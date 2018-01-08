Вот уже в восьмой раз в Риге по инициативе неравнодушных людей из оргкомитета — Владиславы Галкиной, Олега Сысолятина и других — прошел самый веселый и не политический, ставший традиционным праздник — День рождения Шерлока Холмса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Погода выдалась хорошая, и все собравшиеся по традиции на ступеньках главного здания Латвийского национального художественного музея покрасовались вволю. Тем более большинство было в разных костюмах — не только легендарного сыщика и его товарища доктора Ватсона, но и Лестрейда, миссис Хадсон, сэра Генри Баскервиля, супругов Стэплтонов, полковника Морана, профессора Мориарти и их жен (хотя о них ничего не сказано у автора!), английских бобби и других ярких и запоминающихся персонажей творений Артура Конан–Дойла. Леди и джентльмены церемонно приветствовали друг друга.

Ваш автор тоже немного принарядилась — в стиле Элен Стоунер, одной из сестер в «Пестрой ленте».

Под звуки бравурного оркестра, одетого в зеленое ирландское и состоящего из волынок и барабанов разного диаметра, пестрое британское общество прошествовало на Домскую площадь. Особенно старались, громыхая на всю округу, барабанщики. Рядом ехал ретробусик 1903 года.

Кто эти люди? Из самых разных слоев — бизнесмены, менеджеры, педагоги, журналисты…

Неподалеку от места действа, в холле гостиницы «Пулман», всю нынешнюю неделю будет действовать импровизированный Музей Шерлока Холмса с камином, креслами, газетами и письмами того времени и изюминкой собрания — напольными часами 1820 года.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Фото В. СТАРКОВА.