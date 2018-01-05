Москва поставила ультиматум ОБСЕ после высылки журналистов из Латвии(32)

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Виталий Вавилкин
19:28 05.01.2018
В мире / Политика

Россия ожидает от ОБСЕ внятной реакции на высылку из Латвии российских журналистов. Отсутствие таковой Москва расценит как согласие на ответные меры. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой предпринять конкретные шаги в ответ на высылку российских журналистов из Латвии, пишет Ridus.

 

По словам Захаровой, во время недавнего визита в Москву «господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды».

 

«Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций», — говорится в заявлении дипломата на сайте МИД.

 

«Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признает», — резюмировала она.

 

Через несколько часов на сайте ОБСЕ появилось заявление Дезира, в котором он выразил обеспокоенность выдворением российских журналистов из Латвии.

 

«Свободный доступ к информации и свободная передача информации между странами-участницами ОБСЕ — залог свободы прессы в регионе и существенная часть концепции безопасности, составляющей основу организации», — написал Дезир в письме к латвийским властям. Он призвал их пересмотреть ограничительные и избирательные меры в отношении иностранных журналистов, исполняющих свои обязанности.

 

4 января спецслужбы Латвии задержали и депортировали журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву, двумя днями ранее та же участь настигла ее супруга, сотрудника телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. В качестве причины депортации указана угроза нацбезопасности.

 

«Мы с супругой прилетели 1 января как туристы. Никаких проблемных сюжетов о Латвии Ольга не делала. Показали бумаги с подписью министра, по которым мне запрещено посещать страну с 15-го года, ей — со вчерашнего дня. Причина не указана, кроме того, что мы якобы „несем угрозу государству“», — рассказывал Курлаев.

 

«Они боятся российских журналистов, даже если у тех нет микрофонов. Кроме чем страхом, объяснить столь непоследовательные действия латвийских спецслужб просто нечем. Они дважды за два дня подтвердили легальность моего пребывания, а потом передумали. Вызывает это лишь смех, причем, у рядовых латышей», — отметила его супруга.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (32)
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001 19:32 05:01:2018

Короче, латыши очередной раз обосрались

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П у т и н 19:45 05:01:2018

Герои Сталинграда каждое 9 мая лежат обосранные

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Ваня 20:18 05:01:2018

Уродов и нелюдей России не любили не уважали так и все будет и впредь

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допи3делся 20:51 05:01:2018

варзилов, урод, а вот за этот базар, ты точно ответишь! Я иду в полицию пивать на тебя заявление.

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Ваня 21:18 05:01:2018

Опарыши пойдут в ПБ????насмешили... Не забудьте сходить... Так вас даже искать не надо будет...

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ДЕД ТАБАКОВ 21:29 05:01:2018

Тупой примитивный нацистский хуторской скот!!!

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ДЕД ТАБАКОВ 21:33 05:01:2018

ванька с шиком поел говница!!!!Ахахахахахахаха

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Чистилище 22:41 05:01:2018

Ты проклят , и пережить тебе сталинградскую бойню - падла !!!

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горжусь, что Я ОККУПАНТ!!! 22:52 05:01:2018

Они от журналистов ссутся, что будет ,когда вежливые люди появятся...вонь по всей стране стоять будет..ссат значит уважают.

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Latviešu patriots 19:39 05:01:2018

Причём на этот раз - КРУПНО, НА ВЕСЬ ЕС.

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Ваня 20:21 05:01:2018

Мнение позорной России нам по барабану.. Пусть гавкают ничтожные...

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Запомните 21:53 05:01:2018

ваня, ИвАн,заполмните вонючие твари, что ежели чего.., то вы первыми подохните.
Мы об этом позаботимся. Биомусор надо уничтожать.

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Latviešu patriots 19:48 05:01:2018

Lai krievija nomierinās, nekas nemainīsies. Konkrētajiem žurnālžurkām būs liegta atrašanās Latvijā. Ne ko mums nepadarīs.

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10 дюймов 20:01 05:01:2018

вот и посмотрим, насколько Латвия "независима", когда ринкевичу и его "сладкой компании" вставят.

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Я 20:02 05:01:2018

Надо вы...ть мид латвии по самые свинячии уши

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И не только МИД 20:09 05:01:2018

А всю шваль которая сидит у кормушки и гадят Латвии

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Ваня 20:23 05:01:2018

Как красиво сучку драную выперли из Латвии

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креву окупант 20:28 05:01:2018

гааанцы а вам пиииздец!

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123

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