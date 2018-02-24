На вопросы читателей отвечают эксперты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Уважаемая редакция, подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему. Живем в квартире втроем: взрослая дочь, малолетний внук и я, пенсионерка. Дочка в последние несколько месяцев пустилась во все тяжкие, говорит, что личную жизнь устраивает, а на мне и внук, и квартира — и все на мою пенсию, она ни копейки на хозяйство не дает. Я с ней уже и так, и эдак, но все без толку. Куда мне обратиться, чтобы хотя бы пособие на ребенка получала не она, а я?

Тимофеева, Рига»

Отвечает руководитель юридического отдела Государственной инспекции по защите прав детей Даце Аке:

— Из вопроса можно понять, что мать ребенка не заботится о нем и не содержит его только в последнее время. Поэтому необходимо прежде всего выяснить, по какой причине мать ребенка перестала его содержать.

Возможно, этот вопрос можно решить путем переговоров мамы и бабушки. Но если мать и в дальнейшем не будет выполнять обязанности по содержанию ребенка и не заботиться о нем, бабушке следует обратиться в сиротский суд по своему задекларированному месту жительства с просьбой оценить родительские права матери ребенка. Если сиротский суд признает, что родитель злонамеренно использует свои права и/или не обеспечивает содержание и присмотр за ребенком, то согласно 203-й статье Гражданского закона эти права могут быть приостановлены (прерваны). Отмечу, что в упомянутой статье перечислены и другие причины, по которым могут быть прерваны права родителя (опекуна).

В случае, если родительские права приостановлены, сиротский суд обязан принять решение об опеке над ребенком вне семьи — например, назначить опекуна для ребенка; им может стать ближайший взрослый родственник или кто-то другой, кто, по оценке сиротского суда, в наибольшей степени подходит на эту роль.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.