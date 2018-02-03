МОК подумает над приглашением на Олимпиаду оправданных россиян(10)

Лента новостей
Украина потребовала изменить механизм применения права вето в Совбезе ООН Оправданным россиянам запретили участвовать в Олимпаде Минфин хочет вдвое повысить плату за аренду государственной и муниципальной земли Саласпилс – родина, вероятно, самого идиотского перекрестка в Латвии В Китае мусульман согнали в концлагеря Звезда “Аншлага” борется за жизнь после двух остановок сердца Единственная задача Запада Сотрудница “Maxima” напала на клиентку: если что-то не нравится, иди в другой магазин! В Италии в городе Мачерата неизвестные устроили стрельбу из автомобиля
Eще в разделе
Оправданным россиянам запретили участвовать в Олимпаде Олимпийское движение увязло в болоте Бывший тренер Бриедиса: Марис мог выиграть. Виноват тренерский штаб Дайнис Дукурс: Макларен должен застрелиться Секс-скандал в советском спорте
Виталий Вавилкин
13:15 03.02.2018
Спорт / Спортсмены

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит приглашение 15 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), на Игры в Пхенчхане. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает «Р-Спорт».

«Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

 

Функционер отметил, что комиссия рассмотрит участие этих атлетов. «Однако пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», — сказал он.

 

CAS 1 февраля удовлетворил апелляцию 28 россиян. Суд аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 и вернул им награды.

 

МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев. Представители комитета посчитали, что решение CAS может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Сергей 13:24 03:02:2018

Да мы лжецы и мошенники и пока ещё при власти решаем судьбы спортсменов, Этих скотов судить надо , а они ещё что то решают

« ответить
Profile_default
ваня 14:56 03:02:2018

Мутантам россии не место в мировом спорте.,

« ответить
Profile_default
Собрать бы весь этот МОК 13:29 03:02:2018

и отправить на нашу биржу по трудоустройству.

« ответить
Profile_default
ваня 15:00 03:02:2018

Унтерменьшам россии рано радоватся..еще не все закончилось..нелюдям и выродкам укажут их истинное место

« ответить
Profile_default
da uzh 13:38 03:02:2018

etot mok tak siljno zanemog-lechitj pora

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 14:07 03:02:2018

jums jāpieņem sacensības visiem krievu sportistiem!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 14:28 03:02:2018

Krievu dopingsportistiem nav vietas Olimpiskajās spēlēs! Nu un ka tiesa attaisnoja dažus sportistus, tiesu arī var nopirkt.. Krievus ārā no lielā sporta!

« ответить
Profile_default
Хм 14:35 03:02:2018

Меня порождает твой идиотизм... Сколько сейчас платят чтобы выглядеть идиотом? Может пенсионеров поможешь туда устроить? Всё какие-то деньги.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 14:43 03:02:2018

Man nospļauties, kas tev kā izskatās, krieva viedoklis man nav svarīgs! Krievus nedrīkst laist lielajā sportā. Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai ir taisnība!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriotam 15:14 03:02:2018

Иди,лучше Дукурсу сосни,может ему легче станет,а то уже золото примерил,а тут Вас холопов прокатили,как обычно.

« ответить

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)