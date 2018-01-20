МОК сократил число предварительно допущенных на Олимпиаду спортсменов из РФ до 389 человек(7)

Лента новостей
В Турции сошел с трассы автобус со школьниками: 11 погибших Брюс Уиллис продает квартиру в Нью-Йорке за 17 миллионов долларов Вслед за зарплатами канцелярию президента вынудили рассказать и о премиях Депортированная Курлаева не осталась в долгу у Латвии, выпустив новый фильм (+ВИДЕО) Тренер Дукурсов заговорил о заговоре против славных латвийских скелетонистов Растительные масла: какое выбрать — подсолнечное или оливковое? Эстонцев призывают выстроить цепь от алкогольного магазина в Латвии до Таллинна Латвийский фигурист остался в шаге от медали чемпионата Европы (+ВИДЕО) Чакша готова одобрить идею, что рецепты будут выписывать и медсестры
Eще в разделе
Тренер Дукурсов заговорил о заговоре против славных латвийских скелетонистов Латвийский фигурист остался в шаге от медали чемпионата Европы (+ВИДЕО) Латвийские лыжные трассы на выходных будут работать Дукурса дисквалифицировали: латвийская звезда скелетона осталась без медали Кубка мира Родченков заподозрил в употреблении допинга британских атлетов
Виталий Вавилкин
09:15 20.01.2018
Спорт

Пул российских спортсменов, которых могут допустить до Олимпиады, сокращён Международным олимпийским комитетом (МОК) до менее чем 400 человек, сообщает МОК.

«На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек», — говорится в сообщении пресс-службы МОК на ее сайте.

 

Ни одного спортсмена, отстранённых от Олимпиад комиссией МОК вследствие нарушения антидопинговых правил, в списке нет, хотя пока многие из них ожидают решений Международного спортивного суда по апелляциям в связи с отстранением.

 

Более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в играх в Сочи, то есть это «новое поколение» спортсменов, отмечает МОК.

 

У спортсменов из пула брали допинг-пробы чаще, чем у спортсменов других стран.

 

Пока невозможно предсказать, кто из пула попадет на игры, список предварительный, квалификация продолжается, группа МОК выберет из этого списка спортсменов, которых пригласит на Олимпиаду, позже.

 

Кроме того, группа не рекомендовала МОК приглашать на Олимпиаду 51 тренера и 10 медицинских работников, занимавшихся с отстранёнными спортсменами.

 

 

interfax.com.ua / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 09:28 20:01:2018

Ой, бядаа! Окурок говорил, что рашка встала с колен, а тут опять на коленках и под белой простынёй.

« ответить
Profile_default
утину 10:08 20:01:2018

На каких коленках? Из России здесь спортсменов больше чем из лаптии. Дебил.

« ответить
Profile_default
Однако!!! 10:26 20:01:2018

Больше чем в Латвии, надо же, кто б мог подумать.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:31 20:01:2018

Starptautiskā Olimpiskā komiteja malači. Krievi ir jāpresē!

« ответить
Profile_default
О так! 10:09 20:01:2018

В уснем клозете сегодня опять намечается бурление ?))))

« ответить
Profile_default
INFO 09:36 20:01:2018

Fancy Bears продолжает публиковать переписку между информаторами WADA Степановыми и Международным олимпийским комитетом. Предатели униженно просят у функционеров помощи.
Проживающие в США Юлия и Виталий надеются на содействие МОК. Они ждут, что организация выделит им гранты, поможет с устройством на работу и повлияет на американские спортивные организации, которые отказываются сотрудничать с российской легкоатлеткой. Кроме того, Виталий просил у МОК помощи с повышением квалификации.

« ответить
Profile_default
Ну да.. 10:29 20:01:2018

Ну если это как-то может утешить Россию в её позоре, то конечно же российские хакеры Fancy Bears молодцы, хоть в чем-то россияне впереди.:)).

« ответить

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV