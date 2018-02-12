Муйжниекс готов реинтегрироваться в Латвию. Для неграждан «сделал, что мог»(25)

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LETA
Герман Бергер
21:57 11.02.2018
Политика / Политики

«Отдохну, и буду реинтегрироваться в Латвию. А после небольшого отдыха надеюсь продолжить работу в международных институтах прав человека», — заявил на встрече с латвийскими журналистами в Брюсселе комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс.

В апреле он сложит свой мандат, но принимать участие в парламентских выборах не собирается, передаёт LR4.

 

За время своего мандата Муйжниекс посетил с официальными визитами все 47 стран Совета Европы, а в некоторых был и по нескольку раз, например, пять раз в Турции (еще в 2013 году комиссар предупреждал Европу об угрозе перемещения волны беженцев) и семь раз — на Украине. 

 

Подводя итоги своего пребывания на посту Комиссара по правам человека Совета Европы, Нилс Муйжниекс с сожалением отметил, что в этой области наблюдается регресс, причем даже в странах, принадлежащих к семье Европейского Союза.

 

По словам Муйжниекса, «в каждой стране есть что делать в сфере прав человека», но особую озабоченность комиссара вызывает ухудшение ситуации с правами человека в пяти государствах: Азербайджане, России, Турции, а также в Венгрии и Польше.  

 

«Я был практически единственным должностным лицом, которому позволили поехать в Крым в 2014 году, после чего мои отношения с Россией осложнились — и они больше не хотели сотрудничать со мной», — заявил Муйжниекс.

 

Вопросом о правах детей неграждан в Латвии Муйжниекс занимался в девяностые годы и позже, на посту министра по особым поручениям в делах интеграции общества. Неудачу в дебатах по этой проблеме он относит на счет консерватизма латвийской политической элиты. 

 

«Иногда очень тяжело, когда работаешь, работаешь, работаешь, а ситуация становится все хуже, но хотя бы я могу сказать своим детям с чистой совестью, что я сделал все, что мог», — подчеркнул он. 

 

«Отдохну, и буду реинтегрироваться в Латвию. А после небольшого отдыха надеюсь продолжить работу в международных институтах прав человека», — сообщил Муйжниекс.

 

Нил Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса. Неоднократно выступал за легализацию однополых браков в Латвии, Европе, России и по всему миру.

 

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Муйжниекс: Латвии нужны однополые браки!

 

LR4 / Фото
Комментарии (25)
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муйжнеку 22:00 11:02:2018

Там бы и оставался, куда уехал.

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Не ври! 22:06 11:02:2018

Лицемер Мужниекс! Ничего ты не сделал для неграждан!

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Не ври! 22:08 11:02:2018

Лицемер Мужниекс! Ничего ты не сделал для неграждан!.

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Пророк 22:14 11:02:2018

но хотя бы я могу сказать своим детям с чистой совестью, что я сделал все, что мог.....так он так и сказал

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Нужниекс 22:18 11:02:2018

По правам человека ты, Мужниекс полный ноль. Занимайся педиками, только это стадо тебе можно доверить.

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Latviešu patriots 22:06 11:02:2018

Latvijā gudri cilvēki ir vajadzīgi!

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Latviešu patriots 22:11 11:02:2018

A es, debils, nav ni vienam vajadzigs..

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ыыы 22:28 11:02:2018

Люди нужны, а вот ты- нет

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Latviešu patriots 22:38 11:02:2018

ыыы. Vai tad krievvalodīgie okupanti ir cilvēki? Tādi bastardi kā tu Manai Latviskajai Latvijai nav vajadzīgi! Marš uz Krieviju!

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О, Боже! 22:42 11:02:2018

У Наполеона из шестой палаты опять приступ мании величия начался.

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ыыы 22:43 11:02:2018

Saldumiņ, pamēģini mani izdzīt...

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Latviešu patriots 23:42 11:02:2018

ыыы-gejam. Tādi okupantu bastardi un geji kā tu ilgi nedzīvo Latvijā.. vai nu aizbrauc, vai nosprāgst..

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Latviešu patriots 22:06 11:02:2018

Не, лучше бы оставался там, откуда в девяностые в Латвию приехал.
Он работал?
Тяжелее шариковой ручки, этот американский пройдоха за свою жизнь и в руках ничего не держал.

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но хотя бы я могу сказать своим детям с чистой совестью, что я сделал все, что мог 22:15 11:02:2018

Своим да,фразу иначе понимать нельзя

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10 дюймов 22:09 11:02:2018

что и где эта овца делала ради прав человека?----красной нитей через всё его "творчество" проходит защита и пропаганда гендерных связей ----не нужен народу латвии такое чмо.

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Точно 22:22 11:02:2018

Ещё один нахлебник-дармоед будет яйца чесать от безделья и нехилую ЗРЯплату получать с наших налогов.

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Кроме того, 22:15 11:02:2018

что он посетил 47 стран, что он еще сделал полезного?

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123

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)