Она обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой предпринять конкретные шаги в ответ на высылку российских журналистов из Латвии, пишет Ridus.
По словам Захаровой, во время недавнего визита в Москву «господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды».
«Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций», — говорится в заявлении дипломата на сайте МИД.
«Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признает», — резюмировала она.
Через несколько часов на сайте ОБСЕ появилось заявление Дезира, в котором он выразил обеспокоенность выдворением российских журналистов из Латвии.
«Свободный доступ к информации и свободная передача информации между странами-участницами ОБСЕ — залог свободы прессы в регионе и существенная часть концепции безопасности, составляющей основу организации», — написал Дезир в письме к латвийским властям. Он призвал их пересмотреть ограничительные и избирательные меры в отношении иностранных журналистов, исполняющих свои обязанности.
4 января спецслужбы Латвии задержали и депортировали журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву, двумя днями ранее та же участь настигла ее супруга, сотрудника телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. В качестве причины депортации указана угроза нацбезопасности.
«Мы с супругой прилетели 1 января как туристы. Никаких проблемных сюжетов о Латвии Ольга не делала. Показали бумаги с подписью министра, по которым мне запрещено посещать страну с 15-го года, ей — со вчерашнего дня. Причина не указана, кроме того, что мы якобы „несем угрозу государству“», — рассказывал Курлаев.
«Они боятся российских журналистов, даже если у тех нет микрофонов. Кроме чем страхом, объяснить столь непоследовательные действия латвийских спецслужб просто нечем. Они дважды за два дня подтвердили легальность моего пребывания, а потом передумали. Вызывает это лишь смех, причем, у рядовых латышей», — отметила его супруга.
Короче, латыши очередной раз обосрались« ответить
Герои Сталинграда каждое 9 мая лежат обосранные« ответить
Уродов и нелюдей России не любили не уважали так и все будет и впредь« ответить
варзилов, урод, а вот за этот базар, ты точно ответишь! Я иду в полицию пивать на тебя заявление.« ответить
Опарыши пойдут в ПБ????насмешили... Не забудьте сходить... Так вас даже искать не надо будет...« ответить
Тупой примитивный нацистский хуторской скот!!!« ответить
ванька с шиком поел говница!!!!Ахахахахахахаха« ответить
Ты проклят , и пережить тебе сталинградскую бойню - падла !!!« ответить
Они от журналистов ссутся, что будет ,когда вежливые люди появятся...вонь по всей стране стоять будет..ссат значит уважают.« ответить
Причём на этот раз - КРУПНО, НА ВЕСЬ ЕС.« ответить
Мнение позорной России нам по барабану.. Пусть гавкают ничтожные...« ответить
ваня, ИвАн,заполмните вонючие твари, что ежели чего.., то вы первыми подохните.« ответить
Мы об этом позаботимся. Биомусор надо уничтожать.
Lai krievija nomierinās, nekas nemainīsies. Konkrētajiem žurnālžurkām būs liegta atrašanās Latvijā. Ne ko mums nepadarīs.« ответить
вот и посмотрим, насколько Латвия "независима", когда ринкевичу и его "сладкой компании" вставят.« ответить
Надо вы...ть мид латвии по самые свинячии уши« ответить
А всю шваль которая сидит у кормушки и гадят Латвии« ответить
Как красиво сучку драную выперли из Латвии« ответить
гааанцы а вам пиииздец!« ответить