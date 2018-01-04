«Мой муж бисексуал. Раньше этот факт меня особо не тревожил. В самом начале наших отношений он мне в этом признался, вернее это признание я вытянула у него клещами. Чувствовала, что есть у него какая-то проблема и это его очень мучит», — пишет Марина.

«Всю юность он в себе это подавлял, но это выливалось во вспышки агрессии, но ничего поделать с собой не мог. Я отношусь к бисексуальности спокойно, поэтому видя как он мучается попыталась успокоить его, что ничего страшного в этом нет если изредка он будет встречаться с кем-то из парней ради секса, если это его так мучает.

Это его признание нас очень сблизило, потому что я была единственной кто знал об этом факте. И даже внесло разнообразие в нашу сексуальную жизнь, мы вместе выбирали парней-геев, потом он мне рассказывал некоторые подробности их встреч. Это очень меня возбуждало. Мы живем в браке около 9 лет и в первые 7 лет никаких проблем это мне не доставляло. Эти его встречи были не частые, раз в пол-года.

Все проблемы начались, когда дома появился интернет. Возможностей найти парня в нашем городе хоть отбавляй, все они размещают фотографии и выбрать можно любого на свой вкус. Первые проблемы возникли когда он так увлекся своим другом что абсолютно забыл обо мне – мог часами болтать по телефону, убегать на встречи и говорил часами только о нем.

Ощутив недостаток внимания я стала пытаться воззвать его к разуму и вспомнить что у нас семья и ребенок. Доходило до слез и скандалов. Но долго эти отношения не продлились, т.к парень тоже оказался «активом», как и мой муж. Ровно через пару месяцев он нашел нового парня, на этот раз чистого Гея. И вот сейчас по прошествии 3 месяцев я вымотана полностью этими отношениями.

Сначала тоже были часовые разговоры по вечерам, смс-ки, постоянные встречи. Потом он познакомил меня с этим парнем, чтобы я поняла какой он хороший и с тех пор мы гуляем и проводим время только втроем плюс наш ребенок, которому 7 лет. Мы знакомы со всеми друзьями этого парня, вхожи в его круг общения, в его дом. Привозит нам подарки из командировок и т.д. и т.п. Живем практически как семья, но секс порознь и отношения порознь, т.е с любовником мужа мы практически не общаемся – муж связующее звено.

Но я регулярно срываюсь на истерики. У меня ощущение что любовник крадет часть внимания моего мужа, часть его самого, а делить мужа с кем-то мне совсем не хочется. Пока отношения были несерьезны и эти его гей-пассии для него ничего не значили я была в порядке. Теперь когда я думаю о том, что муж так же любит любовника, так же дарит ему свою нежность и внимание как и мне я начинаю жутко ревновать. И ничего с собой поделать не могу.

Муж меня не понимает и говорит что он и так прислушивается ко всем моим претензиям и старается не обидеть. Это так. По моему тут проблема во мне. В моем отношении к ситуации. Запретить ему это я не смогу, сама этому способствовала. Муж говорит, что я стала истеричкой и со мной просто невыносимо стало жить. А мне самой невыносимо быть частью этого треугольника.

Что мне делать? Я даже и не знаю. Расставаться с мужем я не хочу. Я его очень люблю. У нас отличный ребенок и прекрасные сексуальные отношения.»

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