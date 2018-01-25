22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ «Мемориал», на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу арестованного главы грозненского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Правозащитники расценили поджог машины как акт устрашения. 23 января сотрудники ПЦ «Мемориал» в Дагестане получили смс и звонок с требованием прекратить работу. Неизвестный мужчина заявил, что поджог машины был предупреждением. Правозащитники обратились в полицию, сообщил портал «Кавказский узел».
«Очередная атака на «Мемориал», в этот раз – в Дагестане. Травля правозащитников на Северном Кавказе достигла опасного уровня», — написал комиссар СЕ по правам человека Нилс Муйжниекс 23 января в своем микроблоге в Twitter.
Он потребовал от властей России добиться прекращения атак на «Мемориал». «Власти Российской Федерации должны приложить необходимые усилия для того, чтобы это срочно прекратилось», — отметил комиссар Совета Европы.
Нил Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса. Неоднократно выступал за легализацию однополых браков в Латвии, Европе, России и по всему миру.
пнх« ответить
«Мемориал» теперь специализируется на педуардах ?« ответить
Taisnīgas prasības.« ответить
vesti.lv/news/v-saudovskoi-aravii-arestovali-muzhchin-za-gei-svadybu-video« ответить
И в целях экономии госсредств поселить в одном номере :-)« ответить
Коммисар Нил Раймонд Муйжниекс родился в 1964 г. в США. Образование получил в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США) — магистр (1988), доктор (1993). Требует что-то от России :)« ответить