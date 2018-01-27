МОК опубликовал свод правил поведения для россиян на время Олимпийских игр(20)

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Виталий Вавилкин
23:00 26.01.2018
Спорт

Российские спортсмены, которые поедут на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан, будут обязаны появляться в общественных местах и на соревнованиях исключительно в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых форм публичной активности на олимпийских объектах, связанной с национальным флагом, гимном и гербом, а также символикой ОКР.

Разрешено использовать только аббревиатуры OAR или ОСР (на кириллице). Исключением является использование национального флага в Олимпийской деревне в спальнях, выделенных членам российской делегации, если флаг находится вне зоны общественной видимости.

 

Как говорится в своде правил поведения для «спортсменов-олимпийцев из России» на Играх-2018, опубликованном Международным олимпийским комитетом (МОК), эти указания являются обязательными для спортсменов и членов делегации из РФ. Кроме того, по решению МОК была создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил россиянами в Пхенчхане.

 

В документе отдельно сказано, что отечественные спортсмены должны «уважать решения» МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказаться от критики этого решения. При этом в соцсетях россиянам необходимо называть себя только членами сборной «Олимпийских атлетов из России».

 

Накануне, 25 января, стало известно, что заявка российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года включает 169 человек. Общая заявка делегации — на 340 человек.

 

Российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в полном составе и под национальным флагом из-за приостановления членства ОКР в МОК. Приглашенные выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»).

 

На этой неделе МОК отказал в приглашении на Олимпиаду тридцати российским спортсменам. Среди них оказались лидеры в различных видах спорта, априори «чистые», то есть не фигурировавшие ранее в допинговых скандалах.

 

Среди недопущенных оказались лидеры команды, такие как лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин, конькобежец Денис Юсков и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января.

 

Участие в Играх в Пхенчхане могут принять только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (20)
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Latviešu patriots 23:38 26:01:2018

Forši noteikumi. Man patīk. Visas komandas kā baltie cilvēki, krievi - kā ieraugāmi cietumnieki. Vienkārši super! Tā dēļ vien būs vērts skatīties.

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Александр Шерстобитов 23:52 26:01:2018

на что ты будешь смотреть?35 человек ток со всей латвии собрали, смешно. Россия вперёд!!

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Latviešu patriots 00:13 27:01:2018

Skatīšos, kā pazemo krievus, kā Dukurs dabūs divas zelta medaļas.

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Ваня 00:17 27:01:2018

ахахаха ни одной медали домой, на хутор

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Вано 00:27 27:01:2018

Правильно, пусть латышня с хутора не вылазит, свиней пасут.

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dlz77 08:10 27:01:2018

Американские газеты опять возмущаются - целых 169 спортсменов из России допустили до олимпиады. Это меньше, чем в Сочи, но больше, чем на предыдущих олимпиадах. Столько трудов англо-саксов пропало зря. Значит, снова по телевизору будут показывать одну Россию. Фигурное катание, хоккей, лыжи, хаф пайп и другое. Красоту победить нельзя.

Россия, - это птица - феникс. Ее не сломили монголы и Гитлер. Тем более, не сломят жалкие внуки Чемберлена.

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Ваня 08:16 27:01:2018

Вано... Кто та вас свиней должен пасти а то вы все засрете..

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сл 09:46 27:01:2018

Поцелуй ты потриот и ваня россиянам в задницу и разбирайтесь со своими латвийскими проблемами .Не суйте свой нос в дела других .Россия и без сопливых нациков разберётся сама .

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хуторянен 12:00 27:01:2018

Тебе , Ваня , Пригожин опять начал платить за троллинг ???

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однако 02:59 27:01:2018

им не привыкать - солдаты без опознавательных знаков и знамён, спортсмены без флага и деградированное народонаселение крепостных рабов, без малейшего чувства собственного достоинства. Пропаган донам в телевизоре предстоят нелёгкие деньки для сохранения status quo?

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22 09:26 27:01:2018

Крепостные рабы , как известно обитают в лаптии и окраине. Их хозяева из госдепа кормят их хотелками и подачками. Им разпешено иногда подавать голос и радостно повизгивать , когда их хозяину это будет нужно.

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однако 03:01 27:01:2018

им не привыкать - солдаты без опознавательных знаков и знамён, спортсмены без флага и деградированное народонаселение крепостных рабов, без малейшего чувства собственного достоинства.

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Ваня 08:12 27:01:2018

Красава... Свиные рыла должны знать место... По другому с россиянами нельзя

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сл 09:55 27:01:2018

Пошёл ты ваня на-уй . Лажили все русские и русско- говорящие на тебя , на на таких как ты выкидышей фашизма .

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Рус 08:51 27:01:2018

Мразь ты укропо задая

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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