Комиссар Муйжниекс потребовал от РФ расследовать атаку на «Мемориал»(7)

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LETA
Герман Бергер
23:05 24.01.2018
Политика / Политики

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти добиться прекращения травли правозащитников на Северном Кавказе после угроз в адрес дагестанского офиса Правозащитного центра «Мемориал».

22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства ПЦ «Мемориал», на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу арестованного главы грозненского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Правозащитники расценили поджог машины как акт устрашения. 23 января сотрудники ПЦ «Мемориал» в Дагестане получили смс и звонок с требованием прекратить работу. Неизвестный мужчина заявил, что поджог машины был предупреждением. Правозащитники обратились в полицию, сообщил портал «Кавказский узел».

 

«Очередная атака на «Мемориал», в этот раз – в Дагестане. Травля правозащитников на Северном Кавказе достигла опасного уровня», — написал комиссар СЕ по правам человека Нилс Муйжниекс 23 января в своем микроблоге в Twitter.

 

Он потребовал от властей России добиться прекращения атак на «Мемориал». «Власти Российской Федерации должны приложить необходимые усилия для того, чтобы это срочно прекратилось», — отметил комиссар Совета Европы.

 

Нил Муйжниекс получил образование в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США). Был программным директором латвийского филиала американской сети Фонда Сороса. Неоднократно выступал за легализацию однополых браков в Латвии, Европе, России и по всему миру.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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ПEduardО 23:23 24:01:2018

пнх

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приколы деревни дурачков 23:26 24:01:2018

«Мемориал» теперь специализируется на педуардах ?

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Latviešu patriots 23:39 24:01:2018

Taisnīgas prasības.

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) 01:12 25:01:2018

vesti.lv/news/v-saudovskoi-aravii-arestovali-muzhchin-za-gei-svadybu-video

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командировать на место с Ринкевичем 23:42 24:01:2018

И в целях экономии госсредств поселить в одном номере :-)

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пилсОнис 23:56 24:01:2018

Коммисар Нил Раймонд Муйжниекс родился в 1964 г. в США. Образование получил в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США) — магистр (1988), доктор (1993). Требует что-то от России :)

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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