Москва Высоцкого

Многие туристы приезжают в российскую столицу специально для того, чтобы посетить места, связанные с любимым автором–исполнителем, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В рамках празднования 80–летия со дня рождения культового певца, поэта и актера Владимира Высоцкого в Москве пройдут сотни мероприятий: выставки, концерты, кинопоказы, лекции и прочее. Свои программы подготовили свыше 200 (!) театров, культурных центров и библиотек Первопрестольной.

Основной площадкой празднования юбилея станет Государственный культурный центр–музей В.С. Высоцкого департамента культуры Москвы. Его открыли на улице Высоцкого (до 29 июля 2015 года — Нижний Таганский тупик) в 2000 году — к 20–летию смерти артиста: 25 июля 1980 года. В частности, здесь состоится Всероссийский фестиваль–конкурс «Я люблю — и, значит, я живу!». До 31 января открыта выставка «Я, конечно, вернусь…». Будут представлены портреты Высоцкого, а также работы, написанные по мотивам его песен и ролей в спектаклях.

Коренной москвич

Резко активизировались гиды, которые предлагают посетить адреса, связанные с бардом. Речь идет о тематических прогулках, которые очень востребованы среди гостей Москвы.

Народный кумир родился в Москве 25 января 1938 года. И прожил в родном городе все свои 42 года. Многие его литературные герои тоже связаны с Москвой. Скажем, из международного аэропорта Шереметьево в заграничную командировку улетал ударник кузнечного цеха Николай.

Над Шере–

метьево

В ноябре

третьего –

Метеоусловия не те…

В песнях Высоцкого часто упоминаются различные топонимические места: Химки, Медведки и другие. Как говорят литературоведы, у него нет ни одного названия, которое бы он использовал просто так, для рифмы. Обязательно имеется точная смысловая привязка к местности. Да, сейчас уже многое изменилось: название улиц и организаций… А главное — политическая система стала другой. Ведь Высоцкий творил в советский период.

В песне «Над Шереметьево в ноябре третьего» есть такие слова: «Зачем вам складень, пассажир? Купили бы за трешку в «Березке» русский сувенир — Гармонь или матрешку!» Молодежь уже и не поймет, о чем речь. Что за «Березка» такая? Вот гид и дает пояснение, что так называлась сеть фирменных розничных магазинов, в которых иностранцы могли приобрести дефицитные продукты питания или потребительские товары за валюту или за специальные чеки.

Мнёвники на месте

Впрочем, многое в Москве осталось практически неизменным. Скажем, в песне «Мишка Шифман башковит» упоминаются Мневники. Эта улица и сегодня существует в рамках Северо–Западного административного округа. Правда, прослушав старую аудиозапись о дорожных мучениях «задушевных корешков» Мишки Шифмана и Коли, я, признаюсь, подумал, что сегодня они могли бы без проблем добраться «до самых до окраин» Москвы на метро, которое в этом столетии невероятно разрослось. Или в комфортабельной электричке недавно появившейся Московской кольцевой дороги. Да и таксисты сейчас благодаря спутниковой навигации и особым программам в интернете подъезжают к нужному адресу буквально за считаные минуты. Неудивительно, что гиды постоянно объясняют молодым экскурсантам, что имел в виду Владимир Семенович в том или ином своем произведении.

Последнее пристанище

Туристам непременно показывают дом на Малой Грузинской, 28. Тридцатая квартира, восьмой этаж. Последнее пристанище Высоцкого, как обычно говорят экскурсоводы. А еще они, показывая на окна, непременно отмечают, что сам Владимир Семенович этот адрес очень не любил, поскольку чувствовал себя здесь некомфортно. Народ вздыхает. А кто–то говорит: «А мне нравится». Не секрет, что цены в российской столице нынче такие заоблачные, что многие не могут себе позволить снять жилье в пределах МКАДа. А улица Малая Грузинская находится в престижном Пресненском районе Центрального (!) административного округа.

Когда экскурсантов подвозят к Школе–студии МХАТ, которую в свое время окончил Высоцкий, народу и тут популярно объясняют, что на самом деле Владимир Семенович «очень не любил и все, что связано с МХАТом».

На задних сиденьях автобуса сидят совсем юные девчонки, которые наверняка мечтают стать актрисами. Услышав о нелюбви к МХАТу, они переглянулись и с недоумением пожали плечами. Мол, как можно не любить театральную школу, куда все мечтают попасть? Ведь это сцена, съемки, ток–шоу на телевидении, то есть прямой путь к славе!

Гид предлагает гостям самостоятельно посетить Театр на Таганке. «Только хочу сказать, что Таганку Владимир Семенович тоже очень не любил!» — заговорщическим голосом сообщил экскурсовод. И пояснил: — Там ведь были такие склоки, а он не хотел в них участвовать».

Кобзон помог

Любой тур по Москве, посвященный Высоцкому, заканчивается на Ваганьковском кладбище.

«Место его захоронения самое популярное!» — отмечает гид. И сообщает, что «только благодаря Иосифу Кобзону Владимира Семеновича удалось пристроить именно здесь».

Да, просто повезло, поскольку случайно освободилась чужая могила прямо у кладбищенского входа. Когда стало известно о смерти великого артиста, Иосиф Давидович лично поехал, чтобы устроить похороны на максимально высоком уровне. Кобзон даже приготовил директору большую сумму за услугу, но тот категорически отказался, поскольку тоже был горячим поклонником Высоцкого.

Я подумал: Владимир Семенович наверняка бы долго смеялся, если бы сегодня отправился в турне по своим памятным московским местам. С другой стороны, недаром говорят: о времена, о нравы. В любом случае, о Высоцком не забывают, а это главное.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.