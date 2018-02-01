МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев(11)

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og.ru
Павел Кириллов
13:16 01.02.2018
Спорт / Олимпиада 2010

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение об оправдании российских атлетов Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает Reuters.

«МОК разочарован, что CAS не усмотрел системных нарушений у 28 российских спортсменов. Решение суда может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом», — заявили в комитете.

 

Представители МОК сообщили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.

 

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд аннулировал санкции МОК, восстановив результаты, показанные ими на Играх-2014. Еще 11 спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, однако суд заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (11)
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Держись, МОК 13:30 01:02:2018

Впоследствии оправдает всех, ну или почти всех. Беспредел не пройдет!!!

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Сергей 13:32 01:02:2018

А теперь российским спортсменам нужно подать в суд на чиновников МОК ,что бы отличали политику от спорта, а может взятки получали

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Теперь 13:35 01:02:2018

российским спортсменам нужно сконцентрироваться и взять как можно больше медалей на Олимпиаде, а не опускаться на этот базарный уровень.

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Ты суслика видишь? 14:18 01:02:2018

Штатовский минюст уже озаботился коррупцией в МОК! :)

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ин-на 14:04 01:02:2018

МОКовские подпиндосовские шавки, сосите куй пиндосовский молча!

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Саксофоб 14:13 01:02:2018

Ну Дукурс здорово обоср..ся,примеряя золото Сочи и п..дя на весь мир,что он всё знал и видел.

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Ты суслика видишь? 14:17 01:02:2018

И как чёрт из табакерки:
Американский минюст направил запросы о предоставлении информации по подозрению в коррупции в ряде международных спортивных организаций, в том числе в Международной федерации футбола (ФИФА) и Международном олимпийском комитете (МОК).
В коррупции также заподозрили представителей Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Национального олимпийского комитета США и лоббистов, продвигавших претендентов на право принимать международные соревнования. Расследование ведет Генпрокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк, пишет The New York Times.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)