Можно ли есть сало без вреда для здоровья?

Кусочек сала, положенный на хлеб, выглядит аппетитно. Но как часто можно позволить себе такой бутерброд без вреда для здоровья и фигуры? Отвечает диетолог Анна Белоусова.

Знай норму!

В сале много жира и калорий, к тому же оно содержит довольно большое количество арахидоновой кислоты. Многие уверены в её полезности – в Интернете есть информация о том, что эта кислота снижает уровень вредного холестерина в крови, компенсируя таким образом вред сала. Увы, это не так. Уровень холестерина арахидоновая кислота уменьшить не способна, зато большие дозы этого вещества провоцируют воспалительные реакции.

Кроме того, сало обычно продаётся солёным. А сочетание жира и соли создаёт серьёзную нагрузку на сосуды. Об опасности такого сочетания писал ещё знаменитый Авиценна в своём «Каноне врачебной науки». С точки зрения современных медиков древний целитель был совершенно прав.

Поэтому даже абсолютно здоровым людям не стоит есть сало чаще 2 раз в неделю, а порция не должна быть больше 3 тоненьких кусочков.

Тем же, кто имеет лишний вес, сахарный диабет либо склонен к этим заболеваниям, сало разрешается только в качестве деликатеса на праздники. Причём не стоит отмечать кусочком сала все праздники подряд, включая День строителя, День независимости Гондураса и День Парижской коммуны, – сало в меню таких людей должно присутствовать не чаще 3–4 раз в год.

Если же вы страдаете каким-либо заболеванием поджелудочной железы, баловаться салом можно лишь в том случае, если есть возможность принять во время еды ферментный препарат, действующий на расщепление жиров.

Обойдёмся без шкварок!

Картошка, жаренная на сале, с хрустящими шкварками – это очень вкусно. Но шкварки всё-таки лишние. Они создают ту самую румяную корочку, которая не только делает блюдо аппетитным, но и снабжает его канцерогенами.

Поэтому, как только брошенное на сковородку сало начнёт шипеть, нужно убавить огонь и растопить жир, а образовавшиеся шкварки лучше убрать со сковородки. После этого можно добавлять картошку. Получится калорийное, но относительно здоровое блюдо. Дело в том, что у свиного сала довольно низкая температура горения. А чем выше нагрев, тем больше канцерогенов будет в готовом блюде. Поэтому жарить на топлёном сале полезнее, чем на сливочном масле. Ведь производители нередко добавляют в сливочное масло воду и растительные масла, поэтому температура горения масла становится довольно высокой. А раз так, растёт и количество канцерогенов.

Топи его!

Приготовить топлёное сало несложно. Кусок сала нужно мелко порезать, положить в эмалированный чугунок или керамический горшочек, поставить на очень маленький огонь и следить, чтобы оно не пригорало. За пару часов сало полностью перетопится. После этого его нужно слить через сито в другую посуду (лучше снова в керамический горшок), охладить на балконе и убрать в холодильник. Срок хранения топлёного сала – примерно 4 месяца.

Правильный бутерброд

Лучшее сочетание – кусочек сала с цельнозерновым хлебом. Клетчатка, содержащаяся в таком хлебе, снижает нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь. Дело в том, что при поступлении жиров эти органы должны быстро выплеснуть все свои соки, а это тяжёлая работа. Клетчатка замедляет этот процесс, «облегчая жизнь» органам пищеварения.

Заменой цельнозерновому хлебу могут стать отруби. Если едите сало просто так или с белым хлебом, заешьте его столовой ложкой отрубей и запейте чаем или тёплой водой. Если запивать сало чем-то холодным, поджелудочной железе придётся тяжело, ведь сало тает при температуре чуть меньшей, чем температура вашего тела. Поэтому в сочетании с холодными напитками сало переваривается труднее.

Правильный выбор

Наличие мясных прожилок в сале говорит о том, что свинью перед забоем правильно кормили, поэтому лучше отдавать предпочтение «полосатому» кусочку.

А вот от копчёного сала придётся отказаться. Для его приготовления промышленным способом часто используется жидкий дым, который содержит канцерогены.