До старта XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане остается полторы недели. И только сейчас сага под названием «МОК против России» подходит к завершению, так как Международный олимпийский комитет закончил регистрацию делегации команды «олимпийских атлетов из России», — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Спасибо за внимание, регистрация окончена

В Пхенчхан поедут 169 спортсменов и 189 официальных лиц, в числе которых 80 тренеров (МОК в итоге оставил без приглашений на Игры–2018 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами). Отмечается, что для аккредитованных гостей Национального олимпийского комитета предусмотрена отдельная квота.

Стоит напомнить, что в Южной Корее российские спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «олимпийский атлет из России». Но значительное число россиян не получили приглашения на Олимпиаду от МОК. В их числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт–трекист Виктор Ан, пятеро хоккеистов и большинство конькобежцев. При этом спортсмены, которые смогут принять участие в Играх, должны придерживаться особых правил. В частности, им следует отказаться от публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблемы и символов в местах проведения соревнований и в своих аккаунтах в социальных сетях, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях награждения.

Конькобежка Граф — первая «отказница»

И тем не менее не обошлось без так называемых отказников. Конькобежка Ольга Граф первой из приглашенных на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане российских атлетов приняла решение добровольно отказаться от участия в главном форуме четырехлетия. Соответствующее заявление Граф сделала на своей странице в Instagram.

Отстранение от турнира ее партнерш по сборной сделало невозможным завоевание медалей в командной гонке преследования, к которой Ольга Граф целенаправленно готовилась. Граф подчеркнула, что крайне негативно отнеслась к решению Международного олимпийского комитета допустить Россию к Олимпийским играм под нейтральным флагом, но готова была отстаивать честь страны даже на «дискриминационных и унизительных условиях».

«Но в конце января мы узнали, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из–за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — отметила спортсменка.

Ольга рада тому, что МОК признал ее «чистой», но выразила неудовлетворение тем, что более половины конькобежцев из сборной, которые тоже являются «чистыми» атлетами, не получили приглашение на Олимпиаду.

«В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане», — констатировала Граф.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что понимает позицию Граф и поддерживает любое ее решение. «В нынешних Олимпийских играх принимают участие только те спортсмены, которые получили приглашение от МОК. Ольга достаточно четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем. Два ее партнера не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке, это та дисциплина к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить. Мы изначально говорили, что поддержим любое решение спортсмена. Это выбор Ольги».

Тягачев: «Родченкова надо было расстрелять!»

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев эмоционально высказался о недопуске российских спортсменов на зимние Игры в корейском Пхенчхане.

«Мы извинились, мы стали работать, стали создавать свою лабораторию, мы не нарушили ничего, сделали за год все, что надо сделать. Но нас опять, как говорят спортсмены, трахнули изо всей силы. И мы не знаем, что будет дальше», — негодовал Тягачев.

По словам Леонида Тягачева, заседание исполкома ОКР состоится сегодня, 30 января, на котором будет обсуждаться состав российской команды на Олимпиаду–2018 в южнокорейском Пхенчхане. Ныне почетный президент ОКР также сообщил, что ему звонили из МОК после резких высказываний об информаторе WADA Григории Родченкове, которого Тягачев в ноябре предложил расстрелять, но функционер не намерен отказываться от своих слов.

«Я провел всю жизнь в спорте, но вообще не был знаком с Родченковым. И вдруг он получает награду из рук президента страны за успешное выступление в Сочи. А потом уезжает из страны, и начинается. Кто его к нам привел? Как так получилось? Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его, конечно, при Сталине стоило бы», — стоит на своем Тягачев.

Российские параолимпийцы — без роду и племени

А вот еще одна история. Теперь с параолимпийцами. С одной стороны, российские атлеты с ограниченными возможностями допущены до участия в зимних Параолимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. Ожидается, что в Играх примут участие от 30 до 35 «чистых» российских спортсменов, не имеющих допинговой истории. Но, с другой стороны, их принадлежность к России никак не будет закреплена, а все потому, что допущенные атлеты будут выступать в статусе «нейтральный параолимпийский атлет» (NPA). Список спортсменов, которые смогут участвовать в Параолимпиаде, появится позже на сайте IPC. Они примут участие в соревнованиях по горным лыжам, биатлону, лыжным гонкам, сноуборду и керлингу в форме без национальной символики.

