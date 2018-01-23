Муйжниекс скоро покинет пост Комиссара ЕС. Станет президентом Латвии?(6)

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LETA
Герман Бергер
21:43 22.01.2018
Политика / Политики

СТРАСБУРГ. Первая в текущем году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начала в понедельник свою работу в Страсбурге. Ключевой пункт в повестке — выборы нового председателя ассамблеи. А, вскоре будет выбран новый Комиссар ЕС — тогда занимающий этот пост Нилс Муйжниекс сложит свои полномочия в 2018 году, сообщает ТАСС.

Как ожидается, новым главой ПАСЕ станет итальянский парламентарий Микеле Николетти, ныне возглавляющий в ПАСЕ наиболее многочисленную парламентскую группу «Социалисты, демократы и зеленые». Его кандидатура в преддверии сессии оставалась единственной в списке претендентов.

 

Во второй день сессии ПАСЕ пройдут выборы нового комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека. С 2012 года эту должность занимает латвийский политик Нилс Муйжниекс. В 2018 году истекает срок его шестилетних полномочий, а права на переизбрание комиссар СЕ по правам человека не имеет, передаёт ТАСС.

 

Какую должность займёт Нилс Муйжниекс, пока не сообщается. В свою очередь, латвийский политолог Александр Гапоненко ранее выпустил заявление о том, что Нилс Муйжниекс может стать следующим президентом Латвии.

 

«Комиссар по правам человека Совета Европы, американец латышского происхождения Нил Муйжниекс назначен главным проводником гей идей в Латвии. За эту услугу он получит в 2018 г. от американцев пост президента», — указал политолог Александр Гапоненко у себя в Facebook.

 

Нилс Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса.

 

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Комментарии (6)
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ну заднеприводный президент это перебор 21:54 22:01:2018

Отправят скорее на Украину премьером :-)

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10 дюймов 22:14 22:01:2018

вот тебе и здрасте!-----откуда припёрся тудой пущай и дрыщет!----тоже мне латыш!!!----таких латышей в каждой подворотне найти можно и усе хотят в президенты-----АТУ егой гоблина!!!!!!!!

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СМЕРШ 22:17 22:01:2018

Педофил и ПИДОР - 2 in 1 :):)

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Пропала Латвия! 23:23 22:01:2018

Видимо оскудела земля латвийская умными людьми, если идиота в президенты сватают.

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В 2018 году истекает срок его шестилетних полномочий 22:21 22:01:2018

странно,срок истекает 1 апреля 2018 г,чтож так рано,поперли?

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Ivan 23:05 22:01:2018

В США педарасов больше, ему туда, кроме содомитов никого не видит, защищает только гомосеков. Неудивительно, если будет открытое признание в нетрадиционной ориентации, но для карьеры хорошо, латыши педарасы только будут рады прибавлению пенсионера с ущербными наклонностями, всё несвойственное нормальным людям латышам конченным только кстати.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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