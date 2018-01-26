«Моя Советская Латвия. Семейный альбом»(5)

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газета Сегодня
21:00 25.01.2018
газета Сегодня / История

«СЕГОДНЯ» продолжает фотоакцию, предложенную известным латвийским общественником Эйнаром Граудиньшем. Ее цель — собрать у наших читателей, жителей Латвии, любительские фотографии, которые иллюстрируют советскую эпоху, и издать в 2018 году фотоальбом под названием «Моя Советская Латвия. Семейный альбом».

На снимках могут быть отражены все этапы Латвийской советской республики, трудовые будни и праздники.

 

Сегодня публикуем снимки нашей читательницы Ксении Клепиковой. Вот что написала нам Ксения: 

 

 

«Здравствуйте, уважаемая редакция! В архиве моей бабушки, Теоны Петровны Вилцинь, сохранилось много фотографий, связанных с советской Латвией. Она родилась в 1906 году в Санкт–Петербурге, в Латвию приехала работать в 1947 году. К сожалению, не могу точно сказать, к каким годам относятся некоторые фотографии, но по антуражу приблизительно можно понять. Что характерно, в официальных присутственных местах надписи строго ДВУЯЗЫЧНЫЕ! Если фотографии вам подойдут, буду рада». 

 

 

Дорогие читатели, продолжайте присылать свои снимки в редакцию, либо по почте — оригиналы (их мы обязуемся вам вернуть!), либо по электронной почте — сосканированные в высоком разрешении. Обязательно приложите хотя бы краткое описание: где и когда сделана фотография, что (и кто) на ней изображено. Более подробное воспоминание о конкретном фотокадре приветствуется! 

 

Почтовый адрес газеты «СЕГОДНЯ»: LV–1012 RIga, Cēsu iela, 31, korpuss 3.

 

Электронный адрес редакции: redakcija@vesti.lv.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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П у т и н 21:08 25:01:2018

Есть фотки - Очередь алкашей в туалет коммуналки и толстые бабы в колхозной бане. Куда принести?

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Вздрочни на нее, 21:19 25:01:2018

как на очередную свою сексуальную фантазию.

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Онанисту 21:30 25:01:2018

Так ты еще и за бабами в бане подглядывал?! Что ,собственно, не удивляет.

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муля 21:10 25:01:2018

Смотрю и просто офигеваю!!!!!!!!!!!!!!! Куда смотрела сталинская языковая инспекция ????? В оккупированной стране лозунги не на госязыке!!!!! ПОЗОР!!!

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оляля 00:12 26:01:2018

А нашим тварям во власти плюй в глаза, им все божья роса! Что с идиотов взять! Сосут и лижут у пиндосов!!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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