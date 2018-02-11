При этом Баджетт отметил: «Но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска».
Напомним, сборная олимпийских спортсменов из России в неформальном медальном зачете расположилась на шестом месте с одной бронзовой наградой. У россиян ее завоевал шорт-трекист Семен Елистратов. Его уже поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе Олимпиады.
Зря мутантов россии допустили к ОИ..« ответить
У тебя появился еще один повод блеснуть слабоумием. Хотя ... тебе и поводы не нужны, дерьмо выходит самопроизвольно.« ответить
А кто такой "ваня" я про такого не слышал....« ответить
Больше всего мне нравится, что обделавшийся с ног до головы Мутко, друг Окурка, не уволен и процветает« ответить
"путин" Я конечно самокритику ценю, но может себя называть "окурком" это чересчур самокритично,?« ответить
Зайдите в Гоогле, наберите "кличка Окурок", обрящете.« ответить
А это тот, кто даёт советы? Ну да, у нас раньше была Страна Советов! Наверное он оттуда.« ответить
Какое поспешное утверждение.« ответить
Потом придётся извиняться перед нормальными спортсменами.