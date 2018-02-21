Стражи порядка получили информацию от десяти пострадавших о некоем мужчине, который в последние четыре года предлагал латвийцам услуги ремонтных работ, требуя предоплату. Во всех случаях после получения денег он сразу же исчезал.
В январе этого года Рижское региональное управление госполиции забрало все процессы по участкам в стране, активно расследуя эти дела.
“Подозреваемым по делу является безработный мужчина 1986 года рождения. Все нажитые преступным путем деньги он тратит на личные нужды. Данный человек предлагал пострадавшим услуги ремонтных работ – смену окон, покраску домов и т.д. За это он просил предоплату в размере от 100 до 600 евро, а также деньги на покупку материалов”, — заявили в полиции.
Стоит отметить, что всем клиентам он говорил, что его зовут Дайнис, хотя на самом деле это не его настоящее имя. Почти все пострадавшие указали, что мужчина выглядел и говорил довольно убедительно, вызывая доверие. Увы, почти во всех случаях, проработав день или два, он исчезал, не выполнив обещанного.
Госполиция призывает латвийцев сообщать, если кто-то также пострадал от действий данного человека. Сообщить об этом можно по телефонам 67208238, 67208313 или 110.
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ИЛИ
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Atkal krievu deģenerāts no trako nama izbēdzis!« ответить
Это не латыш и не русский.Это хохол ваня который приехал в Латвию чтобы поднять бабло.Арестуйте этого холуя и повесьте его возле вокзального туалета.Чтобы остальное хохло быдло сюда не сувались.« ответить
В ОСНОВЕ ПРЕСТУПНОГО ЛАТЫШСКОГО РЕЖИМА - КИДАЛОВО...РАЗВОДИЛОВО....« ответить
НАЕБАЛОВО.....И...."ЭТО РУКА МОСКВЫ"....
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ!!!!
я же говорю латыш или вор или пииидераст!третьего не дано!« ответить
krievu deģenerāts no trako nama izbēdzis говорил, что его зовут Дайнис, хотя на самом деле это не его настоящее имя, а настоящее - Latviešu patriots и он не русский. Почти все пострадавшие указали, что мужчина выглядел и говорил довольно убедительно, вызывая доверие.« ответить