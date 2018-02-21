Мошенник-строитель “Дайнис” обокрал латвийцев на 60 тысяч евро(7)

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Виталий Вавилкин
14:15 21.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Госполиция начала более 30 уголовных процессов против некоего 31-летнего мужчины, который обвиняется в присвоении преступным путем 63 127 евро.

Стражи порядка получили информацию от десяти пострадавших о некоем мужчине, который в последние четыре года предлагал латвийцам услуги ремонтных работ, требуя предоплату. Во всех случаях после получения денег он сразу же исчезал.

 

В январе этого года Рижское региональное управление госполиции забрало все процессы по участкам в стране, активно расследуя эти дела.

 

“Подозреваемым по делу является безработный мужчина 1986 года рождения. Все нажитые преступным путем деньги он тратит на личные нужды. Данный человек предлагал пострадавшим услуги ремонтных работ – смену окон, покраску домов и т.д. За это он просил предоплату в размере от 100 до 600 евро, а также деньги на покупку материалов”, — заявили в полиции.

 

Стоит отметить, что всем клиентам он говорил, что его зовут Дайнис, хотя на самом деле это не его настоящее имя. Почти все пострадавшие указали, что мужчина выглядел и говорил довольно убедительно, вызывая доверие. Увы, почти во всех случаях, проработав день или два, он исчезал, не выполнив обещанного.

 

Госполиция призывает латвийцев сообщать, если кто-то также пострадал от действий данного человека. Сообщить об этом можно по телефонам 67208238, 67208313 или 110.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:28 21:02:2018

ДА ЗВОНИТЕ ПРЯМО В ФАШИНГТОН ТРАМПУ
ИЛИ
В ПОСОЛЬСТВО США в РИГЕ...

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Latviešu patriots 14:47 21:02:2018

Atkal krievu deģenerāts no trako nama izbēdzis!

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dave 14:47 21:02:2018

Это не латыш и не русский.Это хохол ваня который приехал в Латвию чтобы поднять бабло.Арестуйте этого холуя и повесьте его возле вокзального туалета.Чтобы остальное хохло быдло сюда не сувались.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:54 21:02:2018

В ОСНОВЕ ПРЕСТУПНОГО ЛАТЫШСКОГО РЕЖИМА - КИДАЛОВО...РАЗВОДИЛОВО....
НАЕБАЛОВО.....И...."ЭТО РУКА МОСКВЫ"....
ГНИЛЬМЫСТОБОЙ!!!!

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Latviešu patriots 15:13 21:02:2018

я же говорю латыш или вор или пииидераст!третьего не дано!

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Юний Юлиус Аугустус 15:25 21:02:2018

krievu deģenerāts no trako nama izbēdzis говорил, что его зовут Дайнис, хотя на самом деле это не его настоящее имя, а настоящее - Latviešu patriots и он не русский. Почти все пострадавшие указали, что мужчина выглядел и говорил довольно убедительно, вызывая доверие.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

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