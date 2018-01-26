«СЕГОДНЯ» продолжает фотоакцию, предложенную известным латвийским общественником Эйнаром Граудиньшем. Ее цель — собрать у наших читателей, жителей Латвии, любительские фотографии, которые иллюстрируют советскую эпоху, и издать в 2018 году фотоальбом под названием «Моя Советская Латвия. Семейный альбом».

На снимках могут быть отражены все этапы Латвийской советской республики, трудовые будни и праздники.

Сегодня публикуем снимки нашей читательницы Ксении Клепиковой. Вот что написала нам Ксения:

«Здравствуйте, уважаемая редакция! В архиве моей бабушки, Теоны Петровны Вилцинь, сохранилось много фотографий, связанных с советской Латвией. Она родилась в 1906 году в Санкт–Петербурге, в Латвию приехала работать в 1947 году. К сожалению, не могу точно сказать, к каким годам относятся некоторые фотографии, но по антуражу приблизительно можно понять. Что характерно, в официальных присутственных местах надписи строго ДВУЯЗЫЧНЫЕ! Если фотографии вам подойдут, буду рада».

Дорогие читатели, продолжайте присылать свои снимки в редакцию, либо по почте — оригиналы (их мы обязуемся вам вернуть!), либо по электронной почте — сосканированные в высоком разрешении. Обязательно приложите хотя бы краткое описание: где и когда сделана фотография, что (и кто) на ней изображено. Более подробное воспоминание о конкретном фотокадре приветствуется!

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