МИД РФ выступил с официальным заявлением относительно принятого недавно в Латвии закона «О статусе участника Второй мировой войны», — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Закон был принят не вчера, и российские власти неоднократно выражали им недовольство. Но вот теперь закон «О статусе участника Второй мировой войны» подписан президентом Латвии Раймондом Вейонисом, и российский МИД посчитал необходимым отреагировать официальным заявлением.

«Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции. Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни», — говорится в заявлении представителя МИД России Марии Захаровой.

«Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско–латвийских отношений», — добавляет она.

По словам Захаровой, российские власти «призвали международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку».

Копья вокруг этого закона латвийские политики ломали много лет, и в итоге он был принят в крайне спорной версии. Статус ветерана документ предоставляет лишь тем, кто был гражданином ЛР в 1940 году. Статус также не положен советским партизанам и подпольщикам. Таким образом ветеранами латвийское государство признает в основном бывших солдат легиона Ваффен СС.

Григорий АНТОНОВ.

Фото ТАСС — Предоставлено Фондом ВАРП.