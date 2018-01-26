На снимках могут быть отражены все этапы Латвийской советской республики, трудовые будни и праздники.
Сегодня публикуем снимки нашей читательницы Ксении Клепиковой. Вот что написала нам Ксения:
«Здравствуйте, уважаемая редакция! В архиве моей бабушки, Теоны Петровны Вилцинь, сохранилось много фотографий, связанных с советской Латвией. Она родилась в 1906 году в Санкт–Петербурге, в Латвию приехала работать в 1947 году. К сожалению, не могу точно сказать, к каким годам относятся некоторые фотографии, но по антуражу приблизительно можно понять. Что характерно, в официальных присутственных местах надписи строго ДВУЯЗЫЧНЫЕ! Если фотографии вам подойдут, буду рада».
Дорогие читатели, продолжайте присылать свои снимки в редакцию, либо по почте — оригиналы (их мы обязуемся вам вернуть!), либо по электронной почте — сосканированные в высоком разрешении. Обязательно приложите хотя бы краткое описание: где и когда сделана фотография, что (и кто) на ней изображено. Более подробное воспоминание о конкретном фотокадре приветствуется!
Почтовый адрес газеты «СЕГОДНЯ»: LV–1012 RIga, Cēsu iela, 31, korpuss 3.
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Есть фотки - Очередь алкашей в туалет коммуналки и толстые бабы в колхозной бане. Куда принести?« ответить
как на очередную свою сексуальную фантазию.« ответить
Так ты еще и за бабами в бане подглядывал?! Что ,собственно, не удивляет.« ответить
Смотрю и просто офигеваю!!!!!!!!!!!!!!! Куда смотрела сталинская языковая инспекция ????? В оккупированной стране лозунги не на госязыке!!!!! ПОЗОР!!!« ответить
А нашим тварям во власти плюй в глаза, им все божья роса! Что с идиотов взять! Сосут и лижут у пиндосов!!« ответить