МОК восстановил членство Олимпийского комитета России(5)

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Виталий Вавилкин
16:15 28.02.2018
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева сообщает РБК.

«Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил Тарпищев.

 

25 декабря в преддверии церемонии закрытия Игр в Пхенчхане МОК отказался снимать с ОКР дисквалификацию. На параде спортсменов российская делегация прошла под олимпийским флагом.

 

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Тогда же национальная команда была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только атлеты, получившие приглашение от МОК. Они выступали под олимпийским флагом в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (5)
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Саня 16:20 28:02:2018

В честь чего это?
После ещё двух залётов?

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Ты, этА 16:23 28:02:2018

Не отвлекайся . Иди уже корейские медальки забирай у России.

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доктор БляБолит 16:37 28:02:2018

Соси Санёк молча....не отвлекайся

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тренер 16:53 28:02:2018

Вот сцуки эти сцани и моки! 25 зажали,а 28 восстановили. Ну ничего сцаным ваням и патриотам историю успеха подпортили! Даже молодняк смог уделать этих "атлетов астматиков",девченки победили и даже те,кто и не расчитывал на медали дали вашим прикурить! А америкосы вообще в штаны наклали, нах хаусен американские хоккеисты с мокрыми подштанниками на радость саням и всякому дерьму! Русские прусских всегда бивали. На том стоим!!(А.Невский)

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Да!!! 18:03 28:02:2018

НЕ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА - НЕ ДОЛГО ЛАТЫШЁНОК ТАНЦЕВАЛ!!!!! ВОТ ТЕПЕРЬ CyKA - Caня, COCИ CBOЙ XyЙ,ЛИТОВСКАЯ ПАДЛА!!!

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26.02.2018

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