Мрачное будущее Латвии(14)

Лента новостей
Евросоюз стал заложником беженцев Балтийские политики были стукачами КГБ Европой правят мигранты гетто Евросоюз испортил Украине праздник США давят на Европу. Германия ворчит Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде Украину раздирают жулики и воры Актриса Джиллиан Андерсон покидает «Секретные материалы» Женщины живут дольше. Почему?
Eще в разделе
Издевательство США над Латвией Латвия закупает штурмовые винтовки и прочее оружие на 13 миллионов евро Уму непостижимо! Такую квартиру самоуправление дало матери-одиночке с 3 детьми! Даугавпилс: курс на вымирание. Кому это выгодно? Главной проблемой для беженцев в Латвии остается государственный язык
Анатолий Тарасов
08:00 12.01.2018
Наша Латвия / Социум

Влиятельное издание Politico в рамках своего европейского проекта Politico Europe опубликовало мрачную статью под заголовком «Латвия, исчезающая нация».

Появись такая публикация в российских СМИ, в их сторону тут же полетят обвинения в очернении Латвии. Но когда за дело берется такой гигант, как Politico, то здесь уже не поспоришь, впрочем, как и с общеизвестными цифрами статистики, которые приводит издание.

 

Politico пишет, что в 2000 году население Латвии составляло 2 миллиона 380 тысяч человек, а сейчас всего 1 миллион 950 тысяч. Это самое высокое падение численности населения в мире за такой срок. Фактически количество людей в стране снизилось на 18,2% за 17 лет. В этом вопросе от Латвии немного отстает Литва, численность населения которой упала на 17,5% за то же время.

 

А теперь отвлечемся от публикации Politico и посмотрим не на статистку сокращения населения Латвии в целом, а на динамику уменьшения численности латышей. Тут мы видим еще более мрачную картину: в 2000 году в Латвии проживало 1 370 703 миллиона латышей, а в 2011 году уже 1 284 194 миллиона. То есть в год численность латышей сокращалась на 9 тысяч человек.

 

Журналисты отмечают, что массовый отъезд жителей Латвии начался после вступления страны в ЕС. И действительно, если сравнить статистику 1989 года, когда в республике поживало 1 387 757 латышей, и 2000 года, когда в ЛР было 1 370 703 латышей, то мы видим не такую большую разницу, как между 2000 годом и 2011-м.

 

Можно предположить, что на момент вступления Латвии в ЕС в стране было около 1 368 000 латышей. Здесь напрашивается вывод о том, что численность латышского населения ежегодно падает на 15 тысяч человек.

 

Если, исходя из этих данных, попытаться спрогнозировать, какое количество латышей останется в Латвии к 2040 году, то мы получим цифру в 800 тысяч человек, что ставит под вопрос дальнейшее существование латышского народа. То есть необратимые процессы исчезновения латышей в Латвии могут начаться всего через четверть века.

 

Как ни странно, несмотря на навязываемые латвийской властью истории про ужасы советской оккупации, в послевоенный период, до выхода Латвии из состава СССР, численность латышей неуклонно росла — с 1 297 881 в 1959 году до 1 387 757 в 1989 году. Правда об этом издание Politico почему-то умолчало.

 

Зато журналисты процитировали одного весьма пессимистично настроенного латвийского дипломата, который занимается вопросом поддержания связей с латышской диаспорой.

 

«Реальность такова, что мы теряем людей, и очень быстро», — с грустью поведал Politico представитель МИД Латвии, назвав причиной демографической катастрофы открытые границы. Можно было бы, конечно, рассказать еще и про оккупацию, но Латвия вот уже как четверть века вышла из состава СССР. Опять же, в ЛССР не было кризиса депопуляции.

 

Так что же в конечном итоге ждет Латвию и как стремительно сокращающееся население страны сможет обеспечить налогами поддержание социальной инфраструктуры, особенно с учетом все возрастающих военных расходов.

 

Все эти вопросы, скорее всего, так и останутся чисто риторическими.

inoСМИ.Ru / Фото LETA
Комментарии (14)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Аминь! 08:11 12:01:2018

Чему быть, тому не миновать. Твердили мантру "чемодан, вокзал", вот и сбылось.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:27 12:01:2018

Теперь мантра другая - "рюкзак - аэропорт".
Бумеранг вернулся и если он с регулярностью настенных ходиков вышибает из Латвии по 15 000 человек в год, - то это тенденция.
Хорошая она или плохая не нам русским судить, пусть на этот счёт у самих латышей головы болят.

« ответить
Profile_default
ин-на 09:34 12:01:2018

вымираты ускоряют вымирание - в этом году 25000 тысяч покинули вымираты

« ответить
Profile_default
ваня 08:22 12:01:2018

Фейковая статья для поддержания животного мира Латвии..вы типо держитесь латыши вымрут все ваше будет..скот закатай губу..не получите..

« ответить
Profile_default
Вася Пупкин 08:40 12:01:2018

Да нет,статья нормальная, а фэйк это ты.

« ответить
Profile_default
Маня 09:14 12:01:2018

Ты ваня гребанный не просто дурак а в кубе если не больше -да и вообще кому ты чушь свою здесь вечно строчишь мудилко

« ответить
Profile_default
Отличная новость! 08:24 12:01:2018

Tā turpiniet! Atbalstu 100%. “Latviešu patriots”,А-УУУУУУ!

« ответить
Profile_default
ясен перец 08:26 12:01:2018

К сожалению, процесс необратим. Деловая молодёжь продолжает бежать отсюда, остаются пенсионеры и огромная армия чиновников-дармоедов, которые повышают налоги на прокорм себя любимых, 2% ВВП -на опупационные войска. Этих данных достаточно, чтоб бежать отсюда и навсегда.

« ответить
Profile_default
И опять недоумеваю 08:46 12:01:2018

Где наш любимый ПАТРИОТС ?! Почему его не волнует судьба РОДИНЫ?

« ответить
12

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (4)