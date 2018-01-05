Россия ожидает от ОБСЕ внятной реакции на высылку из Латвии российских журналистов. Отсутствие таковой Москва расценит как согласие на ответные меры. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой предпринять конкретные шаги в ответ на высылку российских журналистов из Латвии, пишет Ridus.



По словам Захаровой, во время недавнего визита в Москву «господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды».

«Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций», — говорится в заявлении дипломата на сайте МИД.

«Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признает», — резюмировала она.

Через несколько часов на сайте ОБСЕ появилось заявление Дезира, в котором он выразил обеспокоенность выдворением российских журналистов из Латвии.

«Свободный доступ к информации и свободная передача информации между странами-участницами ОБСЕ — залог свободы прессы в регионе и существенная часть концепции безопасности, составляющей основу организации», — написал Дезир в письме к латвийским властям. Он призвал их пересмотреть ограничительные и избирательные меры в отношении иностранных журналистов, исполняющих свои обязанности.

4 января спецслужбы Латвии задержали и депортировали журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву, двумя днями ранее та же участь настигла ее супруга, сотрудника телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. В качестве причины депортации указана угроза нацбезопасности.

«Мы с супругой прилетели 1 января как туристы. Никаких проблемных сюжетов о Латвии Ольга не делала. Показали бумаги с подписью министра, по которым мне запрещено посещать страну с 15-го года, ей — со вчерашнего дня. Причина не указана, кроме того, что мы якобы „несем угрозу государству“», — рассказывал Курлаев.

«Они боятся российских журналистов, даже если у тех нет микрофонов. Кроме чем страхом, объяснить столь непоследовательные действия латвийских спецслужб просто нечем. Они дважды за два дня подтвердили легальность моего пребывания, а потом передумали. Вызывает это лишь смех, причем, у рядовых латышей», — отметила его супруга.