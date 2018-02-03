«Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Функционер отметил, что комиссия рассмотрит участие этих атлетов. «Однако пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», — сказал он.
CAS 1 февраля удовлетворил апелляцию 28 россиян. Суд аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 и вернул им награды.
МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев. Представители комитета посчитали, что решение CAS может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом.
Да мы лжецы и мошенники и пока ещё при власти решаем судьбы спортсменов, Этих скотов судить надо , а они ещё что то решают« ответить
Мутантам россии не место в мировом спорте.,« ответить
и отправить на нашу биржу по трудоустройству.« ответить
Унтерменьшам россии рано радоватся..еще не все закончилось..нелюдям и выродкам укажут их истинное место« ответить
etot mok tak siljno zanemog-lechitj pora« ответить
jums jāpieņem sacensības visiem krievu sportistiem!« ответить
Krievu dopingsportistiem nav vietas Olimpiskajās spēlēs! Nu un ka tiesa attaisnoja dažus sportistus, tiesu arī var nopirkt.. Krievus ārā no lielā sporta!« ответить
Меня порождает твой идиотизм... Сколько сейчас платят чтобы выглядеть идиотом? Может пенсионеров поможешь туда устроить? Всё какие-то деньги.« ответить
Man nospļauties, kas tev kā izskatās, krieva viedoklis man nav svarīgs! Krievus nedrīkst laist lielajā sportā. Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai ir taisnība!« ответить
Иди,лучше Дукурсу сосни,может ему легче станет,а то уже золото примерил,а тут Вас холопов прокатили,как обычно.« ответить