МОК хочет наказать бронзового призера ОИ-2018 из России за критику(21)

Лента новостей
В Латгалии сердиты на власть и готовы бастовать Ксения Собчак объяснила, чем занималась в США Синоптики рассказали о погоде на понедельник Премьер: телеканал на русском Латвии не нужен Муйжниекс готов реинтегрироваться в Латвию. Для неграждан «сделал, что мог» Министр РФ назвал биоматериалом тела погибших в катастрофе Ан-148 МОК хочет наказать бронзового призера ОИ-2018 из России за критику Медведев рад спаду рождаемости. Люди мешают цифровой экономике «Главный праздник у них — гей-парад». Русские бегут из США и Европы
Eще в разделе
В составе США на Олимпиаде выступят открытые геи и лесбиянка (фото) Латвийский лыжник пропустил скиатлон Россиянка Медведева выиграла короткую программу МОК назвал приехавших на ОИ россиян «чистыми» Нидерланды вышли на первое место в медальном зачете ОИ
Герман Бергер
21:10 11.02.2018
Спорт / Спортсмены

МОК начал расследование в отношении шорт-трекиста Семена Елистратова. 27-летний спортсмен принес России первую медаль Олимпиады-2018, завоевав бронзу на дистанции 1500 метров.

После награждения Елистратов заявил: «Я безумно рад и горд и посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили без каких-либо объяснений».

 

Именно это высказывание привлекло внимание МОК. Спортсменам из России запрещено комментировать определенные темы на Играх в Пхёнчхане. Представитель комитета Марк Адамс заявил, что в конце Олимпиады организация рассмотрит, насколько представители команды OAR соблюдали предписанные им правила.

 

МОК не пригласил в Пхёнчхан лидера сборной России по шорт-треку, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.

 

Читайте:

В составе США на Олимпиаде выступят открытые геи и лесбиянка (ФОТО)

 

BBC Russian / Фото
Комментарии (21)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 21:14 11:02:2018

Starptautiskā olimpiskā komiteja malači, piežmiegs krievus!

« ответить
Profile_default
СМЕРШ>>Latviešu patriots 21:14 21:25 11:02:2018

Смерть латышским ЦУКАМ!

« ответить
Profile_default
А то! 21:43 11:02:2018

Вам же, терпилам и подкаблучникам, не привыкать жить по указке свыше. Поэтому , да, конечно молодец МОК.)))))

« ответить
Profile_default
МОК-овцы подлецы! 21:55 11:02:2018

МОК -это наглые купленные твари. Превратили спорт в политику. Норвежцы-астматики жрут таблетки горстями, а МОК-овцы закрывают на это глаза. Двуличные твари!
Спортсмен- призёр прав:-
"МОК-овцы подло и мерзко отстранили без каких-либо объяснений».

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:00 11:02:2018

Smeršam. Nāvi cūcīgam Smeršam!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriotu DEBILU 22:07 11:02:2018

Ты еще не сдох?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:08 11:02:2018

A man pimpis dibeni..

« ответить
Profile_default
ПатриотSSу 22:10 11:02:2018

Жо па не болит? Ведь целыми днями здесь серишь.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:14 11:02:2018

Nee, ne sap. Man ieradums pec gej paradiem..

« ответить
Profile_default
СССР 23:12 11:02:2018

Пердят патриотические глисты а Россия прогрессирует.

« ответить
Profile_default
ваня 05:55 12:02:2018

Лишить скоторуского мутанта медали..российским выродкам не место в мировом спорте людей..

« ответить
Profile_default
К. А. Ин 21:18 11:02:2018

Лешить Россию лет на 20 олимпиад - у них на то умна и совести хватит :

« ответить
Profile_default
П у т и н 21:23 11:02:2018

Хамьё расейское, срут на каждом шагу

« ответить
Profile_default
варзилову окурку 21:58 11:02:2018

Ни тебе хаму-окурку, об этом говорить! Заткни свою гнилозубую вонючую пасть, быдло!

« ответить
Profile_default
варзилову окурку 22:01 11:02:2018

Ни тебе окурку-хаму об этом говорить. Заткни свою гнилозубую вонючую пасть!

« ответить
Profile_default
Путин 22:25 11:02:2018

Срут на каждом шагу, а мне потом слизывай за ними..

« ответить
Profile_default
да питинс 21:27 11:02:2018

толко ты и подсираешь тут на всех темах. Правительство реально ссат, раз уже на такой уровень этих блевотных путинсов и латвиешу идиотсов посадили

« ответить
Profile_default
Я обожаю цивилизованное, свободное западное общество. 21:40 11:02:2018

Которое диктует, что делать, что говорить, что не говорить, как говорить и т.д. И очень здорово, что мы влились в это общество и теперь свободны, как никогда. И всего-то делов - нужно строго выполнять все директивы старшего брата и никакой самодеятельности .)))))

« ответить
Profile_default
Цыник 22:06 11:02:2018

Пускай засунет МОК эту типа бронзовую железяку себе в задницу и потом дадут облизать троллю Latviješu pedriots, ему понравится говно облизывать. А пврниша уже докозал , что он может и плевать хотел на этих ушлепков из Мока

« ответить
Profile_default
latviesu pedriors 23:58 11:02:2018

MOKs - это твари ещё те! Продажные как и весь гнилой Запад.Atbalstu 100%.

« ответить
Profile_default
p/m 00:46 12:02:2018

Согласен. Чувствуется " дух свободы", " демократии", " равенства".

« ответить

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV