МОК назвал приехавших на ОИ россиян «чистыми»(20)

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Владимир Бучельников
12:09 11.02.2018
Спорт / Спортсмены

Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт заявил, что российские спортсмены, которые принимают участие в Играх 2018 года в Пхёнчхане, являются «чистыми», сообщает РИА Новости.

При этом Баджетт отметил: «Но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска».

 

Напомним, сборная олимпийских спортсменов из России в неформальном медальном зачете расположилась на шестом месте с одной бронзовой наградой. У россиян ее завоевал шорт-трекист Семен Елистратов. Его уже поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.

 

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе Олимпиады.

Polit.ru / Фото
Комментарии (20)
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ваня 12:27 11:02:2018

Зря мутантов россии допустили к ОИ..

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Не зря 13:53 11:02:2018

У тебя появился еще один повод блеснуть слабоумием. Хотя ... тебе и поводы не нужны, дерьмо выходит самопроизвольно.

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jurasij 12:31 11:02:2018

А кто такой "ваня" я про такого не слышал....

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П у т и н 12:32 11:02:2018

Больше всего мне нравится, что обделавшийся с ног до головы Мутко, друг Окурка, не уволен и процветает

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jurasij 12:40 11:02:2018

"путин" Я конечно самокритику ценю, но может себя называть "окурком" это чересчур самокритично,?

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Совет jurasij 12:52 11:02:2018

Зайдите в Гоогле, наберите "кличка Окурок", обрящете.

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jurasij 12:35 11:02:2018

А это тот, кто даёт советы? Ну да, у нас раньше была Страна Советов! Наверное он оттуда.

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Саня 12:36 11:02:2018

Какое поспешное утверждение.
Потом придётся извиняться перед нормальными спортсменами.

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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