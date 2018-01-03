Многомиллионная система э-здравоохранения обвалилась в первый день работы(1)

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Владимир Бучельников
22:24 03.01.2018
Техно / Интернет

Сегодня к 15.00 в системе э-здравоохранения было выписано 25,5 тыс. электронных рецептов, сообщила агентству ЛETA представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

Сегодня к середине дня выписано также более 3800 электронных листов временной нетрудоспособности.

 

Вчера в течение дня было выписано почти 18 тыс. э-рецептов и 5000 э-больничных.

 

Нарушения в действии системы э-здравоохранения устраняются, ситуация стабилизируется, отметила Шталберга. Продолжаются также консультации с разработчиками по обеспечению успешной интеграции и действию системы э-здравоохранения в уже действующих в медицинских учреждениях системах.

 

Кратковременные нарушения в системе э-здравоохранения могут продолжиться, но НСЗ работает над ее усовершенствованием.

 

Сегодня нарушения в действии системы э-здравоохранения заметили специалисты региональных больниц. Вчера из-за перебоев в системе электронного здравоохранения семейные врачи испытывали трудности с приемом пациентов.

 

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LETA / Фото
Комментарии (1)
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ин-на 22:38 03:01:2018

срочно повысит всем зарплату за разработку говна на палочке!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)