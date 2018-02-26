Прав президент Раймонд Вейонис, говоря, что не надо полагаться на теории заговора и непроверенные известия, а нужно позволить работать правоохранительным органам, — пишет Марис Краутманис из Neatkarīgā Rīta Avīze.

Марис Краутманис пишет в Neatkarīgā Rīta Avīze:

«Всяких гибридных чудовищ, нападающих на Латвию, сейчас намного больше, чем этих монстров существует на белом свете. Понятно, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич рисует картину банкирского сговора, в которой он сам – отважный борец с отмыванием денег, а злые силы с ним свели счеты. Это нормальная защитная тактика – создать дымовую завесу, смутить публику, указывая на разные запутанные темы и вещи, не связанные с криминально-процессуальными действиями Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) против него.

Но есть ряд политических наблюдателей, политологов и политиков, которые на полном серьезе сообщают, что наступает чуть ли не апокалипсис – диверсия, угроза, гибридная война, Москва пытается разрушить имидж Латвии, грядет огромный кризис доверия к финансовой системе и гигантские денежные убытки.

Конечно, в соседней стране есть люди, прыгающие до потолка от радости из-за ареста Римшевича, имя Латвии не в лучшем свете упоминается в крупнейших финансовых СМИ мира, но факты остаются фактами, и они не выдуманы – у президента Банка Латвии проведен обыск, он задержан по всем нормам Криминального закона по подозрению в вымогательстве взятки и взяточничестве в большом размере.

Это тот случай, когда плохие новости для мировых СМИ создала наша собственная политически-экономическая элита, а «нападение», если его можно так назвать, идет не со стороны российских гибридных троллей, а со стороны институции по борьбе с финансовой преступностью Минфина США (FinCEN). Эта институция заявила, что планирует выдвинуть санкции против банка ABLV за схемы отмывания денег, поддерживающие северокорейскую ядерную программу, а также нелегальной деятельности в Азербайджане, России и Украине. В сообщении FinCEN также говорится, что банк ABLV до 2017 года давал взятки, чтобы влиять на латвийских чиновников, пытаясь остановить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозу своей рискованной деятельности.

Конечно, очень неприятно, что Латвия появляется в СМИ в связи с такой плохой историей, но коррупция есть во всем мире. А арест Римшевича можно представить и иначе – не тем, что у нас царит всеобщая коррупция, а тем, что у нас в стране настолько сильны правоохранительные органы, что они могут призвать к ответственности любого – даже президента Банка Латвии.

А если удастся разрулить проблемы банка ABLV так, чтобы не понадобилось вешать их на горб налогоплательщикам, то это будет чудесно и можно будет радоваться, что в Латвии суперстабильная налоговая система.

Римшевич много рассказывает о крупнейшем акционере банка Norvik Григории Гусельникове, насколько тот плохой человек – на сомнительные деньги основал банк, обманул Комиссию рынка финансов и капитала (KNAB). Но, как можно понять, до банка Norvik KNAB пока не добралось и Гусельникова не допрашивало. Речь идет о другом банке.

Речь, скорее всего, пойдет о прекратившем свою деятельность в 2016 году Trasta komercbanka. Глава KNAB Екаб Страуме сказал, что в конкретном процессе фигурируют две персоны – высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и какое-то физическое лицо, а размер взятки не менее 100 000 евро. Процесс не связан «ни с одним кредитным учреждением, которое сейчас работает в стране». Таким образом, не ABLV и не Norvik, а Trasta komercbanka – тот объект, где собака зарыта. В связи с ликвидацией этого банка уже пережили арест и пребывание в изоляторе предварительного заключения администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и еще ряд юристов и менеджеров; пока непонятно, насколько дело Римшевича связано с фигурой Мариса Мартинсонса.

Римшевич не утверждает напрямую, но «позволяет каждому сделать вывод», что банкиры заказали KNAB процесс против него, но это звучит неубедительно. Если бы в KNAB до сих пор были у власти Юта Стрике и Юрис Юрашс, которые в свое время без стыда фабриковали политические криминальные процессы, то можно было бы о многом задуматься. Но сейчас KNAB изменилось, у него новый руководитель Страуме, пришедший из военной разведки и, как минимум, пока не давший ни одной причины сомневаться в своей принципиальности. Трудно представить, что ABLV или Norvik могут ему свистнуть и крикнуть: «Вперед, взять Римшевича!»

Мы не знаем, насколько надежные доказательства есть у KNAB, но это дело – огромный вызов для Страуме. Что он выкует – шедевр или пшик? Наверно, он понимает – недостаточно свидетельств нескольких банкиров, нужно, фигурально выражаясь, чтобы Римшевича поймали с дымящимся пистолетом в руке.

Фотография с ловли лососей на Камчатке, где Римшевич сидит за столом с темными российскими личностями, парадоксальным образом работает ему на пользу, потому что сильнее путает следы и уводит внимание людей от по-настоящему темного дела со взятками. Это любопытный компромат, который стал источником вдохновения интернет-шутников, над ним можно смеяться или ужасаться, но с криминальным процессом лососи никак не связаны – Римшевич был задержан не по подозрению в браконьерстве.

С Римшевичем печально то, что даже если он окажется абсолютно невиновным и будет оправдан, вернуть свою прежнюю репутацию честного и мудрого чиновника уже никогда не сможет. В Латвии у него есть друзья, которые от него не отвернутся независимо от того, будет он осужден или нет; есть много сочувствующих и в обществе, которые шокированы и не могут поверить, что он мог быть рэкетиром для банков.

Но он еще и член совета Евроцентробанка. В тех кругах человек может стать «токсичным» на ровном месте – хватает только подозрений. Может получиться так, что Римшевича будут игнорировать, переходя на другую сторону коридора, чтобы не встречаться, не подадут ему руки. Вряд ли в таком статусе можно продуктивно работать с финансовыми вопросами Латвии и Европы. Понятно стремление Римшевича не показывать слабость и поэтому не уходить с поста, но и оставаться он больше не может.»