Моё жёлтое солнышко

Сочинение Валерии ГРАЧЁВОЙ, ученицы 6-б класса рижской 40–й средней школы.

«Мой любимый город — это мой родной город Рига, столица Латвийского государства. В Риге я родилась, но знаю не так много «русских мест». Это, наверное, все русские школы, некоторые районы города, в которых живет большинство русских людей, русские театры, русские церкви.

Но мне ближе всего и по расстоянию, и по духу храм Александра Невского, который находится напротив моего дома. Каждое утро, выходя из дома, я вижу это ярко–желтое здание, круглое, невысокое. Оно провожает меня в школу, встречает на обратном пути, дает заряд энергии и хорошее настроение. Когда мне грустно, стоит мне на него взглянуть, и становится теплее на душе. Это мое любимое русское место в моем городе. Там крестилась моя мама, венчались мои родители, а в 2005 году, в год 180–летия этого храма, крестили и меня.

Знаю, что храм построен в 1825 году и здесь постоянно все эти годы проходили богослужения. Я всегда удивлялась тому, что среди этих высоких зданий на центральной улице нашего города стоит такое маленькое солнышко, освещающее своими яркими лучами все вокруг в любую погоду. Храм был построен на царские деньги и пожертвования народа. Крупный вклад в его строительство сделал мой однофамилец, русский купец Павел Грачёв, а также человек с церковной фамилией — Михей Попадьин (в левом крыле церкви находится икона, созданная в честь этих меценатов). Этот храм охраняется государством, потому что является уникальным деревянным зданием, самым старым зданием из сохранившихся на улице Бривибас.

Я была во многих храмах и церквях Латвии и некоторых других стран, но ближе, роднее и милее, чем мое желтое солнышко, нет нигде. Когда идет служба и звучит нежный звон колокола, у меня возникает чувство, будто колокол со мной разговаривает о чем–то важном, сокровенном.

Достаточно просто зайти внутрь храма, и сразу чувствуешь тепло, согревающее тебя».