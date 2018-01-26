МОК обнародовал список критериев для допуска российских олимпийцев(3)

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Виталий Вавилкин
16:20 25.01.2018
Спорт

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон опубликовала перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

На этой неделе МОК отказал в приглашении на Олимпиаду трем десяткам российских спортсменов. Среди них оказались лидеры в различных видах спорта, не фигурировавшие ранее в допинговых расследованиях. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января.

 

Как извещает пресс-служба МОК, список критериев «чистоты» отечественных атлетов включает в себя 17 пунктов. Кандидаты в сборную должны удовлетворять всем этим условиям.

 

1. Дисквалификации спортсменов комиссией Дениса Освальда

 

2. Дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в течение всей карьеры

 

3. Список «Дюшес» за авторством Григория Родченкова

 

4. Данные базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS)

 

5. Электронные письма из доклада Ричарда Макларена

 

6. Наличие царапин и пометок на допинг-пробах

 

7. Повышенное содержание соли в допинг-пробах

 

8. Информация о банке «чистой» мочи

 

9. Несоответствие ДНК в допинг-пробах

 

10. Биологические паспорта спортсменов (ABP)

 

11. Атипичный профиль стероидов в допинг-пробах

 

12. Манипуляции с профилем стероидов (несоответствие WADA и LIMS)

 

13. Результаты перепроверки допинг-проб

 

14. Информация о местонахождении спортсменов в системе ADAMS WADA

 

15. Количество сданных допинг-проб

 

16. Дополнительная информация от международных федераций

 

17. Дополнительная информация от WADA

 

«Список критериев, на которых основан отбор приглашенных спортсменов, охватывает широкий спектр информации, — отметила госпожа Фурнейрон. — В целом он всеобъемлющий, но далеко не исчерпывающий. Я хотела бы подчеркнуть, что мы также использовали некоторые другие источники разведывательной информации. Все решения были приняты комиссией на основе группового консенсуса, причем каждый случай рассматривался индивидуально и анонимно».

 

В декабре прошлого года решением исполкома МОК сборная РФ была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 из-за допинговых манипуляций на предыдущих Играх-2015 в Сочи. «Чистым» отечественным спортсменам было предложено выступить в Пхенчхане в статусе «олимпийский атлет из России» под олимпийским флагом.

 

Отбором «чистых» атлетов от «нечистых» занимаются две комиссии МОК под началом Валери Фурнейрон и члена исполкома МОК Николь Хоевертц. Первая комиссия производит предварительный отсев, вторая — окончательный. Причем Хоевертц не может дополнить список Фурнейрон, только сократить.

 

От первоначальной заявки в 500 человек, отправленной россиянами в МОК еще в середине декабря, в списке осталось 389 фамилий. По подсчетом бывшего министра спорта Виталия Мутко, в итоге в нем останется 258 человек.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (3)
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ин-на 16:22 25:01:2018

лживые вонючие свиньи, вам это еще все аукнется

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народ Латвии 16:23 25:01:2018

да уроды они,и вот вся причина!Ссат русских спортсменов,и уже сборные ссулявых поделили потенциально не выигранные русскими медали ,и не скрывают это!
Нах их послать с этим дерьмом всем,вместе с дукурсами,подальше!

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Кандидаты в сборную должны удовлетворять всем этим условиям. 17:12 25:01:2018

2. Дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в течение всей карьеры.???? То есть, для того, чтобы получить допуск к Олимпиаде, у тебя должны быть дисквалификации ?)))))

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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