IPC еще в августе 2016–го отстранил российских спортсменов от Параолимпиады–2016 и лишил Параолимпийский комитет России (ПКР) членства в организации на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе это решение. В сентябре этого года IPC продлил отстранение ПКР, но в то же время разрешил россиянам участвовать в отборе на Параолимпиаду–2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках. В декабре комитет вновь продлил отстранение, подчеркнув, что российская сторона не выполнила все пункты дорожной карты.

Проблемными для восстановления ПКР остаются два критерия: восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признание выводов из доклада Макларена, в котором говорится о массовых манипуляциях с пробами на Играх–2014 в Сочи и существовании государственной допинговой системы в РФ.

«Для спортсменов возможность поехать на Параолимпиаду — шанс исполнить мечту. Уверена, что они хотели бы выступать под флагом своей страны, но нежелание России взять на себя ответственность за крупнейший допинг–скандал в истории спорта исключает эту возможность», — отметила председатель Совета спортсменов IPC Челси Готел.

Новый немецкий фильм с беглым информатором

Немецкий телеканал ARD показал очередной документальный фильм журналиста Хайо Зеппельта, борца с допингом в России. Главным героем ленты стал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, который дал Зеппельту интервью после своего бегства за океан.

Показ фильма предварял скандальный анонс о непосредственном участии в государственной допинговой программе РФ президента страны Владимира Путина. По словам Родченкова, господдержка допинговой системы в России началась в 1980 году, когда Москва получила право провести летние Олимпийские игры. С тех пор все ведущие отечественные атлеты всегда были в безопасности, их не могли дисквалифицировать. При этом сами спортсмены были вовлечены в эту программу и не могли оставаться в неведении.

«Это абсолютно невозможно. В сборной нет настолько наивных топ–спортсменов. В 2012 году их научили собирать «чистую» мочу. Спортсмены сдавали эти образцы после тренировки, сауны или еды», — можно прочитать в стенограмме выступления Родченкова. Согласно данным ученого, перед Сочи–2014 в допинговую программу были наиболее активно вовлечены федерации лыжных гонок, биатлона, санных видов, частично — женская хоккейная команда и, возможно, конькобежцы. При этом сам он никогда не вступал в контакт с атлетами зимних видов спорта.

Родченков выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не мог не знать об осуществлении допинговой программы и только он мог задействовать для выполнения подобной задачи Федеральную службу безопасности. Это была очень простая цепочка, пояснил химик. Сам он докладывал обо всем заместителю министра спорта Юрию Нагорных, тот — министру спорта Виталию Мутко, который затем обращался к Путину.

«Путин хотел все знать. И его подход был: «Скажи мне, в чем твоя проблема, и мы сделаем все, чтобы ее решить», — пояснил Родченков, отметив, что сочинские Игры были очень значимым проектом для президента.

На что способен «допинговый коктейль»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории также рассказал о действии изобретенного им «допингового коктейля», который не сделает из обычных спортсменов мировых лидеров, но способен дать им решающее преимущество.

«Если спортсмен на 100–метровке уступает около метра, около сотой доли секунды, то мой коктейль сработает. С ним можно выиграть золото вместо серебра. Мое средство — мелочь, которая в решающий момент перевесит все в сторону атлета, но спортсмен должен быть отлично готов. Если залить ракетное топливо в бульдозер, он не станет ракетой. Даже с моей смесью», — заявил ученый.

В интервью Зеппельту Родченков выразил недовольство глобальными процессами в России, которые запустили его разоблачения и обвинения в господдержке допинговой системы.

— Менталитет остался прежним. Это менталитет обмана и отрицания. «Россия сделала большой шаг вперед» — это просто оправдание. Спортсмены по–прежнему не наказаны. Почему спортсменов заставляют вернуть медаль, но после не наказывают? Ты остаешься при своих машине и квартире, хорошая жизнь. Делают тебе поддельную медаль, и ты держишь ее у себя дома. Никаких изменений нет. Россия по–прежнему является страной допинга.

По его мнению, от выступления на Олимпиаде без флага и гимна «российская душа не пострадает», скандал утихает еще до начала соревнований в Пхенчхане.

«Эти символы ничего не значат. Волна возмущений прошла, все уже забыли про флаг и гимн. Не пострадает ли российская душа? Ни в коем случае. Это нарушает только российскую пропаганду и странную политическую атмосферу», — отметил Родченков.

Владимир ИВАНОВ.