После награждения Елистратов заявил: «Я безумно рад и горд и посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили без каких-либо объяснений».
Именно это высказывание привлекло внимание МОК. Спортсменам из России запрещено комментировать определенные темы на Играх в Пхёнчхане. Представитель комитета Марк Адамс заявил, что в конце Олимпиады организация рассмотрит, насколько представители команды OAR соблюдали предписанные им правила.
МОК не пригласил в Пхёнчхан лидера сборной России по шорт-треку, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.
Читайте:
— В составе США на Олимпиаде выступят открытые геи и лесбиянка (ФОТО)
Starptautiskā olimpiskā komiteja malači, piežmiegs krievus!« ответить
Смерть латышским ЦУКАМ!« ответить
Вам же, терпилам и подкаблучникам, не привыкать жить по указке свыше. Поэтому , да, конечно молодец МОК.)))))« ответить
МОК -это наглые купленные твари. Превратили спорт в политику. Норвежцы-астматики жрут таблетки горстями, а МОК-овцы закрывают на это глаза. Двуличные твари!« ответить
Спортсмен- призёр прав:-
"МОК-овцы подло и мерзко отстранили без каких-либо объяснений».
Smeršam. Nāvi cūcīgam Smeršam!« ответить
Ты еще не сдох?« ответить
A man pimpis dibeni..« ответить
Жо па не болит? Ведь целыми днями здесь серишь.« ответить
Nee, ne sap. Man ieradums pec gej paradiem..« ответить
Пердят патриотические глисты а Россия прогрессирует.« ответить
Лишить скоторуского мутанта медали..российским выродкам не место в мировом спорте людей..« ответить
Лешить Россию лет на 20 олимпиад - у них на то умна и совести хватит :« ответить
Хамьё расейское, срут на каждом шагу« ответить
Ни тебе хаму-окурку, об этом говорить! Заткни свою гнилозубую вонючую пасть, быдло!« ответить
Ни тебе окурку-хаму об этом говорить. Заткни свою гнилозубую вонючую пасть!« ответить
Срут на каждом шагу, а мне потом слизывай за ними..« ответить
толко ты и подсираешь тут на всех темах. Правительство реально ссат, раз уже на такой уровень этих блевотных путинсов и латвиешу идиотсов посадили« ответить
Которое диктует, что делать, что говорить, что не говорить, как говорить и т.д. И очень здорово, что мы влились в это общество и теперь свободны, как никогда. И всего-то делов - нужно строго выполнять все директивы старшего брата и никакой самодеятельности .)))))« ответить
Пускай засунет МОК эту типа бронзовую железяку себе в задницу и потом дадут облизать троллю Latviješu pedriots, ему понравится говно облизывать. А пврниша уже докозал , что он может и плевать хотел на этих ушлепков из Мока« ответить
MOKs - это твари ещё те! Продажные как и весь гнилой Запад.Atbalstu 100%.« ответить
Согласен. Чувствуется " дух свободы", " демократии", " равенства".« ответить