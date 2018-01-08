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газета Сегодня
15:30 08.01.2018
газета Сегодня / Событие

Вот уже в восьмой раз в Риге по инициативе неравнодушных людей из оргкомитета — Владиславы Галкиной, Олега Сысолятина и других — прошел самый веселый и не политический, ставший традиционным праздник — День рождения Шерлока Холмса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Погода выдалась хорошая, и все собравшиеся по традиции на ступеньках главного здания Латвийского национального художественного музея покрасовались вволю. Тем более большинство было в разных костюмах — не только легендарного сыщика и его товарища доктора Ватсона, но и Лестрейда, миссис Хадсон, сэра Генри Баскервиля, супругов Стэплтонов, полковника Морана, профессора Мориарти и их жен (хотя о них ничего не сказано у автора!), английских бобби и других ярких и запоминающихся персонажей творений Артура Конан–Дойла.  Леди и джентльмены церемонно приветствовали друг друга. 

 

Ваш автор тоже немного принарядилась — в стиле Элен Стоунер, одной из сестер в «Пестрой ленте».       

Под звуки бравурного оркестра, одетого в зеленое ирландское и состоящего из волынок и барабанов разного диаметра, пестрое британское общество прошествовало на Домскую площадь. Особенно старались, громыхая на всю округу, барабанщики. Рядом ехал ретробусик 1903 года.

 

Кто эти люди? Из самых разных слоев — бизнесмены, менеджеры, педагоги, журналисты…

 

Неподалеку от места действа, в холле гостиницы «Пулман», всю нынешнюю неделю будет действовать импровизированный Музей Шерлока Холмса с камином, креслами, газетами и письмами того времени и изюминкой собрания — напольными часами 1820 года.

 

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

 

Фото В. СТАРКОВА.

Vesti.lv / Фото Vesti.lv
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 15:56 08:01:2018

Ākstu bars. Ptfu..

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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