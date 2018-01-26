Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон опубликовала перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

На этой неделе МОК отказал в приглашении на Олимпиаду трем десяткам российских спортсменов. Среди них оказались лидеры в различных видах спорта, не фигурировавшие ранее в допинговых расследованиях. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января.

Как извещает пресс-служба МОК, список критериев «чистоты» отечественных атлетов включает в себя 17 пунктов. Кандидаты в сборную должны удовлетворять всем этим условиям.

1. Дисквалификации спортсменов комиссией Дениса Освальда

2. Дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в течение всей карьеры

3. Список «Дюшес» за авторством Григория Родченкова

4. Данные базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS)

5. Электронные письма из доклада Ричарда Макларена

6. Наличие царапин и пометок на допинг-пробах

7. Повышенное содержание соли в допинг-пробах

8. Информация о банке «чистой» мочи

9. Несоответствие ДНК в допинг-пробах

10. Биологические паспорта спортсменов (ABP)

11. Атипичный профиль стероидов в допинг-пробах

12. Манипуляции с профилем стероидов (несоответствие WADA и LIMS)

13. Результаты перепроверки допинг-проб

14. Информация о местонахождении спортсменов в системе ADAMS WADA

15. Количество сданных допинг-проб

16. Дополнительная информация от международных федераций

17. Дополнительная информация от WADA

«Список критериев, на которых основан отбор приглашенных спортсменов, охватывает широкий спектр информации, — отметила госпожа Фурнейрон. — В целом он всеобъемлющий, но далеко не исчерпывающий. Я хотела бы подчеркнуть, что мы также использовали некоторые другие источники разведывательной информации. Все решения были приняты комиссией на основе группового консенсуса, причем каждый случай рассматривался индивидуально и анонимно».

В декабре прошлого года решением исполкома МОК сборная РФ была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 из-за допинговых манипуляций на предыдущих Играх-2015 в Сочи. «Чистым» отечественным спортсменам было предложено выступить в Пхенчхане в статусе «олимпийский атлет из России» под олимпийским флагом.

Отбором «чистых» атлетов от «нечистых» занимаются две комиссии МОК под началом Валери Фурнейрон и члена исполкома МОК Николь Хоевертц. Первая комиссия производит предварительный отсев, вторая — окончательный. Причем Хоевертц не может дополнить список Фурнейрон, только сократить.

От первоначальной заявки в 500 человек, отправленной россиянами в МОК еще в середине декабря, в списке осталось 389 фамилий. По подсчетом бывшего министра спорта Виталия Мутко, в итоге в нем останется 258 человек.