LETA

«Отдохну, и буду реинтегрироваться в Латвию. А после небольшого отдыха надеюсь продолжить работу в международных институтах прав человека», — заявил на встрече с латвийскими журналистами в Брюсселе комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс.

В апреле он сложит свой мандат, но принимать участие в парламентских выборах не собирается, передаёт LR4.

За время своего мандата Муйжниекс посетил с официальными визитами все 47 стран Совета Европы, а в некоторых был и по нескольку раз, например, пять раз в Турции (еще в 2013 году комиссар предупреждал Европу об угрозе перемещения волны беженцев) и семь раз — на Украине.

Подводя итоги своего пребывания на посту Комиссара по правам человека Совета Европы, Нилс Муйжниекс с сожалением отметил, что в этой области наблюдается регресс, причем даже в странах, принадлежащих к семье Европейского Союза.

По словам Муйжниекса, «в каждой стране есть что делать в сфере прав человека», но особую озабоченность комиссара вызывает ухудшение ситуации с правами человека в пяти государствах: Азербайджане, России, Турции, а также в Венгрии и Польше.

«Я был практически единственным должностным лицом, которому позволили поехать в Крым в 2014 году, после чего мои отношения с Россией осложнились — и они больше не хотели сотрудничать со мной», — заявил Муйжниекс.

Вопросом о правах детей неграждан в Латвии Муйжниекс занимался в девяностые годы и позже, на посту министра по особым поручениям в делах интеграции общества. Неудачу в дебатах по этой проблеме он относит на счет консерватизма латвийской политической элиты.

«Иногда очень тяжело, когда работаешь, работаешь, работаешь, а ситуация становится все хуже, но хотя бы я могу сказать своим детям с чистой совестью, что я сделал все, что мог», — подчеркнул он.

«Отдохну, и буду реинтегрироваться в Латвию. А после небольшого отдыха надеюсь продолжить работу в международных институтах прав человека», — сообщил Муйжниекс.

Нил Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса. Неоднократно выступал за легализацию однополых браков в Латвии, Европе, России и по всему миру.

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