Влиятельное издание Politico в рамках своего европейского проекта Politico Europe опубликовало мрачную статью под заголовком «Латвия, исчезающая нация».

Появись такая публикация в российских СМИ, в их сторону тут же полетят обвинения в очернении Латвии. Но когда за дело берется такой гигант, как Politico, то здесь уже не поспоришь, впрочем, как и с общеизвестными цифрами статистики, которые приводит издание.

Politico пишет, что в 2000 году население Латвии составляло 2 миллиона 380 тысяч человек, а сейчас всего 1 миллион 950 тысяч. Это самое высокое падение численности населения в мире за такой срок. Фактически количество людей в стране снизилось на 18,2% за 17 лет. В этом вопросе от Латвии немного отстает Литва, численность населения которой упала на 17,5% за то же время.

А теперь отвлечемся от публикации Politico и посмотрим не на статистку сокращения населения Латвии в целом, а на динамику уменьшения численности латышей. Тут мы видим еще более мрачную картину: в 2000 году в Латвии проживало 1 370 703 миллиона латышей, а в 2011 году уже 1 284 194 миллиона. То есть в год численность латышей сокращалась на 9 тысяч человек.

Журналисты отмечают, что массовый отъезд жителей Латвии начался после вступления страны в ЕС. И действительно, если сравнить статистику 1989 года, когда в республике поживало 1 387 757 латышей, и 2000 года, когда в ЛР было 1 370 703 латышей, то мы видим не такую большую разницу, как между 2000 годом и 2011-м.

Можно предположить, что на момент вступления Латвии в ЕС в стране было около 1 368 000 латышей. Здесь напрашивается вывод о том, что численность латышского населения ежегодно падает на 15 тысяч человек.

Если, исходя из этих данных, попытаться спрогнозировать, какое количество латышей останется в Латвии к 2040 году, то мы получим цифру в 800 тысяч человек, что ставит под вопрос дальнейшее существование латышского народа. То есть необратимые процессы исчезновения латышей в Латвии могут начаться всего через четверть века.

Как ни странно, несмотря на навязываемые латвийской властью истории про ужасы советской оккупации, в послевоенный период, до выхода Латвии из состава СССР, численность латышей неуклонно росла — с 1 297 881 в 1959 году до 1 387 757 в 1989 году. Правда об этом издание Politico почему-то умолчало.

Зато журналисты процитировали одного весьма пессимистично настроенного латвийского дипломата, который занимается вопросом поддержания связей с латышской диаспорой.

«Реальность такова, что мы теряем людей, и очень быстро», — с грустью поведал Politico представитель МИД Латвии, назвав причиной демографической катастрофы открытые границы. Можно было бы, конечно, рассказать еще и про оккупацию, но Латвия вот уже как четверть века вышла из состава СССР. Опять же, в ЛССР не было кризиса депопуляции.

Так что же в конечном итоге ждет Латвию и как стремительно сокращающееся население страны сможет обеспечить налогами поддержание социальной инфраструктуры, особенно с учетом все возрастающих военных расходов.

Все эти вопросы, скорее всего, так и останутся чисто риторическими.