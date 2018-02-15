МОК ошибочно не пригласил двух российских спортсменов на ОИ-2018(6)

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Владимир Бучельников
18:26 14.02.2018
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на южнокорейскую Олимпиаду конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отклонения апелляций группы россиян на недопуск до участия Олимпийских игр.

Изначально МОК одобрил их участие, но позже их не оказалось в списке легитимных участников соревнований, переданном Олимпийскому комитету России.

 

Этот факт стал достоянием гласности во время очередного заседания CAS, решавшего вопрос допуска 47 россиян до игр в Пхенчхане.

 

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил ТАСС, что МОК имел полное право так поступить.

 

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — отметил он.

Polit.ru / Фото
Комментарии (6)
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Саня™ 18:43 14:02:2018

Ерунда какая, у спортсменов карьера коту под хвост.

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П у т и н 18:47 14:02:2018

Ну, пригласили бы, и чё? Ещё одна пара бесполых серых нейтралов?

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Сергей 19:05 14:02:2018

Дебил мозг займи , а фамилию оставь человеку. Что ты мудачек прячешься под этим ником , все+ же ясно что чмошник и дерьмо

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верзилоиду-дебилоиду 19:46 14:02:2018

верзилов, чмо, фамилия у тебя ужасная, но при чём тут Путин? Ты, как все в психушке, называй себя наполеоном, это лучше, чем верзилов.

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Ты ничего не попутал?! 20:18 14:02:2018

Бесполым скоро станешь ты, после подписания Стамбульской конвенции. А подпишут ее очень скоро.

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При правильной оценке юридической ситуации 19:03 14:02:2018

Это будет оценено в многие миллионы Эуро.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

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