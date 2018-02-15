Изначально МОК одобрил их участие, но позже их не оказалось в списке легитимных участников соревнований, переданном Олимпийскому комитету России.
Этот факт стал достоянием гласности во время очередного заседания CAS, решавшего вопрос допуска 47 россиян до игр в Пхенчхане.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил ТАСС, что МОК имел полное право так поступить.
«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — отметил он.
Ерунда какая, у спортсменов карьера коту под хвост.« ответить
Ну, пригласили бы, и чё? Ещё одна пара бесполых серых нейтралов?« ответить
Дебил мозг займи , а фамилию оставь человеку. Что ты мудачек прячешься под этим ником , все+ же ясно что чмошник и дерьмо« ответить
верзилов, чмо, фамилия у тебя ужасная, но при чём тут Путин? Ты, как все в психушке, называй себя наполеоном, это лучше, чем верзилов.« ответить
Бесполым скоро станешь ты, после подписания Стамбульской конвенции. А подпишут ее очень скоро.« ответить
Это будет оценено в многие миллионы Эуро.« ответить