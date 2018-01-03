Сегодня к середине дня выписано также более 3800 электронных листов временной нетрудоспособности.
Вчера в течение дня было выписано почти 18 тыс. э-рецептов и 5000 э-больничных.
Нарушения в действии системы э-здравоохранения устраняются, ситуация стабилизируется, отметила Шталберга. Продолжаются также консультации с разработчиками по обеспечению успешной интеграции и действию системы э-здравоохранения в уже действующих в медицинских учреждениях системах.
Кратковременные нарушения в системе э-здравоохранения могут продолжиться, но НСЗ работает над ее усовершенствованием.
Сегодня нарушения в действии системы э-здравоохранения заметили специалисты региональных больниц. Вчера из-за перебоев в системе электронного здравоохранения семейные врачи испытывали трудности с приемом пациентов.
Еще по теме:
Как долго латвийцы будут страдать из-за “глюков” системы э-здравоохранения?
срочно повысит всем зарплату за разработку говна на палочке!« ответить