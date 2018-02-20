Что ни час, то новостей вокруг ситуации с обысками, допросами и задержанием сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) президента Банка Латвии Илмарcа Римшевичcа все больше.

Крайне импульсивный председатель Cейма Инара Мурниеце в свойственной ей манере уже успела заявить: Римшевичc сам должен уйти в отставку! А министр экономики Арвилc Ашераденс сказал, что задержание Илмарcа Римшевичcа «создает серьезные риски для репутации страны».

Заметим, по особому закону о Банке Латвии парламент имеет право снять президента главного «денежного мешка страны» лишь в том случае, когда получено его личное заявление. А уволен он может быть лишь после того, как в отношении него вступит в силу обвинительный приговор. Так что здесь все непросто. И в «деле Римшевичcа» масса вопросов. Информации в СМИ об этом полно, но никто не понимает, что происходит.

Возникают даже версии о неких «вымогательствах» и взятках для «высоких должностных лиц», об организованной мощной «преступной финансовой группировке», в которой задействованы и криминальные структуры, и политические, причем разных стран.

Ситуацию прокомментировал экс-начальник экономического отдела Бюро по защите конституции (Satversmes aizsardzIbas birojs — SAB — контрразведка Латвии), офицер Арнольд Бабрис.

«Так сказать, официально мы можем говорить лишь о том, что у Римшевичса были обыски, а правоохранительные органы, судя по всему, уже возбудили уголовное дело. Официально это все. Сейчас хватает громких заявлений со стороны политиков: в отставку этого Римшевичса! Крайне необдуманные заявления. Единственно, с чем я могу согласиться, так это со словами министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы, что «лишь на время проверки Римшевичс может временно освободить свой пост». И не больше, и не громче», — подчеркивает Арнольд Бабрис.

Теперь необходимо действовать крайне осмотрительно и не устраивать политических игр «с Римшевичсем». А иначе, по мнению бывшего контрразведчика, мы можем получить новое «дело Лембергса», тянущееся, как известно, бесконечно долго, рассыпающееся, да еще и связанное с другим пустым «делом олигархов», которые «что-то там говорили» в гостинице Ridzene.

Многие связывают ситуацию «вокруг Римшевичса» с банком ABLV, с обслуживанием нерезидентов страны, с отмывкой миллионов «на северокорейские ракеты» (что, понятно, не доказано). Бюро по борьбе с коррупцией начало проверку заявления сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN – система Министерства финансов США) информацию о незаконных сделках ABLV.

Еще говорят, будто Римшевичс как-то связан с решением выделить банку ABLV кредит в 97,5 миллиона евро. В качестве обеспечения по кредиту приняли некие «надежные ценные бумаги с высокой ликвидностью» (их стоимость существенно превышает сумму кредита). Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола уже заявила СМИ: государство не должно рисковать ради поддержки банка ни одним евро, а если заем и выдадут, то только на таких условиях, когда Банк Латвии будет уверен, что все деньги полностью вернутся.

Однако Арнольд Бабрис говорит, что в «деле Римшевичса» скорее стоит говорить не о ABLV, а о ситуации с банком Norvik, которая в СМИ и обществе была подозрительно малозаметной. Да, в СМИ прозвучало, что Бюро по борьбе с коррупцией начало проверку о информации о вымогательстве взятки у россиянина Григория Гусельникова — крупнейшего акционера частного латвийского банка Norvik. Вот и все. Но почему так мало информации?

«Norvik ведь подал иск против нашего государства. И здесь речь идет о сумме не просто большой, но огромной. Именно поэтому сейчас важно быть предельно осторожным в отношении Римшевичса. Кто сказал, что он виноват в чем-то? Да, если кто-то дал какие-то показания, где фигурируют те или иные фамилии, полиция имеет право допрашивать и временно задерживать этих людей, чтобы разобраться. Это логично. Но пока — не больше. А так еще, не дай бог, оклевещут Римшевичса и снимут. И дальше что?» — задается вопросом Бабрис.

«Никто не сомневается, что он большой профессионал. Я прекрасно помню, как снимали руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Кристапса Закулиса: необоснованно оклеветали и поменяли. Хотя Кристапс был порядочным человеком и профессиональным, и он выступал против процесса неплатежеспособности Trasta komercbanka. Кристапс был неугодным, говорил о необходимости отрегулировать ситуацию с бизнесом нерезидентов в Латвии. И его поменяли. Очень не хочется, чтобы похожая ситуация была и с Римшевичсем», — подытоживает Арнольд Бабрис.