Разрешено использовать только аббревиатуры OAR или ОСР (на кириллице). Исключением является использование национального флага в Олимпийской деревне в спальнях, выделенных членам российской делегации, если флаг находится вне зоны общественной видимости.
Как говорится в своде правил поведения для «спортсменов-олимпийцев из России» на Играх-2018, опубликованном Международным олимпийским комитетом (МОК), эти указания являются обязательными для спортсменов и членов делегации из РФ. Кроме того, по решению МОК была создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил россиянами в Пхенчхане.
В документе отдельно сказано, что отечественные спортсмены должны «уважать решения» МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказаться от критики этого решения. При этом в соцсетях россиянам необходимо называть себя только членами сборной «Олимпийских атлетов из России».
Накануне, 25 января, стало известно, что заявка российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года включает 169 человек. Общая заявка делегации — на 340 человек.
Российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в полном составе и под национальным флагом из-за приостановления членства ОКР в МОК. Приглашенные выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»).
На этой неделе МОК отказал в приглашении на Олимпиаду тридцати российским спортсменам. Среди них оказались лидеры в различных видах спорта, априори «чистые», то есть не фигурировавшие ранее в допинговых скандалах.
Среди недопущенных оказались лидеры команды, такие как лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин, конькобежец Денис Юсков и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января.
Участие в Играх в Пхенчхане могут принять только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.
Forši noteikumi. Man patīk. Visas komandas kā baltie cilvēki, krievi - kā ieraugāmi cietumnieki. Vienkārši super! Tā dēļ vien būs vērts skatīties.« ответить
на что ты будешь смотреть?35 человек ток со всей латвии собрали, смешно. Россия вперёд!!« ответить
Skatīšos, kā pazemo krievus, kā Dukurs dabūs divas zelta medaļas.« ответить
ахахаха ни одной медали домой, на хутор« ответить
Правильно, пусть латышня с хутора не вылазит, свиней пасут.« ответить
Американские газеты опять возмущаются - целых 169 спортсменов из России допустили до олимпиады. Это меньше, чем в Сочи, но больше, чем на предыдущих олимпиадах. Столько трудов англо-саксов пропало зря. Значит, снова по телевизору будут показывать одну Россию. Фигурное катание, хоккей, лыжи, хаф пайп и другое. Красоту победить нельзя.« ответить
Россия, - это птица - феникс. Ее не сломили монголы и Гитлер. Тем более, не сломят жалкие внуки Чемберлена.
Вано... Кто та вас свиней должен пасти а то вы все засрете..« ответить
Поцелуй ты потриот и ваня россиянам в задницу и разбирайтесь со своими латвийскими проблемами .Не суйте свой нос в дела других .Россия и без сопливых нациков разберётся сама .« ответить
Тебе , Ваня , Пригожин опять начал платить за троллинг ???« ответить
им не привыкать - солдаты без опознавательных знаков и знамён, спортсмены без флага и деградированное народонаселение крепостных рабов, без малейшего чувства собственного достоинства. Пропаган донам в телевизоре предстоят нелёгкие деньки для сохранения status quo?« ответить
Крепостные рабы , как известно обитают в лаптии и окраине. Их хозяева из госдепа кормят их хотелками и подачками. Им разпешено иногда подавать голос и радостно повизгивать , когда их хозяину это будет нужно.« ответить
им не привыкать - солдаты без опознавательных знаков и знамён, спортсмены без флага и деградированное народонаселение крепостных рабов, без малейшего чувства собственного достоинства.« ответить
Красава... Свиные рыла должны знать место... По другому с россиянами нельзя« ответить
Пошёл ты ваня на-уй . Лажили все русские и русско- говорящие на тебя , на на таких как ты выкидышей фашизма .« ответить
Мразь ты укропо задая« ответить