В августе далекого 2011 года побывал в Риге в посольстве РФ, где чествовали ребят, выдержавших серьезный конкурс на право бесплатно учиться за счет российского бюджета по программе поддержки соотечественников по квотам Министерства образования. Перед самым новым учебным годом работавший в то время послом Александр Альбертович Вешняков пригласил тогда к себе в гости 125 счастливчиков со всей Латвии, которые вот–вот должны были отправиться покорять Москву и другие города необъятной Российской Федерации.
Сделал для нашей газеты опрос. Среди его участников оказался и выпускник 2–й саласпилсской средней школы Марат Касем. Благодаря программе поддержки соотечественников ему удалось попасть в знаменитый Российский университет дружбы народов, который входит в пятерку лучших вузов страны.
Из Саласпилса — в РУДН
Помню, заметил, что на фоне других латвийских абитуриентов саласпилчанин выглядел особенно загорелым. «Все просто: моя мама — русская, а отец из Йемена, он учился в Риге», — улыбнулся паренек. Так что сам бог ему велел идти именно в РУДН, который считается кузницей кадров для представителей развивающихся стран мира.
Марат поступил на факультет гуманитарных и социальных наук. И вот незаметно пролетело семь лет. Примечательно, что все это время щедрая Россия полностью оплачивала учебу гражданину Латвии, даже несмотря на то, что она — член ЕС и НАТО. Причем речь идет о весьма солидных деньгах: 7500 долларов США в год.
Если умножить на полный курс обучения по специальности политология, то получается просто невероятная сумма. Так что Касему, безусловно, несказанно повезло. И вот минувшим летом он получил долгожданный диплом магистра.
Земляк из Латвии пригласил меня на торжественную церемонию. Выяснилось, что упорный саласпилчанин решил продолжить учебу в Москве и поступил уже в аспирантуру РУДН, чтобы стать кандидатом наук. Оказалось, с первых дней он жил в уютном студенческом общежитии, деля комнату с вьетнамцами, казахами, бурятами и другими товарищами. Но в какой–то момент ему захотелось пожить отдельно.
— Мне сейчас 27 лет. Пора подумать о семье. Все годы находился в российской столице по учебной визе. Сейчас оформил уже рабочую визу: устроился в международное информагентство «Россия Сегодня». Получаю вполне приличные деньги. Так что и работаю, и учусь.
Решил снять квартиру. Однако это оказалось непростой задачей. В Москве говорят так: пока тебя несколько раз не кинули, ты ничему не научишься. Обмана кругом действительно много. Вроде бы обо всем договорился, подписал договор, тебе передали ключи от квартиры. Приезжаешь на следующий день, а в двери — другой замок. Звонишь по телефону, а тебе никто не отвечает. Вот такой типичный кидок. Какой выход? Конечно, идеальный вариант — найти москвичку. Ласковую, нежную…
Особый вид хомо сапиенса
— Так почему за целых семь лет вы так и не нашли москвичку?
— А где ее найти? В РУДН учатся иностранки. С ними и общался. У меня была подруга из Танзании по имени Сангиша. Невероятно темпераментная, страстная и экспрессивная. В общем, типичная африканка. Однако она отказалась выйти за меня замуж и уехала домой. На прощание пожелала мне оставаться «в холодной Москве с ужасной погодой». К местному климату Саня (так ее ласково называл) так и не смогла привыкнуть.
С коренными москвичками другая проблема. Не только я, но и многие другие считают, что это какой–то особый вид хомо сапиенса. Очень сложно оправдать их ожидания. Потому что они невероятно пресыщены столичной жизнью. Конечно, если у тебя имеется толстый кошелек, то ничего оправдывать и не нужно. Достаточно выполнить все запросы и капризы: ночные клубы, рестораны, магазины, туры и прочее.
С другой стороны, обладатель толстого кошелька вполне может обойтись и без москвички. Так что тут палка о двух концах. Считаю, что москвички своей чрезмерной требовательностью прикрывают дикий меркантилизм. А еще в российской столице есть особая каста «небожительниц» — обладательниц собственного жилья. Скажем, девушке досталась от предков квартира в центре города. Она ее сдает за 140 000 рублей в месяц. Это 2000 евро. Представляете? Можно ничего не делать. Конечно, тут очень важно не упустить из рук свою птицу счастья. Такая москвичка точно не станет знакомиться с приезжим. Какой смысл? Она соизволит обратить на тебя внимание, если ты еще круче.
Коммунальное счастье
— Хорошо, если не москвичка, тогда кто?
— Остаются приезжие, которые тоже снимают где–нибудь угол. Однако зачем им я? Они ищут москвичей с квартирами. Тогда можно и не работать, а жить в свое удовольствие. Замуж такие бесквартирные дамочки выходят в самом крайнем случае. Обычно когда наступает критический возраст. Знаю несколько семейных пар гастарбайтеров. Одну зарплату они отдают за аренду какой–нибудь каморки, а на другую существуют. Сам сейчас снял комнатку в совхозе имени Ленина за МКАДом (Московской кольцевой автомобильной дорогой). Сдал давнишний знакомый. У него трехкомнатная квартира. Живет с супругой, маленькой дочуркой и мамой, которая любит поворчать. Тесновато, конечно. И это еще мягко сказано. Особенно неприятно утром: не успеешь зайти в туалет или в ванную, как тебе уже стучат. Но они довольны, поскольку ежемесячно плачу им 17 000.
— Почти 250 евро. И это за одну комнату?
