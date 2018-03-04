Моряки советских времен, заходившие в порты капиталистических стран, как правило, покупали товары только в определенных городах. Там, где существовали маклаки. Слово это в свое время вошло в морской жаргон.

Согласно толкованию словарей, «маклак» имеет несколько значений. В нашем случае, скорее всего, подходит такое: «посредник при мелких торговых сделках».

Это была особая торговля. Маклаки приобретали большие партии товаров в странах, их производивших. И в свою страну ввозили практически беспошлинно с запретом продажи его местному населению. В витринах магазинов многих маклаков красовалась заметная издалека надпись IMPORT–EXPORT, что подтверждало, что товар в стране не задерживается. Часто из таких магазинов купленное моряками не выдавалось им на руки, торговцы его запаковывали и доставляли на судно централизованно.

Товар в этих магазинах был своеобразным, в зависимости от моды и времени: нейлоновые носки, рубашки, плащи–болонья, ковры, парики, гипюр, нитки мохера и даже одеяла.

Оклады моряков торгового флота в советских рублях были небольшие. Кроме них выдавалась так называемая инвалютная часть зарплаты, совсем ничтожные деньги. Например, матрос 2–го класса получал в сутки сумму, на которую можно было осуществить, скажем, в Швеции, три поездки на городском автобусе или приобрести четыре открытки с видами города. Естественно, моряку следовало экономить, копить валюту. Но, собрав ту или другую сумму, приходилось ждать посещения города, в котором имелись магазины маклаков. К ним относились Стокгольм, Гамбург, Антверпен, Роттердам, другие крупные порты, где швартовалось много судов. Удачно можно было сделать покупки в Гибралтаре или в Лас–Пальмасе.

Маклаки, как правило, говорили по–русски, были людьми общительными. Могли разговорить и моряков. И, как прояснила история торговца украинского происхождения, хозяина антверпенской фирмы Bantex, благосклонность властей маклаки порой зарабатывали сотрудничеством с определенными службами.

Как рассказывает моряк В. С., хозяин упомянутой фирмы оповестил стоявшие в Антверпене суда: «Члены ваших экипажей могут прийти в мой магазин, выбрать товар и получить его бесплатно». А в доверительной беседе сообщил:

— Меня осаждают спецслужбы. Хотят получать информацию о разговорах советских моряков. Я никогда стукачом не был и не буду! Жена моя — хозяйка швейной мастерской, как–нибудь проживем…

Бывало так, что в крупном порту появлялись новые торговцы — молодые парни, говорившие на очень современном русском языке, с оборотами, которые у эмигрантов не встречаются. Они также внимательно относились к разговорам моряков. Но надолго подобные «маклаки» не задерживались. Исчезали неизвестно куда так же быстро, как и появлялись.

Как правило, в магазинах маклаков торговали поляки. Надо сказать, что когда в них пересекались моряки из СССР со своими польскими коллегами, советским оставалось только завидовать. Польские моряки чувствовали себя как дома. Если наши приобретали один–два плаща, то польский моряк укладывал полуметровую стопку этого товара и говорил продавщице:

— Еще Една тАка сАма!

В шестидесятые годы в Роттердаме морякам с сухогрузных судов, чтобы купить ходовой товар, не надо было ехать в город, «магазин» приезжал сам. Это был микроавтобус, из которого выпрыгивал невысокий старичок–толстячок в сером плаще и с серой шляпой на голове, маклак Чапка. Моряки спускались на причал, где могли потратить свои гульдены. Предлагал торговец и чулки ажурные, и открытки с подмигивающими японками, и блузки с кружевами, и даже некоторые интимные товары. Если это происходило в пятницу, Чапка приговаривал:

— Покупай–навались, ото–ва–ри–вай–ся! Завтра суббота, я не приеду. Чапка — еврей и в субботу не работает.

А во французском Дюнкерке, рассказывает моряк В. И., в семидесятые годы торговал молодой поляк Славка. Именно в этом городе морякам из магазина в город выносить товар таможня строго запрещала. Славка был с чувством юмора. Все время шутил, порой в рифму беседовал с покупателями, а когда писал на пакетах фамилии их хозяев–моряков, то старался это делать необычно, сопровождая текст рисунками–карикатурами. Например, фамилия нашего второго механика была Белоконь. Славка написал большими буквами «БЕЛО» и тут же нарисовал очень смешного коня.

А вот какую историю рассказал моряк А. В.:

— Рейс у нашей плавбазы был долгим. По пути в район лова мы зашли на Канары, в Лас–Пальмас. Среди экипажа были такие, кто знал, что выгоднее покупать в данный момент. В тот раз они говорили: «Сейчас по низкой цене можно купить одеяла из верблюжьей шерсти». Я приобрел такое одеяло — большое, просто огромное! Его мне в магазине упаковали, пакет получился солидный. А еще хотелось походить с ребятами по городу, и я договорился с продавцом, что на обратном пути заберу покупку. Но получилось так. Мы возвращались к причалу по другой улице, и я совсем забыл о своем пакете. Мы отправились в Южную Африку и опять на Канарах оказались только после четырех с половиной месяцев, когда возвращались обратно. Я на всякий случай заглянул в магазин, где оставил одеяло. Вдруг продавец индус кинулся ко мне: «Где ты пропадал так долго?! Упаковка с твоим одеялом уже пылью покрылась!» — и вручил мне пакет.

А вот рассказ моряка В. М.:

— В Стокгольме была фирма Julius Helander. Ее менеджер, солидная энергичная женщина, откликалась на просьбы покупателей очень оперативно. Моряки называли ее просто: Полячка. Как–то работали мы на коротком плече, на небольшие шведские порты на севере Ботники, захода в Стокгольм не было давно. И вот, когда мы направлялись в порт Лулео, один из командиров высказал мысль:

— А давайте, проходя траверз Стокгольма, позвоним в фирму Полячке по радиотелефону и сделаем заказ. А вдруг она пришлет товар к нашему приходу в порт…

Попытка не пытка. Так и сделали. Дозвонились. Сделали заказ: «Столько–то мотков мохера, такого–то цвета, приход в Лулео — тогда–то».

И вот приходим мы в порт, и на причале нас уже ждет агент с громадным пакетом (мохер–то легкий!): мол, готовьте моряки деньги…

Этот метод приобретения товаров со временем стали применять и моряки с других судов, работавших на порты Ботнического залива.

В начале 90–х годов у моряков началась другая жизнь. Многие стали работать на иностранных судах, да и те, кто работал в латвийских фирмах, стали получать полноценную зарплату в валюте, как и моряки всего мира. Естественно, и деятельность маклаков потихоньку сошла на нет.

Владимир НОВИКОВ.

На фото: Визитки маклаков давних лет.