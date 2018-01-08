«Кругом полным–полно жуликов. Но я уже тертый калач!» — говорит собеседник газеты «СЕГОДНЯ» Марат Касем, который уже семь лет живет в российской столице.

В августе далекого 2011 года побывал в Риге в посольстве РФ, где чествовали ребят, выдержавших серьезный конкурс на право бесплатно учиться за счет российского бюджета по программе поддержки соотечественников по квотам Министерства образования. Перед самым новым учебным годом работавший в то время послом Александр Альбертович Вешняков пригласил тогда к себе в гости 125 счастливчиков со всей Латвии, которые вот–вот должны были отправиться покорять Москву и другие города необъятной Российской Федерации.

Сделал для нашей газеты опрос. Среди его участников оказался и выпускник 2–й саласпилсской средней школы Марат Касем. Благодаря программе поддержки соотечественников ему удалось попасть в знаменитый Российский университет дружбы народов, который входит в пятерку лучших вузов страны.

Из Саласпилса — в РУДН

Помню, заметил, что на фоне других латвийских абитуриентов саласпилчанин выглядел особенно загорелым. «Все просто: моя мама — русская, а отец из Йемена, он учился в Риге», — улыбнулся паренек. Так что сам бог ему велел идти именно в РУДН, который считается кузницей кадров для представителей развивающихся стран мира.

Марат поступил на факультет гуманитарных и социальных наук. И вот незаметно пролетело семь лет. Примечательно, что все это время щедрая Россия полностью оплачивала учебу гражданину Латвии, даже несмотря на то, что она — член ЕС и НАТО. Причем речь идет о весьма солидных деньгах: 7500 долларов США в год.

Если умножить на полный курс обучения по специальности политология, то получается просто невероятная сумма. Так что Касему, безусловно, несказанно повезло. И вот минувшим летом он получил долгожданный диплом магистра.

Земляк из Латвии пригласил меня на торжественную церемонию. Выяснилось, что упорный саласпилчанин решил продолжить учебу в Москве и поступил уже в аспирантуру РУДН, чтобы стать кандидатом наук. Оказалось, с первых дней он жил в уютном студенческом общежитии, деля комнату с вьетнамцами, казахами, бурятами и другими товарищами. Но в какой–то момент ему захотелось пожить отдельно.

— Мне сейчас 27 лет. Пора подумать о семье. Все годы находился в российской столице по учебной визе. Сейчас оформил уже рабочую визу: устроился в международное информагентство «Россия Сегодня». Получаю вполне приличные деньги. Так что и работаю, и учусь.

Решил снять квартиру. Однако это оказалось непростой задачей. В Москве говорят так: пока тебя несколько раз не кинули, ты ничему не научишься. Обмана кругом действительно много. Вроде бы обо всем договорился, подписал договор, тебе передали ключи от квартиры. Приезжаешь на следующий день, а в двери — другой замок. Звонишь по телефону, а тебе никто не отвечает. Вот такой типичный кидок. Какой выход? Конечно, идеальный вариант — найти москвичку. Ласковую, нежную…

Особый вид хомо сапиенса

— Так почему за целых семь лет вы так и не нашли москвичку?

— А где ее найти? В РУДН учатся иностранки. С ними и общался. У меня была подруга из Танзании по имени Сангиша. Невероятно темпераментная, страстная и экспрессивная. В общем, типичная африканка. Однако она отказалась выйти за меня замуж и уехала домой. На прощание пожелала мне оставаться «в холодной Москве с ужасной погодой». К местному климату Саня (так ее ласково называл) так и не смогла привыкнуть.

С коренными москвичками другая проблема. Не только я, но и многие другие считают, что это какой–то особый вид хомо сапиенса. Очень сложно оправдать их ожидания. Потому что они невероятно пресыщены столичной жизнью. Конечно, если у тебя имеется толстый кошелек, то ничего оправдывать и не нужно. Достаточно выполнить все запросы и капризы: ночные клубы, рестораны, магазины, туры и прочее.

С другой стороны, обладатель толстого кошелька вполне может обойтись и без москвички. Так что тут палка о двух концах. Считаю, что москвички своей чрезмерной требовательностью прикрывают дикий меркантилизм. А еще в российской столице есть особая каста «небожительниц» — обладательниц собственного жилья. Скажем, девушке досталась от предков квартира в центре города. Она ее сдает за 140 000 рублей в месяц. Это 2000 евро. Представляете? Можно ничего не делать. Конечно, тут очень важно не упустить из рук свою птицу счастья. Такая москвичка точно не станет знакомиться с приезжим. Какой смысл? Она соизволит обратить на тебя внимание, если ты еще круче.

Коммунальное счастье

— Хорошо, если не москвичка, тогда кто?

