системе э-здравоохранения могут продолжиться, но НСЗ работает над ее усовершенствованием.

Сегодня нарушения в действии системы э-здравоохранения заметили специалисты региональных больниц. Вчера из-за перебоев в системе электронного здравоохранения семейные врачи испытывали трудности с приемом пациентов.

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