Мост через Саркандаугаву спасет от пробок

Начато проектирование путепровода через железнодорожные пути по направлению Рига-Скулте, который соединит проспект Виестура и ул. Твайка. Планируется, что уже в конце нынешнего года или начале следующего начнется его строительство.

А через два года жители Вецмилгрависа, Яунциемса, Мангали и Межапарка смогут забыть про пробки на железнодорожном переезде Саркандаугавы, что на ул. Тилта.

Путепровод будет двухуровневым, и сейчас идет поиск наиболее оптимальных решений движения и автотранспорта, и пешеходов и велосипедистов.

Путепровод не только решит проблему пробок у закрытого шлагбаума, но и повысит безопасность дорожного движения. Будет проведена перепланировка улиц, по которым движется основной поток транзитного транспорта, а также обеспечено удобное сообщение в Рижский порт. Масштабный проект будет реализован в три этапа.

Первая очередь предусматривает строительство путепровода и его соединений с проспектом Виестура и ул. Твайка. Работы уже начались. Компания «Ригас уденс» ведет постепенную замену инженерных коммуникаций, чтобы потом для этого не пришлось снимать новый асфальт.

Готов и проект пешеходной и велосипедной дорожки по левой стороне проспекта Виестура — от проспекта Межа до пешеходного туннеля на ул. Ледургас (в сторону Вецмилгрависа). Она станет продолжение велодорожки Вецаки-Мангали.

Пешеходы, велосипедисты и люди с ограниченными возможностями смогут пересекать железнодорожные пути по туннелю под железнодорожным полотном.

Работы второй очереди предусматривают расширение ул. Твайка – на ней будет четыре полосы. Эта улица после ремонта станет основой транзитной дорогой, по ней должен пойти транспорт, который ныне идет по проспекту Виестура.

Завершением работ станет реконструкция Саркандаугавского моста. Она необходима, чтобы на пересечении с Ганибу дамбис не создавались пробки, ведь транспортная нагрузка на этот участок возрастет. Проект моста начнут разрабатывать уже в нынешнем году.

По предварительным подсчетам, работы первой очереди с привлечением еврофинансирования обойдутся в 44 млн. евро, 2-й очереди – в 13 млн. евро.