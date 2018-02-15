Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на южнокорейскую Олимпиаду конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отклонения апелляций группы россиян на недопуск до участия Олимпийских игр.

Изначально МОК одобрил их участие, но позже их не оказалось в списке легитимных участников соревнований, переданном Олимпийскому комитету России.

Этот факт стал достоянием гласности во время очередного заседания CAS, решавшего вопрос допуска 47 россиян до игр в Пхенчхане.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил ТАСС, что МОК имел полное право так поступить.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — отметил он.