«МОК отстранил Олимпийский комитет России, но не отстранил страну. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав», — сообщил источник в МОК.
Представитель МОК отметил, что запрещены флаги стран, которые не примут участие в Играх. Россия в их число не входит, так как на Олимпиаде выступят российские спортсмены.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что запрет на российский флаг на Играх-2018 приведет к провокациям.
Какие расеянцы несообразительные. Можно взять использованную прокладку, налить на неё синих чернил и русский триколор готов. Взять эти прокладки в руки и гордо пронести на открытии олимпиады.« ответить
Вот возьми свои прокладки, намалюй там свою свастику или что там у тебя и попробуй гордо пройти с этим по улицам своей помойки« ответить
Видать в Расии кому-то сон дурной приснился, вот что делает с людьми телевизор животворящий..« ответить