«Мстители: Войны бесконечности» ударят эпичностью

Энтони Маки поведал о создании сцены эпической битвы из блокбастера «Мстители: Войны бесконечности», в которой исполнитель роли Сокола насчитал аж 40 марвеловских супергероев.

«Однажды мы снимали ту самую масштабную сцену, включённую в трейлер, и на площадке было около 40 супергероев. Я посмотрел направо и где-то в углу заметил Тома Холлэнда с Дэйвом Батистой, причём Том выглядел буквально размером с ногу Дэйва. Не знаю, о чём они болтали, но внезапно Дэйв подпрыгнул, собираясь нанести удар, и тогда я уже вмешался: “Йо, мужик, да ты же сейчас убьёшь его!”», ‒ говорит актёр.

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Помимо классической шестёрки героев из первых «Мстителей» в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Воитель, Сокол, Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Вонг, Локи, Чёрная Пантера и Человек-паук.

Режиссёрами проекта (как и безымянных на данный момент четвёртых «Мстителей») выступили Джо и Энтони Руссо, над сценарием трудились Кристофер Маркус и Стивен МакФили.