— Остаются приезжие, которые тоже снимают где–нибудь угол. Однако зачем им я? Они ищут москвичей с квартирами. Тогда можно и не работать, а жить в свое удовольствие. Замуж такие бесквартирные дамочки выходят в самом крайнем случае. Обычно когда наступает критический возраст. Знаю несколько семейных пар гастарбайтеров. Одну зарплату они отдают за аренду какой–нибудь каморки, а на другую существуют. Сам сейчас снял комнатку в совхозе имени Ленина за МКАДом (Московской кольцевой автомобильной дорогой). Сдал давнишний знакомый. У него трехкомнатная квартира. Живет с супругой, маленькой дочуркой и мамой, которая любит поворчать. Тесновато, конечно. И это еще мягко сказано. Особенно неприятно утром: не успеешь зайти в туалет или в ванную, как тебе уже стучат. Но они довольны, поскольку ежемесячно плачу им 17 000.

— Почти 250 евро. И это за одну комнату?

— Да. Причем мой вариант считается еще очень хорошим. Все удобства, есть телевизор, интернет. Не нужно было мебель приобретать. Но я стараюсь поменьше бывать дома. Все–таки чужая квартира. Чтобы добраться до работы в центре на Зубовском бульваре, трачу почти полтора часа. Многовато, конечно, зато знаю, что вечером не окажусь перед дверью, в которой поменяли замок.

Естественно, у меня есть острое желание наконец–то снять что–то отдельное. Хотя уже и так счастлив, поскольку много лет прожил в студгородке в комнатке, где нас было четверо. А сейчас я один. Так что прогресс налицо. Уже давно подбираю варианты с квартирами. Однако обычно просят просто заоблачные суммы. Пришлось бы отдавать добрую половину своей зарплаты. А на что жить? Тем не менее надеюсь, что рано или поздно съеду. Хотя кругом полным–полно жуликов. Но я уже тертый калач…

Развод на 1000 евро

— Вам обманывали?

— Как говорил, через это рано или поздно проходят все, кто снимает жилье. Помню, приехал посмотреть квартиру, которая находилась на знаменитой улице Королева — совсем рядом с телецентром Останкино. Был приятно удивлен: шикарная однушка с великолепным ремонтом. Договорились встретиться под вечер. Меня уже ждала симпатичная бабушка–хозяйка. Но всеми вопросами занималась маклер, или риелтор, как обычно говорят в Москве. Мне предложили просто смешную цену — 25 000 в месяц (порядка 360 евро), включая счетчики и прочие расходы. Разумеется, тут же согласился. Ведь за такую хату могли спокойно попросить и 30 000 (причем без счетчиков), а то и больше. Мне сразу нужно было выложить 75 000 рублей (это свыше тысячи евро): 25 000 — за первый месяц, 25 000 — депозит и столько же риелтору за услуги. Однако у меня с собой не оказалось нужной суммы.

Это меня и спасло, хотя дамочки все подстегивали: мол, до вас квартиру уже несколько человек смотрели, но мы ее сдадим тому, кто первым с нами рассчитается. Сказал, что смогу занести деньги только завтра. Они заметно приуныли. Риелтор все повторяла, что если хочу получить ключи, то лучше рассчитаться уже сегодня вечером. Такая спешка выглядела подозрительной. С другой стороны, понимал, что им хочется заработать. Однако на следующий день телефонную трубку уже никто не брал. Потом выяснил: речь идет о типичной схеме развода — квартира снимается всего на сутки, после чего в течение вечера сдается максимальное количество раз, после чего арендатор попросту пропадает. А когда приходят одни квартиросъемщики, другие, третьи, хозяин разводит руками: мол, извините, я не в курсе. Получается, хорошо, что у меня с собой не было денег, иначе бы стопроцентно потерял более тысячи евро.

Огромный вызов

— Вы советуете другим ехать и покорять Москву?

— А почему бы и нет? Только нужно учесть, что Москва — это типичный мегаполис. Как Нью–Йорк или любой другой большой город. Для всех приезжих это огромный вызов. Конечно, закрепиться здесь сложно. С другой стороны, чувствуешь себя счастливым уже потому, что ты являешься частичкой такого гигантского человеческого муравейника. На мой взгляд, при желании здесь любой может развернуться и реализовать свои возможности. Главное — не лениться. А еще большое значение имеет удача.

Естественно, тем, кто приехал из маленьких городков, поначалу и страшно, и трудно. Понятное дело, рижане (я уже не говорю о саласпилчанах) привыкли совсем к другой жизни. В Латвии уже через 300 кэмэ упираешься в границу. А для России это вообще не расстояние.

Но если кто–то хочет бросить себе вызов — в профессиональном, в личном плане, я советую попробовать.

Это как игра в лотерею. Повезет — не повезет. Да, пока мне не очень повезло. Так ведь еще не вечер, как поет Лайма Вайкуле. Можно сказать, что я здесь уже семь лет, а можно сказать, что всего семь лет. А раз это лотерея, то, разумеется, не всем везет. Но считаю, попробовать может каждый.

В любом случае, лично у меня самым коренным образом поменялось мировоззрение. Расширился и кругозор. Сейчас я уже совсем не провинциальный мальчик из Саласпилса. Стал закоренелым москвичом. Пусть пока еще и не окончательно закрепившимся.

Сегодня мир уже не такой, как раньше. Многие годами живут в съемных квартирах и вовсе не парятся по этому поводу. Даже если и не найду москвичку, то, уверен, со временем накоплю деньжат и возьму что–нибудь в ипотеку. Верю в свое будущее!

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ» в Москве.