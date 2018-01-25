МОК отрицает запрет на российские флаги на Олимпиаде-2018(3)

Лента новостей
Нила Муйжниекса вынуждают оставить пост Комиссара Европы В Саудовской Аравии арестовали мужчин за «гей-свадьбу» (видео) Комиссар Муйжниекс потребовал от РФ расследовать атаку на «Мемориал» Это конец! Европарламент отказал русским школам Латвии Папа Римский рассказал о «фейках» в Раю и процитировал Достоевского Элтон Джон объявил об уходе со сцены Утренняя идиллия Если ребёнка отвергает мир. Что делать? (видео) Закрыто СМИ, раскрывшее тайну недвижимости главы ФСБ России
Eще в разделе
Спасибо, чемпион: президент вручил орден Трех звезд Майрису Бриедису Президент отправится болеть за латвийский спорт на Олимпийские игры Ягудин назвал МОК мразями, Устюгов разочарован олимпийским движением Фильм о российском допинге возьмет «Оскар»? Двойные стандарты Олимпиады
Тимур Пушкарев
16:21 24.01.2018
Спорт / Олимпиада

Представитель Международного олимпийского комитета заявил, что запрета проносить болельщикам российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не существует, сообщает «Спорт-Экспресс».

«МОК отстранил Олимпийский комитет России, но не отстранил страну. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав», — сообщил источник в МОК.

 

Представитель МОК отметил, что запрещены флаги стран, которые не примут участие в Играх. Россия в их число не входит, так как на Олимпиаде выступят российские спортсмены.

 

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что запрет на российский флаг на Играх-2018 приведет к провокациям.

NEWSru.com / Фото РИА Новости
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 16:30 24:01:2018

Какие расеянцы несообразительные. Можно взять использованную прокладку, налить на неё синих чернил и русский триколор готов. Взять эти прокладки в руки и гордо пронести на открытии олимпиады.

« ответить
Profile_default
утину 17:32 24:01:2018

Вот возьми свои прокладки, намалюй там свою свастику или что там у тебя и попробуй гордо пройти с этим по улицам своей помойки

« ответить
Profile_default
Однако 16:32 24:01:2018

Видать в Расии кому-то сон дурной приснился, вот что делает с людьми телевизор животворящий..

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV