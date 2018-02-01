«МОК разочарован, что CAS не усмотрел системных нарушений у 28 российских спортсменов. Решение суда может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом», — заявили в комитете.
Представители МОК сообщили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.
1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд аннулировал санкции МОК, восстановив результаты, показанные ими на Играх-2014. Еще 11 спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, однако суд заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Олимпиаде в Пхенчхане.
Впоследствии оправдает всех, ну или почти всех. Беспредел не пройдет!!!« ответить
А теперь российским спортсменам нужно подать в суд на чиновников МОК ,что бы отличали политику от спорта, а может взятки получали« ответить
российским спортсменам нужно сконцентрироваться и взять как можно больше медалей на Олимпиаде, а не опускаться на этот базарный уровень.« ответить
Штатовский минюст уже озаботился коррупцией в МОК! :)« ответить
МОКовские подпиндосовские шавки, сосите куй пиндосовский молча!« ответить
Ну Дукурс здорово обоср..ся,примеряя золото Сочи и п..дя на весь мир,что он всё знал и видел.« ответить
И как чёрт из табакерки:« ответить
Американский минюст направил запросы о предоставлении информации по подозрению в коррупции в ряде международных спортивных организаций, в том числе в Международной федерации футбола (ФИФА) и Международном олимпийском комитете (МОК).
В коррупции также заподозрили представителей Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Национального олимпийского комитета США и лоббистов, продвигавших претендентов на право принимать международные соревнования. Расследование ведет Генпрокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк, пишет The New York Times.