Как ожидается, новым главой ПАСЕ станет итальянский парламентарий Микеле Николетти, ныне возглавляющий в ПАСЕ наиболее многочисленную парламентскую группу «Социалисты, демократы и зеленые». Его кандидатура в преддверии сессии оставалась единственной в списке претендентов.
Во второй день сессии ПАСЕ пройдут выборы нового комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека. С 2012 года эту должность занимает латвийский политик Нилс Муйжниекс. В 2018 году истекает срок его шестилетних полномочий, а права на переизбрание комиссар СЕ по правам человека не имеет, передаёт ТАСС.
Какую должность займёт Нилс Муйжниекс, пока не сообщается. В свою очередь, латвийский политолог Александр Гапоненко ранее выпустил заявление о том, что Нилс Муйжниекс может стать следующим президентом Латвии.
«Комиссар по правам человека Совета Европы, американец латышского происхождения Нил Муйжниекс назначен главным проводником гей идей в Латвии. За эту услугу он получит в 2018 г. от американцев пост президента», — указал политолог Александр Гапоненко у себя в Facebook.
Нилс Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса.
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Отправят скорее на Украину премьером :-)« ответить
вот тебе и здрасте!-----откуда припёрся тудой пущай и дрыщет!----тоже мне латыш!!!----таких латышей в каждой подворотне найти можно и усе хотят в президенты-----АТУ егой гоблина!!!!!!!!« ответить
Педофил и ПИДОР - 2 in 1 :):)« ответить
Видимо оскудела земля латвийская умными людьми, если идиота в президенты сватают.« ответить
странно,срок истекает 1 апреля 2018 г,чтож так рано,поперли?« ответить
В США педарасов больше, ему туда, кроме содомитов никого не видит, защищает только гомосеков. Неудивительно, если будет открытое признание в нетрадиционной ориентации, но для карьеры хорошо, латыши педарасы только будут рады прибавлению пенсионера с ущербными наклонностями, всё несвойственное нормальным людям латышам конченным только кстати.« ответить