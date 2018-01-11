Москва обвинила Ригу в кощунстве(8)

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газета Сегодня
15:00 11.01.2018
газета Сегодня / Политика

МИД РФ выступил с официальным заявлением относительно принятого недавно в Латвии закона «О статусе участника Второй мировой войны», — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Закон был принят не вчера, и российские власти неоднократно выражали им недовольство. Но вот теперь закон «О статусе участника Второй мировой войны» подписан  президентом Латвии Раймондом Вейонисом, и российский МИД посчитал необходимым отреагировать официальным заявлением.

 

«Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции. Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни», — говорится в заявлении представителя МИД России Марии Захаровой.

«Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско–латвийских отношений», — добавляет она.

 

По словам Захаровой, российские власти «призвали международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку».

 

Копья вокруг этого закона латвийские политики ломали много лет, и в итоге он был принят в крайне спорной версии. Статус ветерана документ предоставляет лишь тем, кто был гражданином ЛР в 1940 году. Статус также не положен советским партизанам и подпольщикам. Таким образом ветеранами латвийское государство признает в основном бывших солдат легиона Ваффен СС.

 

Григорий АНТОНОВ.

 

Фото ТАСС — Предоставлено Фондом ВАРП.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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jauki! 15:06 11:01:2018

Самое противное, что Вей0нис, подписав несколько антинародных законов, спешно отправился в отпуск в Шри-Ланку, чтобы не комментировать свое малодушие под американским сапогом. Стыд и позор!

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Александр Шерстобитов 22:19 11:01:2018

Т.ари суют свой нос в дела другой страны. Ваша красная армия подонки и преступники. Сталинская бл.дь!

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ваня 15:07 11:01:2018

Машка защекина с какого перепуга Латвия должна платить выродкам и нелюдям ссср которые в Латвии оккупанты???пусть за лупапутин им платит..

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ваня 15:08 11:01:2018

Для меня освободители это немцы которые освободили Латвию от выродков и нелюдей ссср..

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ваня 15:15 11:01:2018

Кощунство платить нелюдям ссср развязавшим вторую мировую войну пособие..

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Дипломатия тут неуместна 15:19 11:01:2018

Чё-то Захарова в последнее время беззубая стала и "острый" свой язычок проглотила. Раньше она более резко высказывалась. Никто на этот лепет не отреагирует.
Надо действовать кардинально, а то все мелкие шафки считают за честь обидеть или унизить Россию, а Россия только утирается от плевков и сопли жуёт. Только ленивый ещё не тяфкнул и не оболгал и не плюнул... Стыдно за Россию! (униженную и оскорблённую).
Надо вместо Захаровой Сафронкова назначить, он быстро построит всех шавок!

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Да 22:02 11:01:2018

Даёшь Ванятку на ёе место. О этот придурок даст всем просраться. У него от злобы по-моему крыша сдвинулась.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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