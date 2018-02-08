Сочинение Полины Светличной, ученицы 7а класса Пушкинского лицея

Я очень рада этой теме, так как моё любимое место в Риге – это памятник Анне Керн.

Это место для меня “русское” и любимое, потому что А.С.Пушкин великий, русский поэт, и что хотя бы чуть-чуть соприкасается с его именем, я считаю “русским” и любимым. Мне очень нравится его творчество!

Одним из самых загадочных и пленительных стихотворений А. С. Пушкина по праву считается стихотворение «Я помню чудное мгновение». Оно посвящено А. П. Керн, племяннице П. А. Осиповой. Пушкин познакомился с ней в Петербурге в 1819 году, а летом 1825 года она гостила в Тригорском. Как раз этот период его жизни был ознаменован романтической направленностью, из-под его руки тогда выходили самые светлые, радостные строчки, он вспоминает счастливый миг, прожитый рядом с ней, миг, когда впервые видит ее:

Я помню чудное мгновение:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Все знают, где находится памятник Анне Керн? Для тех, кто не в курсе, официально заявляю: памятник Анне Петровне Керн установлен в Риге. Лично удостоверилась! Фото памятника я сделала осенью 2011 года, прогуливаясь по отдаленным уголкам Старой Риги,

Гуляла по улице Цитаделес (Citadeles iela).Она находится немного вдалеке от самого центра, как бы на окраине Старой Риги, за Президентским Замком, ближе к пассажирскому порту.

Памятник Анне Керн поставлен в маленьком внутреннем дворике Концертного зала камерной музыки «Ave Sol».

Думаю, что все знают, какой след эта дама оставила в истории русской поэзии. Анна Керн — возлюбленная А. С. Пушкина. Многие утверждают, что одно из своих лучших стихотворений «Я помню чудное мгновенье…» Пушкин посвятил именно Анне Керн. Не спорю. Хотя, ничего «божественного» в этом образе лично я не смогла разглядеть… На мой вкус «совершенство» если есть, то оно должно быть во всём. Любовь… Но не забывайте, дама то замужняя!: ( Другие времена, другие нравы… Особенно нравы.

Почему памятник Анне Керн поставили в Риге? Что делала Анна Петровна Керн в Риге? Почему такое внимание к «…гению чистой красоты…»? Чем закончилась история Анны Керн в Риге?

Так получилось, что Анна Керн жила в Риге некоторое время в двадцатых годах 19 века (во время романа с Пушкиным Анна Петровна была замужем). В 1823 году муж Анны Петровны был назначен комендантом Рижской крепости. Рижская крепость называлась тогда Цитадель. Супруги Керн жили на территории крепости в комендантском доме.

Рига. Дом коменданта. Цитаделес 7.

Говорят, что тот дом, в котором жили Керн, не сохранился. Как проверить, я не знаю, но хочется думать, что сохранившийся дом как раз тот, где и проживала (наша) «…мимолетное виденье…» Сюда, на Цитаделес 7 (тогда Петропавловскую) почтальон доставлял письма со стихами великого поэта своей музе…

Церковь Св. Петра и Павла. Рига.

Анна Петровна Керн на церковную службу приходила, конечно, в эту церковь Св. Петра и Павла. С большой долей вероятности можно представить, что тут она и молилась о здоровье своего возлюбленного… Эх, были времена…

Отреставрированный домик слева вполне мог бы быть домом, в котором и проживал комендант Рижской крепости Керн со своей супругой Анной.

Сейчас церковь переделана под концертный зал камерной музыки «Ave Sol». Я обошла всё вокруг… Хоть бы табличку какую оставили. Скорее всего, именно в эту церковь и ходила Анна Керн. Памятник Анне Керн в Риге, бронзовый бюст, установлен в 1990 году. Открытие памятника было приурочено к 180-летию Анны Петровны Керн, автором проекта была скульптор Лигита Улмане, а организатором этого мероприятия был Латвийский фонд культуры.

Понравился ли мне памятник Анне Керн в Риге? Скорее НЕТ, чем ДА. А вот задуматься заставляет… и есть над чем! А за последние годы там рядом такого понастроили, стекла и бетона не пожалели.

Это не могила Пушкина!

Это НЕ могила Пушкина. Это часть памятника Анне Керн в Риге. Как Вам? Знаменитые строки «… Я помню чудное мгновенье…» посвящены той, чей бронзовый бюст установлен левее. Про этот памятный камень с изображением самого великого поэта, лучше я промолчу. Честно? Не поняла я задумку автора. Как правило, у нас такие памятники принято ставить на кладбищах… Если не знать истории, то можно подумать, что тут похоронен сам автор этих знаменитых строк… Мрачновато. Но мы то знаем, что это НЕ так! Александр Сергеевич Пушкин никогда НЕ был в Риге! Вообще! Хотя,— собирался! Император не разрешил.

Сейчас эта улица так и называется Цитаделес (Citadeles iela). А раньше она была Петропавловской, по названию церкви, которая сохранилась и сегодня. Правда, находится в весьма плачевном состоянии… Прогулка по этой улице вызвала у меня неоднозначные чувства. Скорее, мне не понравилось.

На улице Цитаделес, в черте бывшей крепости, сохранилось несколько старинных домов того времени. Некоторые недавно отреставрировали к всеобщей радости.

Рига. Склад на Цитаделес. 1728 г.

Вот старинное здание, помещения складов постройки 1728 года. Значит, Анна Керн уж точно проходила рядом, когда шла в церковь! Спасибо, смогли сохранить. Хотите найти и сами посмотреть? Ориентироваться можно на купола церкви Св. Петра и Павла, или на современные здания банка.

И всё-таки хорошо, что есть в Риге памятник Анне Петровне Керн, женщине, вдохновившей великого поэта на создание стихотворения о любви.

Так и кажется, что Пушкин с цилиндром и перчатками в руке, помахивая тростью, сойдёт с постамента памятника и отправится по аллеям парка на свидание со своей возлюбленной… Ещё чуть-чуть и они встретятся. Как романтично!

Наверное, за это я и люблю это место.