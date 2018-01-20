«На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек», — говорится в сообщении пресс-службы МОК на ее сайте.
Ни одного спортсмена, отстранённых от Олимпиад комиссией МОК вследствие нарушения антидопинговых правил, в списке нет, хотя пока многие из них ожидают решений Международного спортивного суда по апелляциям в связи с отстранением.
Более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в играх в Сочи, то есть это «новое поколение» спортсменов, отмечает МОК.
У спортсменов из пула брали допинг-пробы чаще, чем у спортсменов других стран.
Пока невозможно предсказать, кто из пула попадет на игры, список предварительный, квалификация продолжается, группа МОК выберет из этого списка спортсменов, которых пригласит на Олимпиаду, позже.
Кроме того, группа не рекомендовала МОК приглашать на Олимпиаду 51 тренера и 10 медицинских работников, занимавшихся с отстранёнными спортсменами.
Ой, бядаа! Окурок говорил, что рашка встала с колен, а тут опять на коленках и под белой простынёй.« ответить
На каких коленках? Из России здесь спортсменов больше чем из лаптии. Дебил.« ответить
Больше чем в Латвии, надо же, кто б мог подумать.« ответить
Starptautiskā Olimpiskā komiteja malači. Krievi ir jāpresē!« ответить
В уснем клозете сегодня опять намечается бурление ?))))« ответить
Fancy Bears продолжает публиковать переписку между информаторами WADA Степановыми и Международным олимпийским комитетом. Предатели униженно просят у функционеров помощи.« ответить
Проживающие в США Юлия и Виталий надеются на содействие МОК. Они ждут, что организация выделит им гранты, поможет с устройством на работу и повлияет на американские спортивные организации, которые отказываются сотрудничать с российской легкоатлеткой. Кроме того, Виталий просил у МОК помощи с повышением квалификации.
Ну если это как-то может утешить Россию в её позоре, то конечно же российские хакеры Fancy Bears молодцы, хоть в чем-то россияне впереди.:)).« ответить