Мощный удар по финансовой системе Латвии(66)

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Анатолий Тарасов
08:35 20.02.2018
Экономика / Банки

Что ни час, то новостей вокруг ситуации с обысками, допросами и задержанием сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) президента Банка Латвии Илмарcа Римшевичcа все больше.

Крайне импульсивный председатель Cейма Инара Мурниеце в свойственной ей манере уже успела заявить: Римшевичc сам должен уйти в отставку! А министр экономики Арвилc Ашераденс сказал, что задержание Илмарcа Римшевичcа «создает серьезные риски для репутации страны».

 

Заметим, по особому закону о Банке Латвии парламент имеет право снять президента главного «денежного мешка страны» лишь в том случае, когда получено его личное заявление. А уволен он может быть лишь после того, как в отношении него вступит в силу обвинительный приговор. Так что здесь все непросто. И в «деле Римшевичcа» масса вопросов. Информации в СМИ об этом полно, но никто не понимает, что происходит.

 

Возникают даже версии о неких «вымогательствах» и взятках для «высоких должностных лиц», об организованной мощной «преступной финансовой группировке», в которой задействованы и криминальные структуры, и политические, причем разных стран.

 

Ситуацию прокомментировал  экс-начальник экономического отдела Бюро по защите конституции (Satversmes aizsardzIbas birojs — SAB — контрразведка Латвии), офицер Арнольд Бабрис.

 

«Так сказать, официально мы можем говорить лишь о том, что у Римшевичса были обыски, а правоохранительные органы, судя по всему, уже возбудили уголовное дело. Официально это все. Сейчас хватает громких заявлений со стороны политиков: в отставку этого Римшевичса! Крайне необдуманные заявления. Единственно, с чем я могу согласиться, так это со словами министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы, что «лишь на время проверки Римшевичс может временно освободить свой пост». И не больше, и не громче», — подчеркивает Арнольд Бабрис.

 

Теперь необходимо действовать крайне осмотрительно и не устраивать политических игр «с Римшевичсем». А иначе, по мнению бывшего контрразведчика, мы можем получить новое «дело Лембергса», тянущееся, как известно, бесконечно долго, рассыпающееся, да еще и связанное с другим пустым «делом олигархов», которые «что-то там говорили» в гостинице Ridzene.

 

Многие связывают ситуацию «вокруг Римшевичса» с банком ABLV, с обслуживанием нерезидентов страны, с отмывкой миллионов «на северокорейские ракеты» (что, понятно, не доказано). Бюро по борьбе с коррупцией начало проверку заявления сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN – система Министерства финансов США) информацию о незаконных сделках ABLV.

 

Еще говорят, будто Римшевичс как-то связан с решением выделить банку ABLV кредит в 97,5 миллиона евро. В качестве обеспечения по кредиту приняли некие «надежные ценные бумаги с высокой ликвидностью» (их стоимость существенно превышает сумму кредита). Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола уже заявила СМИ: государство не должно рисковать ради поддержки банка ни одним евро, а если заем и выдадут, то только на таких условиях, когда Банк Латвии будет уверен, что все деньги полностью вернутся.

 

Однако Арнольд Бабрис говорит, что в «деле Римшевичса» скорее стоит говорить не о ABLV, а о ситуации с банком Norvik, которая в СМИ и обществе была подозрительно малозаметной. Да, в СМИ прозвучало, что Бюро по борьбе с коррупцией начало проверку о информации о вымогательстве взятки у россиянина Григория Гусельникова — крупнейшего акционера частного латвийского банка Norvik. Вот и все. Но почему так мало информации?

 

«Norvik ведь подал иск против нашего государства. И здесь речь идет о сумме не просто большой, но огромной. Именно поэтому сейчас важно быть предельно осторожным в отношении Римшевичса. Кто сказал, что он виноват в чем-то? Да, если кто-то дал какие-то показания, где фигурируют те или иные фамилии, полиция имеет право допрашивать и временно задерживать этих людей, чтобы разобраться. Это логично. Но пока — не больше. А так еще, не дай бог, оклевещут Римшевичса и снимут. И дальше что?» — задается вопросом Бабрис.

 

«Никто не сомневается, что он большой профессионал. Я прекрасно помню, как снимали руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Кристапса Закулиса: необоснованно оклеветали и поменяли. Хотя Кристапс был порядочным человеком и профессиональным, и он выступал против процесса неплатежеспособности Trasta komercbanka. Кристапс был неугодным, говорил о необходимости отрегулировать ситуацию с бизнесом нерезидентов в Латвии. И его поменяли. Очень не хочется, чтобы похожая ситуация была и с Римшевичсем», — подытоживает Арнольд Бабрис.

Sputnik Latvija / Фото LETA
Комментарии (66)
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Саня™ 08:41 20:02:2018

и Мурку на нары

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Правда тут 09:20 20:02:2018

Замечательно, ненужное умрет.

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Чем хуже гондурасу тем лучше мне 09:36 20:02:2018

zerohedge.com/news/2018-02-19/latvia-bank-crisis-central-bank-chaos-ecb-blocks-payments-third-largest-bank

Банковская система гондураса в попе. ЕЦБ закрыли все платежи для гондураса. Это все не может не радовать. Это жалкое начало

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Чем хуже гондурасу тем лучше мне 09:39 20:02:2018

Отличная новость, пусть рухнет ЦБ гондураса. Ждём обвала финансовых рынков и пипец гондурасу и его банковскому сектору и бюджету и налогам.
Я кончил от этой информации.

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Ну и...? 09:59 20:02:2018

Никто тебе не запрещает заниматся мастурбацией и"кончать",но зачем об этом орать на весь и-нет?Гунявому больше нечем похвастатся?

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чем хуже гундурасу тем лучше мне 10:38 20:02:2018

НУ И, узко мозгий иди возьми за щеку и тогда полегчает. гондурас и пидрала должна заплатить с полна по счетам

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СМЕРШ 08:43 20:02:2018

Šādas ziņas lasīt tīrais kaifs. hi-hi-hi))))))))))))

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СМЕРШ 08:55 20:02:2018

Latviešu patriots , А-УУУУ, А-УУУУУУУУУУУУУУУУУ!

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Patriotsos последовал древнейшей латышской традиции 09:01 20:02:2018

и сделал себе харакири.
А вы разве не знали, что харакири тоже латыши придумали?))))

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СМЕРШ>>Patriotsos последовал древнейшей латышской традиции 09:01 09:45 20:02:2018

В Латвии провели эксперимент: что кричат латыши, когда наступают на грабли. В результате эксперимента оказалось, что в Латвии — 100% русских.

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Как так? 08:43 20:02:2018

А еще вчера утверждали, что финансовой системе ничего не угрожает.
А ведь стабильная финансовая система, это было главным в Истории Успеха. Так, что, конец Истории успеха?)))

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Мнение 10:18 20:02:2018

Все это похоже на обвинения в "сексуальном домогательстве", когда достаточно заявления какой-то дамочки, о хлопке по заднице двадцать лет назад, чтобы испортить репутацию вполне возможно ни в чем не виноватого человека.

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1 08:45 20:02:2018

Правильное название статьи "мощный удар по откатному пoлю"

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ин-на 08:56 20:02:2018

отличный закон о Банке! Демократичный такой. Римшевич - это ваше навсегда!

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)