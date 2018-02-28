«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил Тарпищев.
25 декабря в преддверии церемонии закрытия Игр в Пхенчхане МОК отказался снимать с ОКР дисквалификацию. На параде спортсменов российская делегация прошла под олимпийским флагом.
Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Тогда же национальная команда была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только атлеты, получившие приглашение от МОК. Они выступали под олимпийским флагом в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».
В честь чего это?« ответить
После ещё двух залётов?
Не отвлекайся . Иди уже корейские медальки забирай у России.« ответить
Соси Санёк молча....не отвлекайся« ответить
Вот сцуки эти сцани и моки! 25 зажали,а 28 восстановили. Ну ничего сцаным ваням и патриотам историю успеха подпортили! Даже молодняк смог уделать этих "атлетов астматиков",девченки победили и даже те,кто и не расчитывал на медали дали вашим прикурить! А америкосы вообще в штаны наклали, нах хаусен американские хоккеисты с мокрыми подштанниками на радость саням и всякому дерьму! Русские прусских всегда бивали. На том стоим!!(А.Невский)« ответить
НЕ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА - НЕ ДОЛГО ЛАТЫШЁНОК ТАНЦЕВАЛ!!!!! ВОТ ТЕПЕРЬ CyKA - Caня, COCИ CBOЙ XyЙ,ЛИТОВСКАЯ ПАДЛА!!!« ответить