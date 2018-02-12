В апреле он сложит свой мандат, но принимать участие в парламентских выборах не собирается, передаёт LR4.
За время своего мандата Муйжниекс посетил с официальными визитами все 47 стран Совета Европы, а в некоторых был и по нескольку раз, например, пять раз в Турции (еще в 2013 году комиссар предупреждал Европу об угрозе перемещения волны беженцев) и семь раз — на Украине.
Подводя итоги своего пребывания на посту Комиссара по правам человека Совета Европы, Нилс Муйжниекс с сожалением отметил, что в этой области наблюдается регресс, причем даже в странах, принадлежащих к семье Европейского Союза.
По словам Муйжниекса, «в каждой стране есть что делать в сфере прав человека», но особую озабоченность комиссара вызывает ухудшение ситуации с правами человека в пяти государствах: Азербайджане, России, Турции, а также в Венгрии и Польше.
«Я был практически единственным должностным лицом, которому позволили поехать в Крым в 2014 году, после чего мои отношения с Россией осложнились — и они больше не хотели сотрудничать со мной», — заявил Муйжниекс.
Вопросом о правах детей неграждан в Латвии Муйжниекс занимался в девяностые годы и позже, на посту министра по особым поручениям в делах интеграции общества. Неудачу в дебатах по этой проблеме он относит на счет консерватизма латвийской политической элиты.
«Иногда очень тяжело, когда работаешь, работаешь, работаешь, а ситуация становится все хуже, но хотя бы я могу сказать своим детям с чистой совестью, что я сделал все, что мог», — подчеркнул он.
«Отдохну, и буду реинтегрироваться в Латвию. А после небольшого отдыха надеюсь продолжить работу в международных институтах прав человека», — сообщил Муйжниекс.
Нил Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса. Неоднократно выступал за легализацию однополых браков в Латвии, Европе, России и по всему миру.
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Там бы и оставался, куда уехал.« ответить
Лицемер Мужниекс! Ничего ты не сделал для неграждан!« ответить
Лицемер Мужниекс! Ничего ты не сделал для неграждан!.« ответить
но хотя бы я могу сказать своим детям с чистой совестью, что я сделал все, что мог.....так он так и сказал« ответить
По правам человека ты, Мужниекс полный ноль. Занимайся педиками, только это стадо тебе можно доверить.« ответить
Latvijā gudri cilvēki ir vajadzīgi!« ответить
A es, debils, nav ni vienam vajadzigs..« ответить
Люди нужны, а вот ты- нет« ответить
ыыы. Vai tad krievvalodīgie okupanti ir cilvēki? Tādi bastardi kā tu Manai Latviskajai Latvijai nav vajadzīgi! Marš uz Krieviju!« ответить
У Наполеона из шестой палаты опять приступ мании величия начался.« ответить
Saldumiņ, pamēģini mani izdzīt...« ответить
ыыы-gejam. Tādi okupantu bastardi un geji kā tu ilgi nedzīvo Latvijā.. vai nu aizbrauc, vai nosprāgst..« ответить
Не, лучше бы оставался там, откуда в девяностые в Латвию приехал.« ответить
Он работал?
Тяжелее шариковой ручки, этот американский пройдоха за свою жизнь и в руках ничего не держал.
Своим да,фразу иначе понимать нельзя« ответить
что и где эта овца делала ради прав человека?----красной нитей через всё его "творчество" проходит защита и пропаганда гендерных связей ----не нужен народу латвии такое чмо.« ответить
Ещё один нахлебник-дармоед будет яйца чесать от безделья и нехилую ЗРЯплату получать с наших налогов.« ответить
что он посетил 47 стран, что он еще сделал полезного?« ответить