— Да. Причем мой вариант считается еще очень хорошим. Все удобства, есть телевизор, интернет. Не нужно было мебель приобретать. Но я стараюсь поменьше бывать дома. Все–таки чужая квартира. Чтобы добраться до работы в центре на Зубовском бульваре, трачу почти полтора часа. Многовато, конечно, зато знаю, что вечером не окажусь перед дверью, в которой поменяли замок.
Естественно, у меня есть острое желание наконец–то снять что–то отдельное. Хотя уже и так счастлив, поскольку много лет прожил в студгородке в комнатке, где нас было четверо. А сейчас я один. Так что прогресс налицо. Уже давно подбираю варианты с квартирами. Однако обычно просят просто заоблачные суммы. Пришлось бы отдавать добрую половину своей зарплаты. А на что жить? Тем не менее надеюсь, что рано или поздно съеду. Хотя кругом полным–полно жуликов. Но я уже тертый калач…
Развод на 1000 евро
— Вам обманывали?
— Как говорил, через это рано или поздно проходят все, кто снимает жилье. Помню, приехал посмотреть квартиру, которая находилась на знаменитой улице Королева — совсем рядом с телецентром Останкино. Был приятно удивлен: шикарная однушка с великолепным ремонтом. Договорились встретиться под вечер. Меня уже ждала симпатичная бабушка–хозяйка. Но всеми вопросами занималась маклер, или риелтор, как обычно говорят в Москве. Мне предложили просто смешную цену — 25 000 в месяц (порядка 360 евро), включая счетчики и прочие расходы. Разумеется, тут же согласился. Ведь за такую хату могли спокойно попросить и 30 000 (причем без счетчиков), а то и больше. Мне сразу нужно было выложить 75 000 рублей (это свыше тысячи евро): 25 000 — за первый месяц, 25 000 — депозит и столько же риелтору за услуги. Однако у меня с собой не оказалось нужной суммы.
Это меня и спасло, хотя дамочки все подстегивали: мол, до вас квартиру уже несколько человек смотрели, но мы ее сдадим тому, кто первым с нами рассчитается. Сказал, что смогу занести деньги только завтра. Они заметно приуныли. Риелтор все повторяла, что если хочу получить ключи, то лучше рассчитаться уже сегодня вечером. Такая спешка выглядела подозрительной. С другой стороны, понимал, что им хочется заработать. Однако на следующий день телефонную трубку уже никто не брал. Потом выяснил: речь идет о типичной схеме развода — квартира снимается всего на сутки, после чего в течение вечера сдается максимальное количество раз, после чего арендатор попросту пропадает. А когда приходят одни квартиросъемщики, другие, третьи, хозяин разводит руками: мол, извините, я не в курсе. Получается, хорошо, что у меня с собой не было денег, иначе бы стопроцентно потерял более тысячи евро.
Огромный вызов
— Вы советуете другим ехать и покорять Москву?
— А почему бы и нет? Только нужно учесть, что Москва — это типичный мегаполис. Как Нью–Йорк или любой другой большой город. Для всех приезжих это огромный вызов. Конечно, закрепиться здесь сложно. С другой стороны, чувствуешь себя счастливым уже потому, что ты являешься частичкой такого гигантского человеческого муравейника. На мой взгляд, при желании здесь любой может развернуться и реализовать свои возможности. Главное — не лениться. А еще большое значение имеет удача.
Естественно, тем, кто приехал из маленьких городков, поначалу и страшно, и трудно. Понятное дело, рижане (я уже не говорю о саласпилчанах) привыкли совсем к другой жизни. В Латвии уже через 300 кэмэ упираешься в границу. А для России это вообще не расстояние.
Но если кто–то хочет бросить себе вызов — в профессиональном, в личном плане, я советую попробовать.
Это как игра в лотерею. Повезет — не повезет. Да, пока мне не очень повезло. Так ведь еще не вечер, как поет Лайма Вайкуле. Можно сказать, что я здесь уже семь лет, а можно сказать, что всего семь лет. А раз это лотерея, то, разумеется, не всем везет. Но считаю, попробовать может каждый.
В любом случае, лично у меня самым коренным образом поменялось мировоззрение. Расширился и кругозор. Сейчас я уже совсем не провинциальный мальчик из Саласпилса. Стал закоренелым москвичом. Пусть пока еще и не окончательно закрепившимся.
Сегодня мир уже не такой, как раньше. Многие годами живут в съемных квартирах и вовсе не парятся по этому поводу. Даже если и не найду москвичку, то, уверен, со временем накоплю деньжат и возьму что–нибудь в ипотеку. Верю в свое будущее!
Дмитрий МАРТ,
собкор газеты «СЕГОДНЯ» в Москве.
Удачи тебе Марат и никогда не возвращайся в страну своего детства.« ответить
У тебя совершенно другая судьба и достойное образование.
Удачи тебе.
Присоединяюсь к пожеланию.« ответить
Не возвращайся в страну,которой ты,Марат,не нужен со своим прекрасным образованием и правильными взглядами на жизнь.Это всё равно,как запрыгивать на тонущую баржу с блестящего лайнера.Там есть перспектива,а здесь одна бенадёга.Удачи!
Писец... Москва..« ответить
Зачем такая жизнь нужна...!?
rzu nemagu maskvich marat kasim ha ha ha« ответить
Viens kosmopolītisks jauktenis Latvijā mazāk. Nav slikti.« ответить
ivonije sabratja spustivsiisja s gor zemljaka padderzat kak nikak hazjaeva maskvabada« ответить