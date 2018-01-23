LETA

СТРАСБУРГ. Первая в текущем году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начала в понедельник свою работу в Страсбурге. Ключевой пункт в повестке — выборы нового председателя ассамблеи. А, вскоре будет выбран новый Комиссар ЕС — тогда занимающий этот пост Нилс Муйжниекс сложит свои полномочия в 2018 году, сообщает ТАСС.

Как ожидается, новым главой ПАСЕ станет итальянский парламентарий Микеле Николетти, ныне возглавляющий в ПАСЕ наиболее многочисленную парламентскую группу «Социалисты, демократы и зеленые». Его кандидатура в преддверии сессии оставалась единственной в списке претендентов.

Во второй день сессии ПАСЕ пройдут выборы нового комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека. С 2012 года эту должность занимает латвийский политик Нилс Муйжниекс. В 2018 году истекает срок его шестилетних полномочий, а права на переизбрание комиссар СЕ по правам человека не имеет, передаёт ТАСС.

Какую должность займёт Нилс Муйжниекс, пока не сообщается. В свою очередь, латвийский политолог Александр Гапоненко ранее выпустил заявление о том, что Нилс Муйжниекс может стать следующим президентом Латвии.

«Комиссар по правам человека Совета Европы, американец латышского происхождения Нил Муйжниекс назначен главным проводником гей идей в Латвии. За эту услугу он получит в 2018 г. от американцев пост президента», — указал политолог Александр Гапоненко у себя в Facebook.

Нилс Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса.

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