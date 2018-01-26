На этой неделе МОК отказал в приглашении на Олимпиаду трем десяткам российских спортсменов. Среди них оказались лидеры в различных видах спорта, не фигурировавшие ранее в допинговых расследованиях. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января.
Как извещает пресс-служба МОК, список критериев «чистоты» отечественных атлетов включает в себя 17 пунктов. Кандидаты в сборную должны удовлетворять всем этим условиям.
1. Дисквалификации спортсменов комиссией Дениса Освальда
2. Дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в течение всей карьеры
3. Список «Дюшес» за авторством Григория Родченкова
4. Данные базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS)
5. Электронные письма из доклада Ричарда Макларена
6. Наличие царапин и пометок на допинг-пробах
7. Повышенное содержание соли в допинг-пробах
8. Информация о банке «чистой» мочи
9. Несоответствие ДНК в допинг-пробах
10. Биологические паспорта спортсменов (ABP)
11. Атипичный профиль стероидов в допинг-пробах
12. Манипуляции с профилем стероидов (несоответствие WADA и LIMS)
13. Результаты перепроверки допинг-проб
14. Информация о местонахождении спортсменов в системе ADAMS WADA
15. Количество сданных допинг-проб
16. Дополнительная информация от международных федераций
17. Дополнительная информация от WADA
«Список критериев, на которых основан отбор приглашенных спортсменов, охватывает широкий спектр информации, — отметила госпожа Фурнейрон. — В целом он всеобъемлющий, но далеко не исчерпывающий. Я хотела бы подчеркнуть, что мы также использовали некоторые другие источники разведывательной информации. Все решения были приняты комиссией на основе группового консенсуса, причем каждый случай рассматривался индивидуально и анонимно».
В декабре прошлого года решением исполкома МОК сборная РФ была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 из-за допинговых манипуляций на предыдущих Играх-2015 в Сочи. «Чистым» отечественным спортсменам было предложено выступить в Пхенчхане в статусе «олимпийский атлет из России» под олимпийским флагом.
Отбором «чистых» атлетов от «нечистых» занимаются две комиссии МОК под началом Валери Фурнейрон и члена исполкома МОК Николь Хоевертц. Первая комиссия производит предварительный отсев, вторая — окончательный. Причем Хоевертц не может дополнить список Фурнейрон, только сократить.
От первоначальной заявки в 500 человек, отправленной россиянами в МОК еще в середине декабря, в списке осталось 389 фамилий. По подсчетом бывшего министра спорта Виталия Мутко, в итоге в нем останется 258 человек.
лживые вонючие свиньи, вам это еще все аукнется« ответить
да уроды они,и вот вся причина!Ссат русских спортсменов,и уже сборные ссулявых поделили потенциально не выигранные русскими медали ,и не скрывают это!« ответить
Нах их послать с этим дерьмом всем,вместе с дукурсами,подальше!
2. Дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в течение всей карьеры.???? То есть, для того, чтобы получить допуск к Олимпиаде, у тебя должны быть дисквалификации ?)))))« ответить