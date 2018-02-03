Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит приглашение 15 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), на Игры в Пхенчхане. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает «Р-Спорт».

«Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Функционер отметил, что комиссия рассмотрит участие этих атлетов. «Однако пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», — сказал он.

CAS 1 февраля удовлетворил апелляцию 28 россиян. Суд аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 и вернул им награды.

МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев. Представители комитета посчитали, что решение CAS может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом.