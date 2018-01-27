Российские спортсмены, которые поедут на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан, будут обязаны появляться в общественных местах и на соревнованиях исключительно в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых форм публичной активности на олимпийских объектах, связанной с национальным флагом, гимном и гербом, а также символикой ОКР.

Разрешено использовать только аббревиатуры OAR или ОСР (на кириллице). Исключением является использование национального флага в Олимпийской деревне в спальнях, выделенных членам российской делегации, если флаг находится вне зоны общественной видимости.

Как говорится в своде правил поведения для «спортсменов-олимпийцев из России» на Играх-2018, опубликованном Международным олимпийским комитетом (МОК), эти указания являются обязательными для спортсменов и членов делегации из РФ. Кроме того, по решению МОК была создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил россиянами в Пхенчхане.

В документе отдельно сказано, что отечественные спортсмены должны «уважать решения» МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказаться от критики этого решения. При этом в соцсетях россиянам необходимо называть себя только членами сборной «Олимпийских атлетов из России».

Накануне, 25 января, стало известно, что заявка российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года включает 169 человек. Общая заявка делегации — на 340 человек.

Российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в полном составе и под национальным флагом из-за приостановления членства ОКР в МОК. Приглашенные выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»).

На этой неделе МОК отказал в приглашении на Олимпиаду тридцати российским спортсменам. Среди них оказались лидеры в различных видах спорта, априори «чистые», то есть не фигурировавшие ранее в допинговых скандалах.

Среди недопущенных оказались лидеры команды, такие как лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин, конькобежец Денис Юсков и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января.

Участие в Играх в Пхенчхане могут принять только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.